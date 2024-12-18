https://1prime.ru/20241218/bank-rossii-853654145.html

ЦБ в 2025 году опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб на них

ЦБ в 2025 году опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб на них - 18.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ в 2025 году опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб на них

Банк России планирует в 2025 году опубликовать первый рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов, сообщила заместитель руководителя службы по защите прав... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T14:02+0300

2024-12-18T14:02+0300

2024-12-18T14:02+0300

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России планирует в 2025 году опубликовать первый рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов, сообщила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Елена Ненахова. "В 2025 году мы планируем опубликовать на нашем сайте первый рэнкинг кредитных организаций по уровню жалоб… Это позволит потребителю посмотреть на эти данные и сделать более осознанный выбор. Фактически тем самым этот выбор тоже будет подталкивать банки к изменению своей корпоративной культуры, к изменению ценностей при продаже продуктов в пользу клиентов", - сказала Ненахова на X Банковской юридической конференции "Банковское право России: выверяем фарватер". Также планируется и раскрытие на сайте регулятора мер поведенческого надзора, применяемого к банкам. "Мы планируем на сайте Банка России начать раскрывать меры поведенческого надзора, которые мы применяем к банкам… Мы говорим про штрафы и предписания, которые вынесены в связи с некачественным, недобросовестным взаимодействием банка с клиентами. При этом мы планируем размещать информацию о второй и последующих мерах принудительного характера, которые применяются в течение одного года", - добавила она. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор планирует опубликовать рэнкинг банков по уровню обоснованных жалоб от клиентов уже по итогам текущего года.

https://1prime.ru/20241216/ipoteka-853610806.html

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