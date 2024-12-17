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ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24 процентов
ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24 процентов - 17.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24 процентов
ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам максимально до 24%, сообщила пресс-служба банка. | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T08:12+0300
2024-12-17T08:12+0300
2024-12-17T08:12+0300
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ставка банка россии
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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам максимально до 24%, сообщила пресс-служба банка. "С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока", - говорится в сообщении кредитной организации. "На новые для банка деньги" или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть – до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов, уточнили там. "Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам... Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году", – приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Ранее ВТБ повысил ставку по депозитам на год – максимальное значение достигло 24% годовых. А максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца.
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россия, втб, ставки по вкладам, ставка банка россии
РОССИЯ, ВТБ, ставки по вкладам, ставка Банка России
ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24 процентов
ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24%
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам максимально до 24%, сообщила пресс-служба банка.
"С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока", - говорится в сообщении кредитной организации.
"На новые для банка деньги" или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть – до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов, уточнили там.
Сбербанк поднял ставку по вкладу на 6 месяцев до 22,5 процента
"Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам... Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году", – приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
Ранее ВТБ повысил ставку по депозитам на год – максимальное значение достигло 24% годовых. А максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца.