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На Западе рассказали, какой "болезненный" удар получил Зеленский от Трампа
На Западе рассказали, какой "болезненный" удар получил Зеленский от Трампа - 17.12.2024, ПРАЙМ
На Западе рассказали, какой "болезненный" удар получил Зеленский от Трампа
Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, тем самым нанеся ему... | 17.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-17T08:49+0300
2024-12-17T08:49+0300
2024-12-17T08:49+0300
сша
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дональд трамп
владимир зеленский
инаугурация
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, тем самым нанеся ему болезненный удар. Об этом в свое аккаунте в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз."Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить <...> Зеленский", — сообщил он.Ранее новоизбранный американский президент рассказал, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года в Вашингтоне. Однако, по его словам, ели украинский лидер хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.
https://1prime.ru/20241216/zelenskiy-853617147.html
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сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, инаугурация
США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, инаугурация
На Западе рассказали, какой "болезненный" удар получил Зеленский от Трампа
Журналист Боуз: Трамп нанес удар по Зеленскому, не пригласив его на инаугурацию