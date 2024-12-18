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Абхазия ведет переговоры с Россией о продолжении поставок электричества

Абхазия ведет переговоры с Россией о продолжении поставок электричества - 18.12.2024, ПРАЙМ

Абхазия ведет переговоры с Россией о продолжении поставок электричества

Министерство энергетики Абхазии ведет переговоры с Россией о продлении контракта на поставки электроэнергии, срок действия которого истекает 31 декабря, сообщил | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T14:20+0300

2024-12-18T14:20+0300

2024-12-18T14:20+0300

энергетика

россия

абхазия

электроэнергия

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СУХУМ, 18 дек - ПРАЙМ. Министерство энергетики Абхазии ведет переговоры с Россией о продлении контракта на поставки электроэнергии, срок действия которого истекает 31 декабря, сообщил РИА Новости и. о. министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба. "Тридцать первого декабря 2024 года истекает срок действия контракта с РФ по поставкам электроэнергии. Мы направили заявку в РФ на продление контракта по поставкам электричества, идут переговоры", - сказал Нанба. Ранее член правления "Интер РАО" Александра Панина сообщила, что пока продление договора не обсуждалось. По ее словам, поставки электроэнергии из России в Абхазию идут по предоплате в рамках контракта, который действует с 8 октября по 31 декабря. Абхазия начала закупку электричества у России с 1 ноября по коммерческой цене от 2,5 рубля за киловатт/час до 5 рублей. Переток электричества осуществляется только в ночное время с 21.00 до 7.00. Ежегодно с ноября по апрель в Абхазии наблюдается дефицит электроэнергии из-за ее высокого потребления. Приток на ИнгурГЭС, питающей Абхазию электричеством, сокращается, и уровень водохранилища падает. Чтобы покрыть дефицит энергии, Абхазия вынуждена импортировать ее из РФ. Ежедневно переток электричества обходится республике в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года, поэтому правительство прибегает к чрезвычайным мерам для изыскания средств оплаты. Также для экономии электричества введен режим веерных отключений.

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россия, абхазия, электроэнергия