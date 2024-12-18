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Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию в 2025 году
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию в 2025 году
Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2025 год, однако ответа не последовало, сообщил РИА Новости... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T11:27+0300
2024-12-18T11:27+0300
абхазия
россия
электроэнергия
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СУХУМ, 18 дек - ПРАЙМ. Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2025 год, однако ответа не последовало, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба. "Еще в октябре Абхазия запросила в РФ социальный (бесплатный - ред.) переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы не пока не получили", - сказал Нанба. Каждый год с ноября по апрель в Абхазии наблюдается традиционный дефицит электроэнергии. Это связано с высоким потреблением в зимний период. Электричества, производимого на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, становится все меньше. Для покрытия дефицита Абхазия вынуждена импортировать электроэнергию из России. Каждый день такой переток стоит республике 15 миллионов рублей. Такие суммы не закладывались в бюджет 2024 года, поэтому власти прибегают к экстренным мерам для их поиска. Для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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абхазия, россия, электроэнергия
АБХАЗИЯ, РОССИЯ, электроэнергия
11:27 18.12.2024
 
Абхазия попросила у России бесплатную электроэнергию в 2025 году

Абхазия просила у РФ о бесплатной электроэнергии в 2025 г, но ответа не получила

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкСухуми - столица Республики Абхазия
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
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СУХУМ, 18 дек - ПРАЙМ. Абхазия попросила Россию бесплатно поставить 327 миллионов киловатт-часов электроэнергии в 2025 год, однако ответа не последовало, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта республики Джансух Нанба.
"Еще в октябре Абхазия запросила в РФ социальный (бесплатный - ред.) переток электроэнергии на 2025 год в размере 327 миллионов киловатт-часов. Все технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны, направлены соответствующие заявки в Минэнерго РФ. Какого-либо подтверждения мы не пока не получили", - сказал Нанба.
Каждый год с ноября по апрель в Абхазии наблюдается традиционный дефицит электроэнергии. Это связано с высоким потреблением в зимний период. Электричества, производимого на ИнгурГЭС, питающей Абхазию, становится все меньше. Для покрытия дефицита Абхазия вынуждена импортировать электроэнергию из России.
Каждый день такой переток стоит республике 15 миллионов рублей. Такие суммы не закладывались в бюджет 2024 года, поэтому власти прибегают к экстренным мерам для их поиска. Для экономии электричества введен режим веерных отключений.
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