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Биржи АТР растут на ожиданиях поддержки экономики Китая
Биржи АТР растут на ожиданиях поддержки экономики Китая - 18.12.2024, ПРАЙМ
Биржи АТР растут на ожиданиях поддержки экономики Китая
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне ожиданий дальнейших мер поддержки экономики Китая... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T07:54+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне ожиданий дальнейших мер поддержки экономики Китая от правительства страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,72%, до 3 385,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2 028,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,73%, до 19 844,75 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,91%, до 2 479,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,04%, до 8 310,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,44%, до 39 237,5 пункта.
"По мере приближения 2025 года становится совершенно очевидно, что правительство Китая продолжит более сильную поддержку своей экономики, и эти меры, независимо от того, насколько они действенны в реальном выражении, могут послужить потенциальными катализаторами роста рынков", - прокомментировал агентству Блумберг управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг (Vey-Sern Ling).
Инвесторы также ожидают заседания Банка Японии. По его итогам, которые станут известны в четверг, 19 декабря, прогнозируется сохранение ставки рефинансирования на уровне 0,25%.
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рынки, торги, индексы, китай, москва, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынки, Торги, Индексы, КИТАЙ, МОСКВА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР растут на ожиданиях поддержки экономики Китая
Биржи АТР растут на ожиданиях поддержки экономики Китая
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром преимущественно растут на фоне ожиданий дальнейших мер поддержки экономики Китая от правительства страны, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.27 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,72%, до 3 385,64 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,74%, до 2 028,63 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,73%, до 19 844,75 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,91%, до 2 479,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,04%, до 8 310,3 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 0,44%, до 39 237,5 пункта.
"По мере приближения 2025 года становится совершенно очевидно, что правительство Китая продолжит более сильную поддержку своей экономики, и эти меры, независимо от того, насколько они действенны в реальном выражении, могут послужить потенциальными катализаторами роста рынков", - прокомментировал агентству Блумберг управляющий директор Union Bancaire Privee Вей-Серн Линг (Vey-Sern Ling).
Инвесторы также ожидают заседания Банка Японии. По его итогам, которые станут известны в четверг, 19 декабря, прогнозируется сохранение ставки рефинансирования на уровне 0,25%.