https://1prime.ru/20241217/zakharova-853642261.html

Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова

Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова - 17.12.2024, ПРАЙМ

Захарова ответила на заявление США о непричастности к убийству Кириллова

Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно - ведь Соединенные Штаты создали и... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T22:31+0300

2024-12-17T22:31+0300

2024-12-17T22:31+0300

происшествия

мария захарова

сша

теракт

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МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Заявление Вашингтона о непричастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова смехотворно - ведь Соединенные Штаты создали и финансируют киевский режим, отметила в беседе с РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее коллега Захаровой - представитель Госдепа Мэттью Миллер - заявил, что Соединенные Штаты не причастны к убийству генерала Кириллова. Как заявила официальный представитель МИД РФ, "смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие".По ее мнению, причастность Соединенных Штатов доказывает тот факт, что "Вашингтон ни разу не осудил ни одного совершенного киевским режимом теракта или спланированного убийства".

https://1prime.ru/20241217/kirillov-853628572.html

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мария захарова, сша, теракт