https://1prime.ru/20241217/zakharova-853625863.html

Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова

Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T09:38+0300

2024-12-17T09:38+0300

2024-12-17T09:38+0300

происшествия

россия

мид

мария захарова

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МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, отметила, что он на протяжении многих лет разоблачал преступления англосаксов и провокации НАТО."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил Игорь Кириллов.Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.

https://1prime.ru/20241217/sk-853625473.html

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россия, мид, мария захарова