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Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России

Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России - 18.12.2024, ПРАЙМ

Миронов раскритиковал повышение ключевой ставки Банка России

Банк России, повышая ключевую ставку, фактически выполняет указания Международного валютного фонда (МВФ), заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду"... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T14:39+0300

2024-12-18T14:39+0300

2024-12-18T14:43+0300

банк россии

россия

ставка банка россии

сергей миронов

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Банк России, повышая ключевую ставку, фактически выполняет указания Международного валютного фонда (МВФ), заявил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов, назвав текущую политику регулятора вредительством.Видеозапись его выступления опубликовал RTVI. Он отметил, что Центробанк оправдывает ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) необходимостью борьбы с инфляцией. Однако с июля 2023 года, когда ставка была впервые повышена, инфляция удвоилась. "Это вредительство. Центробанк утверждает, что другого пути борьбы нет. Эй, госпожа Набиуллина, вы вообще адекватны? Что за бред вы говорите? Повышение ставки разрушает нашу экономику и не дает возможности увеличить ВВП. Это очень негативный фактор для 2024 года", — подчеркнул Миронов. С 2013 года пост председателя Банка России занимает Эльвира Набиуллина. Под ее руководством в конце октября ключевая ставка была повышена до 21 процента. Эксперты прогнозируют, что в декабре она может достичь 22-24 процентов. Депутаты СРЗП уже подготовили законопроект, который позволяет обратиться к президенту с предложением о досрочном снятии Набиуллиной с должности. Парламентская оппозиция считает, что выбранная ДКП вредна для экономики и настаивает на резком снижении ставки. Высокие процентные ставки по займам мешают бизнесу увеличивать производство, что, в свою очередь, приводит к высокой инфляции, объясняют они.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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