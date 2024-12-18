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Бензин Аи-92 дешевеет на процент на бирже России
Бензин Аи-92 дешевеет на процент на бирже России - 18.12.2024, ПРАЙМ
Бензин Аи-92 дешевеет на процент на бирже России
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду снизилась по территориальному индексу Европейской части... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:08+0300
2024-12-18T16:08+0300
2024-12-18T16:08+0300
энергетика
россия
аи-92
топливо
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,16% - до 50 088 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Подешевела и тонна бензина Аи-95: за день ее цена снизилась на 0,74% - до 52 972 рублей. При этом стоимость зимнего дизельного топлива выросла на 0,42% - до 68 582 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо не изменилась и осталась на уровне 54 067 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подешевело на 3,77% - до 51 962 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,42% - до 29 422 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) по итогам торговой сессии упала на 6,87% - до 15 287 рублей за тонну. Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
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россия, аи-92, топливо
Энергетика, РОССИЯ, Аи-92, топливо
Бензин Аи-92 дешевеет на процент на бирже России
Бензин Аи-92 18 декабря подешевел на 1% на бирже в России
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду снизилась по территориальному индексу Европейской части России на 1,16% - до 50 088 рублей за тонну, следует из материалов торгов.
Подешевела и тонна бензина Аи-95: за день ее цена снизилась на 0,74% - до 52 972 рублей.
При этом стоимость зимнего дизельного топлива выросла на 0,42% - до 68 582 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо не изменилась и осталась на уровне 54 067 рублей за тонну. Летнее дизтопливо подешевело на 3,77% - до 51 962 рублей за тонну.
В России снизились биржевые цены на бензин
Мазут вырос в цене на 0,42% - до 29 422 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) по итогам торговой сессии упала на 6,87% - до 15 287 рублей за тонну.
Правительство России с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью.
Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.