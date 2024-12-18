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После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина - 18.12.2024, ПРАЙМ
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После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина
После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина - 18.12.2024, ПРАЙМ
После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина
После столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончался один человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T20:42+0300
2024-12-18T20:44+0300
происшествия
столкновение поездов
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. После столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончался один человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.По данным источника агентства, "одна женщина скончалась при транспортировке в больницу".РЖД подтвердили гибель одной из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск-Петербург в машине скорой помощи. Как сообщается, компания выплатит родственникам погибшей 2,2 млн рублей.В 16.15 по московскому времени при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. Как передает МЧС, в результате ЧП пострадали 14 человек. По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело. Председатель правления РЖД Олег Белозеров возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.
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столкновение поездов
Происшествия, столкновение поездов
20:42 18.12.2024 (обновлено: 20:44 18.12.2024)
 
После столкновения поездов в Мурманской области скончалась женщина

Источник: при транспортировке с места ЧП в Мурманской области скончалась женщина

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНа месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. После столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончался один человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника агентства, "одна женщина скончалась при транспортировке в больницу".
РЖД подтвердили гибель одной из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск-Петербург в машине скорой помощи. Как сообщается, компания выплатит родственникам погибшей 2,2 млн рублей.
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области
17:31
В 16.15 по московскому времени при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. Как передает МЧС, в результате ЧП пострадали 14 человек. По факту столкновения поездов возбуждено уголовное дело. Председатель правления РЖД Олег Белозеров возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП.
 
Происшествиястолкновение поездов
 
 
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