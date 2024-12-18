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Алиев заявил о планах Азербайджана закупать оружие у России
Алиев заявил о планах Азербайджана закупать оружие у России - 18.12.2024, ПРАЙМ
Алиев заявил о планах Азербайджана закупать оружие у России
Азербайджан намерен продолжать закупку российского оружия, однако этот процесс временно остановлен по обоснованным причинам, заявил в интервью ВГТРК и РИА... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:23+0300
2024-12-18T10:23+0300
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БАКУ, 18 дек – ПРАЙМ. Азербайджан намерен продолжать закупку российского оружия, однако этот процесс временно остановлен по обоснованным причинам, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - отметил он. По словам Алиева, временное отсутствие новых контрактов связано с тем, что российский военно-промышленный комплекс в основном работает на внутренний рынок. Президент Азербайджана добавил, что в Баку были введены изменения в сроки исполнения военных контрактов с Россией, подписанных четыре года назад. В то же время Алиев акцентировал внимание на том, что реализация этих оборонных контрактов рассматривается как "временно приостановленная по объективным причинам".Лидер государства отметил, что Азербайджан внимательно следит за новинками российской оборонной промышленности и недавно направил новые заявки на покупку военной продукции.
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россия, азербайджан, ильхам алиев, военная техника
РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Ильхам Алиев, военная техника
Алиев заявил о планах Азербайджана закупать оружие у России
Алиев: Азербайджан планирует покупать оружие у РФ, но пока процесс приостановлен
БАКУ, 18 дек – ПРАЙМ. Азербайджан намерен продолжать закупку российского оружия, однако этот процесс временно остановлен по обоснованным причинам, заявил в интервью ВГТРК и РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Да, планирует. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было", - отметил он.
По словам Алиева, временное отсутствие новых контрактов связано с тем, что российский военно-промышленный комплекс в основном работает на внутренний рынок.
Президент Азербайджана назвал апокалипсисом возможную войну России и НАТО
Президент Азербайджана добавил, что в Баку были введены изменения в сроки исполнения военных контрактов с Россией, подписанных четыре года назад. В то же время Алиев акцентировал внимание на том, что реализация этих оборонных контрактов рассматривается как "временно приостановленная по объективным причинам".
Лидер государства отметил, что Азербайджан внимательно следит за новинками российской оборонной промышленности и недавно направил новые заявки на покупку военной продукции.