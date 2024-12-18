https://1prime.ru/20241218/aliev-853649120.html

Алиев заявил о планах Азербайджана закупать оружие у России

Алиев заявил о планах Азербайджана закупать оружие у России - 18.12.2024, ПРАЙМ

Алиев заявил о планах Азербайджана закупать оружие у России

Азербайджан намерен продолжать закупку российского оружия, однако этот процесс временно остановлен по обоснованным причинам, заявил в интервью ВГТРК и РИА... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T10:23+0300

2024-12-18T10:23+0300

2024-12-18T10:23+0300

россия

азербайджан

ильхам алиев

военная техника

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БАКУ, 18 дек – ПРАЙМ. Азербайджан намерен продолжать закупку российского оружия, однако этот процесс временно остановлен по обоснованным причинам, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - отметил он. По словам Алиева, временное отсутствие новых контрактов связано с тем, что российский военно-промышленный комплекс в основном работает на внутренний рынок. Президент Азербайджана добавил, что в Баку были введены изменения в сроки исполнения военных контрактов с Россией, подписанных четыре года назад. В то же время Алиев акцентировал внимание на том, что реализация этих оборонных контрактов рассматривается как "временно приостановленная по объективным причинам".Лидер государства отметил, что Азербайджан внимательно следит за новинками российской оборонной промышленности и недавно направил новые заявки на покупку военной продукции.

https://1prime.ru/20241218/nato-853648597.html

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россия, азербайджан, ильхам алиев, военная техника