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В России спрогнозировали уход нескольких китайских автобрендов в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В России спрогнозировали уход нескольких китайских автобрендов в 2025 году
В России спрогнозировали уход нескольких китайских автобрендов в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
В России спрогнозировали уход нескольких китайских автобрендов в 2025 году
В 2025 году некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок, сообщил Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T15:03+0300
2024-12-18T15:07+0300
россия
авторынок рф
китайские авто
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В 2025 году некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок, сообщил Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф", его слова приводит "Автостат".Он отметил, что основная причина ухода — низкая доходность дилеров, что может привести к распаду дилерской сети. По его мнению, с высокой вероятностью это коснется брендов Livan, Kaiyi, SWM и Foton, так как дилеры перестали инвестировать в эти марки. Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика", добавил, что в 2025 году некоторые китайские марки с небольшой клиентской базой могут уйти из России из-за невостребованности, а также из-за избытка однотипных моделей на рынке. Генеральный директор дилерского холдинга "Автодом" Андрей Ольховский отметил, что под давлением текущей ситуации окажутся небольшие компании, продающие менее 3 тыс. автомобилей в год. Некоторые бренды могут приостановить свою деятельность или временно заморозить операции в стране. По данным на 13 декабря, с января по ноябрь 2024 года в России было продано 848 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля легковых автомобилей из Китая на российском рынке увеличилась с 50,1% до 58,6%. Наиболее популярными марками среди россиян стали Haval, Chery, Geely и Changan.
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россия, авторынок рф, китайские авто
РОССИЯ, авторынок РФ, китайские авто
15:03 18.12.2024 (обновлено: 15:07 18.12.2024)
 
В России спрогнозировали уход нескольких китайских автобрендов в 2025 году

Автоэксперт Шапринский: бренды Livan, Kaiyi, SWM и Foton уйдут из РФ в 2025 году

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. В 2025 году некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок, сообщил Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании "Рольф", его слова приводит "Автостат".
Он отметил, что основная причина ухода — низкая доходность дилеров, что может привести к распаду дилерской сети. По его мнению, с высокой вероятностью это коснется брендов Livan, Kaiyi, SWM и Foton, так как дилеры перестали инвестировать в эти марки.
Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика", добавил, что в 2025 году некоторые китайские марки с небольшой клиентской базой могут уйти из России из-за невостребованности, а также из-за избытка однотипных моделей на рынке.
Китайский автомобиль Haval
Автоэксперт рассказал, как часто ломаются "китайцы"
15 декабря, 14:45
Генеральный директор дилерского холдинга "Автодом" Андрей Ольховский отметил, что под давлением текущей ситуации окажутся небольшие компании, продающие менее 3 тыс. автомобилей в год. Некоторые бренды могут приостановить свою деятельность или временно заморозить операции в стране.
По данным на 13 декабря, с января по ноябрь 2024 года в России было продано 848 тыс. новых легковых автомобилей китайских марок, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля легковых автомобилей из Китая на российском рынке увеличилась с 50,1% до 58,6%. Наиболее популярными марками среди россиян стали Haval, Chery, Geely и Changan.
 
РОССИЯавторынок РФкитайские авто
 
 
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