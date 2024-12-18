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Один китайский концерн уводит из России три модели кроссоверов - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Один китайский концерн уводит из России три модели кроссоверов
Один китайский концерн уводит из России три модели кроссоверов - 18.12.2024, ПРАЙМ
Один китайский концерн уводит из России три модели кроссоверов
Компания Changan объявила о прекращении продажи в России кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Модель CS55 Plus окончательно переименовали... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:15+0300
2024-12-18T16:20+0300
китайские авто
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авто
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Компания Changan объявила о прекращении продажи в России кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Модель CS55 Plus окончательно переименовали в Uni-S. Изменения модельного ряда продиктованы необходимостью адаптации к требованиям российского рынка, сообщили в пресс-службе китайской марки "Российской газете".Так, CS75 Plus была заменена аналогичной моделью следующего поколения. Она превосходит предшественника по уровню оснащенности, комфорта и безопасности и оснащена двумя силовыми установками на выбор - кроме уже имеющегося 1,5 TGDI, добавлен еще более производительный двухлитровый BlueCore. Схожая ситуация с с CS95: на его место пришла обновленная версия, максимально отвечающая требованиям клиентов.Кросс-купе CS85 Plus выведен из модельного ряда бренда из-за глобального завершения жизненного цикла модели.Переименование CS55 Plus связано с выделением в отдельную линейку моделей серии Uni. Таким образом продукт будет лучше позиционироваться на рынке, полагают в компании.
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китайские авто, китайский автопром, авто
китайские авто, китайский автопром, Авто
16:15 18.12.2024 (обновлено: 16:20 18.12.2024)
 
Один китайский концерн уводит из России три модели кроссоверов

В Changan объяснили адаптацией уход трех кроссоверов с российского рынка

CC BY-SA 2.0 / RLGNZLZ / Changan CS55 PlusАвтомобиль Changan CS55 Plus
Автомобиль Changan CS55 Plus - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
CC BY-SA 2.0 / RLGNZLZ / Changan CS55 Plus
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Компания Changan объявила о прекращении продажи в России кроссоверов CS85 Plus, CS75 Plus второго поколения и CS95. Модель CS55 Plus окончательно переименовали в Uni-S. Изменения модельного ряда продиктованы необходимостью адаптации к требованиям российского рынка, сообщили в пресс-службе китайской марки "Российской газете".
Так, CS75 Plus была заменена аналогичной моделью следующего поколения. Она превосходит предшественника по уровню оснащенности, комфорта и безопасности и оснащена двумя силовыми установками на выбор - кроме уже имеющегося 1,5 TGDI, добавлен еще более производительный двухлитровый BlueCore.
Схожая ситуация с с CS95: на его место пришла обновленная версия, максимально отвечающая требованиям клиентов.
Кросс-купе CS85 Plus выведен из модельного ряда бренда из-за глобального завершения жизненного цикла модели.
Переименование CS55 Plus связано с выделением в отдельную линейку моделей серии Uni. Таким образом продукт будет лучше позиционироваться на рынке, полагают в компании.
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15:03
Источник: НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"

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