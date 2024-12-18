https://1prime.ru/20241218/aktsii-853672898.html

Российский рынок акций показал рост

Российский рынок акций показал рост - 18.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,35%, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2024, ПРАЙМ

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российский рынок акций

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды повысился на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,35%, до 2 409,35 пункта, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 0,64%, до 784,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,57%, до 738,5 пункта.

https://1prime.ru/20241217/aktsii-853640371.html

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российский рынок акций, рост