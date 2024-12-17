https://1prime.ru/20241217/vtb-853624554.html

ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24 процентов

ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24 процентов - 17.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ повышает ставки по краткосрочным вкладам до 24 процентов

ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам максимально до 24%, сообщила пресс-служба банка. | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T08:12+0300

2024-12-17T08:12+0300

2024-12-17T08:12+0300

россия

втб

ставки по вкладам

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/07/840590713_62:0:3703:2048_1920x0_80_0_0_3e3f30c3d11a2d61538ef0db60e71dfa.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. ВТБ с 17 декабря повышает ставки по краткосрочным вкладам максимально до 24%, сообщила пресс-служба банка. "С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока", - говорится в сообщении кредитной организации. "На новые для банка деньги" или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть – до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов, уточнили там. "Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам... Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24% будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году", – приводятся в сообщении слова заместителя президента — председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. Ранее ВТБ повысил ставку по депозитам на год – максимальное значение достигло 24% годовых. А максимальная ставка по вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) достигла 30% на срок три месяца.

https://1prime.ru/20241216/sberbank-853601622.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ставки по вкладам, ставка банка россии