https://1prime.ru/20241217/zelenskiy-853625363.html

На Западе рассказали, какой "болезненный" удар получил Зеленский от Трампа

На Западе рассказали, какой "болезненный" удар получил Зеленский от Трампа - 17.12.2024, ПРАЙМ

На Западе рассказали, какой "болезненный" удар получил Зеленский от Трампа

Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, тем самым нанеся ему... | 17.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-17T08:49+0300

2024-12-17T08:49+0300

2024-12-17T08:49+0300

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

инаугурация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Лидер президентской гонки в Соединенных Штатах Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на свою инаугурацию, тем самым нанеся ему болезненный удар. Об этом в свое аккаунте в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз."Это самый сильный удар по зубам, какой только может получить <...> Зеленский", — сообщил он.Ранее новоизбранный американский президент рассказал, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, которая состоится в январе 2025 года в Вашингтоне. Однако, по его словам, ели украинский лидер хочет присутствовать на мероприятии, то может приехать.

https://1prime.ru/20241216/zelenskiy-853617147.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, инаугурация