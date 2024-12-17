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Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
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Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова
Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ
Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова
Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно - ведь Соединенные Штаты создали и... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T22:31+0300
2024-12-17T22:31+0300
происшествия
мария захарова
сша
теракт
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно - ведь Соединенные Штаты создали и финансируют киевский режим, отметила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее коллега Захаровой - представитель Госдепа Мэттью Миллер - заявил, что Соединенные Штаты не причастны к убийству генерала Кириллова. Как заявила официальный представитель МИД РФ, "смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие".По ее мнению, причастность Соединенных Штатов доказывает тот факт, что "Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства".
https://1prime.ru/20241217/kirillov-853628572.html
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мария захарова, сша, теракт
Происшествия, Мария Захарова, США, теракт
22:31 17.12.2024
 
Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова

Захарова: заявление Вашингтона о непричастности к убийству Кириллова смехотворно

© fotolia.com / Valeriy# Министерство иностранных дел РФ
# Министерство иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
© fotolia.com / Valeriy
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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно - ведь Соединенные Штаты создали и финансируют киевский режим, отметила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее коллега Захаровой - представитель Госдепа Мэттью Миллер - заявил, что Соединенные Штаты не причастны к убийству генерала Кириллова.
Как заявила официальный представитель МИД РФ, "смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие".
Осмотр самоката, в который была заложена бомба для убийства генерала Кириллова - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
Reuters: Кириллов погиб в результате операции СБУ
Вчера, 11:47
По ее мнению, причастность Соединенных Штатов доказывает тот факт, что "Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства".
 
ПроисшествияМария ЗахароваСШАтеракт
 
 
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