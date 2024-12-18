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"Алроса" ожидает выполнения плана по добыче алмазов в 2024 году

"Алроса" ожидает выполнения плана по добыче алмазов в 2024 году - 18.12.2024, ПРАЙМ

"Алроса" ожидает выполнения плана по добыче алмазов в 2024 году

Производственный план "Алросы" будет полностью выполнен в 2024 году, объем добычи достигнет 33 миллионов карат, сообщает пресс-служба главы Республики Саха со... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T17:33+0300

2024-12-18T17:33+0300

2024-12-18T18:19+0300

россия

алроса

алмазы

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Производственный план "Алросы" будет полностью выполнен в 2024 году, объем добычи достигнет 33 миллионов карат, сообщает пресс-служба главы Республики Саха со ссылкой на слова гендиректора компании Павла Маринычева. В среду прошла встреча главы Якутии Айсена Николаева с Маринычевым, во время которой были обсуждены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности алмазодобывающей компании за 2024 год и планов на 2025-й. "По словам генерального директора "Алроса" Павла Маринычева, производственный план компании по итогам года будет полностью выполнен – объем добычи составит 33 миллиона карат алмазов, что на 100% соответствует плановому показателю", - говорится в сообщении. Сумма платежей "Алросы" в консолидированный бюджет Якутии по итогам 2024 года составит порядка 50 миллиардов рублей, добавили в пресс-службе. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат.

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россия, алроса, алмазы