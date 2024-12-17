https://1prime.ru/20241217/zakharova-853625863.html
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T09:38+0300
2024-12-17T09:38+0300
2024-12-17T09:38+0300
происшествия
россия
мид
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_bc74e90c77ac16c7902ebad52abb34e6.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, отметила, что он на протяжении многих лет разоблачал преступления англосаксов и провокации НАТО."Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил Игорь Кириллов.Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
https://1prime.ru/20241217/sk-853625473.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fdf0fbfbbc435513832eab5417b6d5e7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, мария захарова
Происшествия, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова
Захарова прокомментировала гибель генерала Кириллова
Захарова: Кириллов системно разоблачал преступления западных стран
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, отметила, что он на протяжении многих лет разоблачал преступления англосаксов и провокации НАТО.
"Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шел с открытым забралом. За Родину, за правду. Светлая память, царствие небесное", - написала пресс-секретарь МИД в своем Telegram-канале.
Ранее рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы произошел взрыв. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российских Вооруженных сил Игорь Кириллов.
Отмечалось, что взрывчатка, мощность которой составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте, была заложена в самокат.
При взрыве на Рязанском проспекте погиб начальник войск РХБЗ Кириллов