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Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России
Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России - 18.12.2024, ПРАЙМ
Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России
Банк России, повышая ключевую ставку, фактически выполняет указания Международного валютного фонда (МВФ), заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду"... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T14:39+0300
2024-12-18T14:43+0300
банк россии
россия
ставка банка россии
сергей миронов
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России, повышая ключевую ставку, фактически выполняет указания Международного валютного фонда (МВФ), заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, назвав текущую политику регулятора вредительством.Видеозапись его выступления опубликовал RTVI. Он отметил, что Центробанк оправдывает ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) необходимостью борьбы с инфляцией. Однако с июля 2023 года, когда ставка была впервые повышена, инфляция удвоилась. "Это вредительство. Центробанк утверждает, что другого пути борьбы нет. Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны? Что за бред вы говорите? Повышение ставки разрушает нашу экономику и не дает возможности увеличить ВВП. Это очень негативный фактор для 2024 года", — подчеркнул Миронов. С 2013 года пост председателя Банка России занимает Эльвира Набиуллина. Под ее руководством в конце октября ключевая ставка была повышена до 21 процента. Эксперты прогнозируют, что в декабре она может достичь 22-24 процентов. Депутаты СРЗП уже подготовили законопроект, который позволяет обратиться к президенту с предложением о досрочном снятии Набиуллиной с должности. Парламентская оппозиция считает, что выбранная ДКП вредна для экономики и настаивает на резком снижении ставки. Высокие процентные ставки по займам мешают бизнесу увеличивать производство, что, в свою очередь, приводит к высокой инфляции, объясняют они.
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россия, ставка банка россии, сергей миронов
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, Сергей Миронов
14:39 18.12.2024 (обновлено: 14:43 18.12.2024)
 
Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России

Лидер СРЗП Миронов назвал вредительством повышение ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель объединённой политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России, повышая ключевую ставку, фактически выполняет указания Международного валютного фонда (МВФ), заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, назвав текущую политику регулятора вредительством.
Видеозапись его выступления опубликовал RTVI.
Он отметил, что Центробанк оправдывает ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) необходимостью борьбы с инфляцией. Однако с июля 2023 года, когда ставка была впервые повышена, инфляция удвоилась.
"Это вредительство. Центробанк утверждает, что другого пути борьбы нет. Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны? Что за бред вы говорите? Повышение ставки разрушает нашу экономику и не дает возможности увеличить ВВП. Это очень негативный фактор для 2024 года", — подчеркнул Миронов.
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С 2013 года пост председателя Банка России занимает Эльвира Набиуллина. Под ее руководством в конце октября ключевая ставка была повышена до 21 процента. Эксперты прогнозируют, что в декабре она может достичь 22-24 процентов.
Депутаты СРЗП уже подготовили законопроект, который позволяет обратиться к президенту с предложением о досрочном снятии Набиуллиной с должности. Парламентская оппозиция считает, что выбранная ДКП вредна для экономики и настаивает на резком снижении ставки.
Высокие процентные ставки по займам мешают бизнесу увеличивать производство, что, в свою очередь, приводит к высокой инфляции, объясняют они.
 
Банк РоссииРОССИЯставка Банка РоссииСергей Миронов
 
 
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