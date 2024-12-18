https://1prime.ru/20241218/chp-853674863.html

После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина

После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина - 18.12.2024, ПРАЙМ

После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина

После столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончался один человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T20:42+0300

2024-12-18T20:42+0300

2024-12-18T20:44+0300

происшествия

столкновение поездов

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. После столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончался один человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.По данным источника агентства, "одна женщина скончалась при транспортировке в больницу".РЖД подтвердили гибель одной из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск-Петербург в машине скорой помощи. Как сообщается, компания выплатит родственникам погибшей 2,2 млн рублей.В 16.15 по московскому времени при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. Как передает МЧС, в результате ЧП пострадали 14 человек. По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело. Председатель правления РЖД Олег Белозеров возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.

https://1prime.ru/20241218/poezd-853670282.html

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столкновение поездов