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Дилеры сделали прогноз по продажам новых автомобилей в России - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Дилеры сделали прогноз по продажам новых автомобилей в России
Дилеры сделали прогноз по продажам новых автомобилей в России - 18.12.2024, ПРАЙМ
Дилеры сделали прогноз по продажам новых автомобилей в России
Дилеры ожидают, что рынок продаж новых автомобилей в России по итогам текущего месяца продемонстрирует тот же уровень, что и в ноябре, при этом вырастет в... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T18:46+0300
2024-12-18T18:47+0300
экономика
россия
продажа автомобилей
прогноз
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Дилеры ожидают, что рынок продаж новых автомобилей в России по итогам текущего месяца продемонстрирует тот же уровень, что и в ноябре, при этом вырастет в годовом выражении, рассказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). "Мы предполагаем, что декабрь покажет рост по отношению к прошлому году, но будет при этом на уровне ноября", - говорится в сообщении. Как отмечают в РОАД, важнейшим критерием, который повлияет на рынок продаж, станет пересмотр ключевой ставки Центробанка 20 декабря. По данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре составили порядка 121,9 тысяч машин. При этом за первые две недели декабря было реализовано около 55,3 тысяч автомобилей.
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россия, продажа автомобилей, прогноз
Экономика, РОССИЯ, продажа автомобилей, прогноз
18:46 18.12.2024 (обновлено: 18:47 18.12.2024)
 
Дилеры сделали прогноз по продажам новых автомобилей в России

Дилеры: Продажи новых автомобилей в России в декабре ожидаются на уровне ноября

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Дилеры ожидают, что рынок продаж новых автомобилей в России по итогам текущего месяца продемонстрирует тот же уровень, что и в ноябре, при этом вырастет в годовом выражении, рассказали РИА Новости в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).
"Мы предполагаем, что декабрь покажет рост по отношению к прошлому году, но будет при этом на уровне ноября", - говорится в сообщении.
Как отмечают в РОАД, важнейшим критерием, который повлияет на рынок продаж, станет пересмотр ключевой ставки Центробанка 20 декабря.
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Как подорожают новые автомобили в начале года. Прогнозы эксперта
11 декабря, 16:23
По данным аналитического агентства "Автостат", продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре составили порядка 121,9 тысяч машин. При этом за первые две недели декабря было реализовано около 55,3 тысяч автомобилей.
 
ЭкономикаРОССИЯпродажа автомобилейпрогноз
 
 
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