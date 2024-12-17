Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241217/zakharova-853625863.html
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T09:38+0300
2024-12-17T09:38+0300
происшествия
россия
мид
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_bc74e90c77ac16c7902ebad52abb34e6.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, отметила, что он на протяжении многих лет разоблачал преступления англосаксов и провокации НАТО."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил Игорь Кириллов.Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
https://1prime.ru/20241217/sk-853625473.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fdf0fbfbbc435513832eab5417b6d5e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мид, мария захарова
Происшествия, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
09:38 17.12.2024
 
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова

Захарова: Кириллов системно разоблачал преступления западных стран

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, отметила, что он на протяжении многих лет разоблачал преступления англосаксов и провокации НАТО.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.
Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил Игорь Кириллов.
Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
При взрыве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
08:54
 
ПроисшествияРОССИЯМИДМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала