https://1prime.ru/20241218/dajdzhest-853644109.html
Дайджест российских СМИ - 14 февраля
Дайджест российских СМИ - 14 февраля - 18.12.2024, ПРАЙМ
Дайджест российских СМИ - 14 февраля
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T04:08+0300
2024-12-18T04:08+0300
2024-12-18T04:08+0300
россия
москва
рф
украина
тимур иванов
михаил мишустин
дональд трамп
госдума
ведомости
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853644109.jpg?1734484118
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- Ледосбор - Атомоходы для Севморпути предлагают строить за счет грузоотправителей - Как стало известно "Ъ", "Росатом" предлагает ввести с 2028 года новый арктический инвестиционный сбор для грузоотправителей Севморпути. Это позволит финансировать строительство ледоколов, так как сейчас средств на достройку новых мощных атомоходов у госкорпорации не хватает.
- Генерала подорвали электросамокатом - В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты - В Москве совершено беспрецедентное преступление: с помощью заминированного электросамоката террористы взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова.
- Газпромоакция - Бумаги газовой монополии распродаются на бирже - Стоимость акций "Газпрома" опустилась до минимума с января 2009 года, приблизившись к отметке 106 рублей, с начала года компания подешевела на треть. На котировки монополии давят общее депрессивное состояние российского фондового рынка, рост геополитической напряженности, а также возможный отказ от выплат дивидендов.
- Финансисты проявили стройкость - Девелоперские компании запасаются топ-менеджерами по прибылям и убыткам - В ожидании просадки рынка строительства жилья из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ управление компаниями все чаще переходит от профильных девелоперов к финансистам. Застройщики активно нанимают финансовых и коммерческих директоров, способных придерживаться в период турбулентности продуманной операционной стратегии.
- Выход к коду через склад - Белый дом заводит государственную информатизацию к единому заказчику - Опыт построения государством сервисов "жизненных ситуаций" (комплекса госуслуг в рамках наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди и организации) привел правительство к идее их формирования по новой схеме.
- Конфискат бесплатного вида - Минпромторг лишит Росимущество доходов от его продаж - Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому все товары с отсутствием обязательной маркировки, признанные судом контрафактом, будут уничтожены или направлены на гуманитарные цели. Инициатива призвана исключить вероятность попадания конфиската в повторный оборот — реализовывать его на торгах Росимущество, как сейчас, больше не сможет.
- В поисках воды и перспективы - В АКРА обрисовали пути развития стран Центральной Азии - Развитие стран Центральной Азии будет зависеть от их способности найти баланс в отношениях с мировыми и региональными экономическими центрами, следует из нового исследования агентства АКРА. По мнению его экспертов, выросшая внешняя открытость позволяет странам региона развиваться быстрее, но несет в себе и риски.
- Чуждых лишают ценностей - Депутаты одобрили закон о спецсчетах иноагентов и думают над новыми ужесточениями - Госдума 17 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о зачислении доходов иностранных агентов на специальные рублевые счета, воспользоваться которыми они смогут лишь в случае исключения из реестра Минюста.
- Героев переводят на местное время - Как в регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО - Как выяснил "Ъ", власти российских регионов планируют массовый запуск программ—аналогов президентского проекта "Время героев" в начале 2025 года. С такой идеей выступил Владимир Путин. Выступая на съезде "Единой России", он привел в пример ряд субъектов РФ, чье руководство самостоятельно запустило программы для участников специальной военной операции (СВО), пусть и не всегда похожие на федеральный образец.
- Принуждение к исполнению - КС напомнил нижестоящим судам о непреодолимости своих решений - Конституционный суд (КС) напомнил, что пересмотр уголовных дел на основании его постановлений является обязательным для судов вне зависимости от того, ухудшает это положение обвиняемого или нет. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда 17 декабря.
- Тимуру Иванову оставили землю, автомобили и "Лефортово" - Бывшему замминистра и его имуществу продлили сроки ареста - До 23 марта продлили срок пребывания под стражей бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки на сумму 1 миллиарда 185 миллионов рублей. Слушания традиционно прошли за закрытыми дверями, несмотря на возражение защиты, которая утверждала, что фигуранту "нечего скрывать от общественности", и обвиняла оппонентов в организации "контролируемой утечки".
- Банкир расплатился заочно - Экс-бенефициар Внешпромбанка получил срок за растрату - В Москве заочно вынесен приговор бывшему бенефициару некогда одного из крупнейших в стране кредитных учреждений — Внешнеэкономического промышленного банка — Георгию Беджамову. Банкир, давно уехавший в Великобританию, обвинялся в растрате средств банка на общую сумму около полутора сотен миллиардов рублей.
- "Век" кредитов не видал - В хищении средств из банка обвиняют его бывших председателя правления и начальника отдела - Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении путем выдачи невозвратных кредитов из банка "Век" более 3,7 миллиардов рублей с их последующей легализацией.
- МКАД продублировали за кольцевой - В Подмосковье открылась первая региональная платная дорога - В Подмосковье открылась первая платная дорога регионального значения. Мытищинская скоростная хорда свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, выполняя роль северного дублера МКАД. На главный для автомобилистов вопрос — сколько будет стоить проезд — ответа нет.
- Врачам сбили градус уголовной ответственности - Их больше не будут судить по статье об оказании небезопасных услуг - Статья 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности не будет распространяться на процесс оказания медпомощи. Соответствующий законопроект во вторник приняла Госдума.
- На черноморском побережье отмывают птиц - Спасатели и волонтеры ликвидируют последствия аварии танкеров в Керченском проливе - Сотни спасателей МЧС и волонтеров очищают черноморский берег от Веселовки до Анапы от пятен мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. От загрязнения пострадал берег у курортных поселков Веселовка и Витязево, а также станица Благовещенская.
- Госдума разрешила переселение в реновационные квартиры в других районах - Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий предоставлять участникам программы реновации в Москве равнозначное жилье в других районах города. Речь идет о коррекции Градостроительного кодекса РФ и профильных законодательных актов – соответствующие поправки в июле 2024 года внесли в парламент депутаты разных фракций, включая главу думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова (ЕР).
- Запад делает поставку на мир - Союзники пытаются усилить переговорные позиции Украины, отправляя ей оружие - Россия созывает 20 декабря заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам западного оружия Украине. Москва и ранее неоднократно поднимала этот вопрос в Совбезе, однако на этот раз обсуждение должно пройти на фоне настойчивых заявлений избранного президента США Дональда Трампа о необходимости немедленно прекратить боевые действия.
- Встреча в IT-пути - МТС реструктуризирует свои активы - МТС (MOEX: MTSS) проводит реструктуризацию собственных активов, в рамках которой намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру. По данным "Ъ", в компанию МТС Web Services, созданную еще в 2021 году, помимо облачного бизнеса и центров обработки данных (ЦОД) войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасность и другие.
- Игры раздора - Участники рынка выступают за доработку регулирования отрасли - АНО "Организация развития видеоигровой индустрии" (РВИ) направила в комитет по информационной политике Госдумы возражения к предложениям по регулированию видеоигровой индустрии. В частности, они выступают против процедуры идентификации пользователей видеоигр и экспертизы контентного содержания продуктов.
- У банков не заводятся автокредиты - Вывезут ли рынок новые меры господдержки - Минпромторг планирует увеличить поддержку льготного автокредитования, направив в 2025 году на эти цели 36 миллиардов рублей. Однако этой суммы не хватит, чтобы глобально изменить негативный тренд в сегменте автокредитования и избежать прогнозируемого падения выдач на 10–20%, полагают эксперты.
- Цифровым активам разъяснили риски - ЦБ уточнил регулирование ЦФА - Центробанк разъяснил кредитным организациям, как рассчитывать риски на цифровых финансовых активах (ЦФА), а также учитывать их в нормативе краткосрочной ликвидности. Пока они не могут быть отражены как высоколиквидные активы и, по мнению экспертов, проигрывают классическим облигациям из-за отсутствия вторичного рынка ЦФА.
- Уголь пропускают через тариф - Терминал ОТЭКО снижает ставки перевалки - Столкнувшийся с оттоком поставок угля в этом году терминал ОТЭКО в Тамани вновь снижает ставки перевалки. При новом тарифе в 18,9 долларов за тонну, считают аналитики, экспорт энергетического угля становится рентабельным. Но далее все зависит от объемов.
- Сталь прокатили с ценами - Внутренние котировки снижаются вслед за экспортными - Стоимость горячекатаного проката на российском рынке снижается вслед за экспортными котировками. По данным БКС, месяц к месяцу цены снизились на 1% и 3% — до 54,75 тысяч рублей за тонну и 490 долларов за тонну соответственно.
- Медицинские технологии подкрутили цифру - Рост рынка обеспечили программное обеспечение и бионические протезы - Основной рост рынка медицинских технологий в третьем квартале пришелся на разработку медицинского программного обеспечения (ПО), а также высокотехнологические протезы. В целом сегмент медтех показал рост на 40% год к году во многом благодаря государственным контрактам.
- Спирт растет как на дрожжах - Его крупнейший производитель снова поднимает цены - "Росспиртпром", на долю которого приходится более трети производства спирта в стране, анонсировал уже четвертое в этом году повышение для производителей алкоголя отпускных цен на свою продукцию, в этот раз почти на 25%, до 1,06 тысяч рублей за декалитр (дал).
- Accent на распродажу - Инвесткомпания избавилась от крупного логистического комплекса - Инвесткомпания Accent Capital продолжает распродавать свои активы. На этот раз реализован крупный логистический парк "А-Терминал" на юге Подмосковья оценочной стоимостью до 6 миллиардов рублей. Покупателем объекта мог стать пока малоизвестный на рынке недвижимости фонд Romeda Capital.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
- Что известно о подрыве генерала Кириллова в Москве - Заказчики известны, это военно-политическое руководство Украины, заявил Медведев - Центральный аппарат Следственного комитета (СК) взял на особый контроль расследование уголовного дела о теракте в Москве, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
- Азиатская премия на газ может сохраниться на весь 2025 год - Ситуацию может изменить полное прекращение транзита российского топлива через Украину - Цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 года. Такой прогноз дают эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в декабрьском обзоре организации, с которым ознакомились "Ведомости".
- Госдума приняла закон о спецсчетах для иностранных агентов - На них будут зачисляться авторские отчисления, доходы от продажи жилья, автомобилей, дивиденды и проценты по вкладам - Госдума 17 декабря единогласно приняла закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иностранных агентов.
- За повторную продажу вейпов детям установят уголовную ответственность - Нарушителям будут грозить штрафы и исправительные работы на срок до года - Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.
- Уголовная статья об оказании небезопасных услуг не будет применяться к медикам - По ней врачей чаще всего привлекают к ответственности - Статья 238 Уголовного кодекса (УК) РФ, предполагающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет применяться при оказании медицинской помощи.
- Космодром "Восточный" не смог взыскать с подрядчика неустойку в 3,5 миллиарда рублей - Судебное разбирательство связано со строительством стартового комплекса для ракеты "Ангара" - Арбитражный суд Москвы в конце ноября отказал ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный", входящему в "Роскосмос", в удовлетворении двух исков к его подрядчику "Производственно-строительное объединение "Казань" (ПСО "Казань") на общую сумму более 3,5 миллиардов рублей, следует из данных в судебной картотеке, с которыми ознакомились "Ведомости".
- Китай снова поставил цель роста экономики на уровне 5% - При этом страна увеличит дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП в 2025 году - По итогам ежегодного центрального совещания по экономической работе, которое в этот раз проходило в Пекине 11 и 12 декабря с участием членов Политбюро Компартии Китая и Госсовета, власти КНР традиционно определились с целями в наступающем 2025 году.
- Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакам - Такие атаки обрушились на финансовый сектор летом 2024 года - Спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе – ноябре 2024 г. вырос в 3 раза относительно аналогичного периода год назад.
- Демографический бум в Центральной Азии позитивно сказался на экономике - Но безработица среди молодежи держит регион в напряжении, указывают эксперты - Рост населения в Центральной Азии (ЦА) и полноценный демографический бум в отдельных странах усилили экономический потенциал всего региона. На это обратили внимание эксперты агентства АКРА в исследовании "Между Востоком и Западом", посвященном пяти государствам: Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Киргизии – авторы объединили их аббревиатурой ЦА-5.
- Алексей Илясов: "Новый рынок на базе блокчейна может работать в партнерстве с классическим" - Гендиректор "Атомайза" об интеграции и целях по развитию рынка цифровых финансовых активов в России - В середине лета оператор по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) "Атомайз" вошел в состав группы "Т-технологии" и сразу приступил к интеграции в экосистему Т-банка.
- "Яндекс" выделил роботов-доставщиков в отдельное юрлицо - После галопирующего роста зарплат курьеров IT-компания задумалась о преимуществах роверов и дронов - Российское юрлицо "Яндекса" ООО "Технояк" 16 декабря учредило ООО "Рободоставка" с уставным капиталом 10 000 рублей, обнаружили "Ведомости" в "СПАРК-Интерфаксе".
- В будущем году серебро будет дорожать быстрее золота - Динамику цен определят геополитика, зеленая энергетика и спрос в Индии - Цена серебра на мировом рынке в 2025 году будет находиться в диапазоне от 28 до 40 долларов за тройскую унцию. Об этом говорится в отчете немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals, специализирующейся на драгметаллах (есть у "Ведомостей").
- Ввод гостиничных номеров в Москве вырос за год в 2 раза - Открытию новых отелей в городе способствуют развитие внутреннего туризма и господдержка - В этом году в Москве открылось пять гостиниц на 633 номера. Это следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это рекордный показатель за последние шесть лет.
- "Росспиртпром" в январе поднимет цены на свою продукцию - Компания объясняет это ростом стоимости сырья и высокой ставкой ЦБ - Крупнейший производитель этилового спирта в России АО "Росспиртпром" уведомил производителей водки о повышении отпускных цен с 1 января 2025 года, следует из письма компании, с которым ознакомились "Ведомости".
- В "Альфа-инвестициях" заявили о беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже - Отношение капитализации акций к средствам на вкладах физлиц достигло исторического минимума - Соотношение стоимости акций на Московской бирже и средств на вкладах физических лиц к декабрю 2024 года достигло исторического минимума в 0,89. Это означает, что капитализация акций составляет 89% от объема депозитов.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Пространство для маневра - Михаил Мишустин — о ключевых задачах партнерства в форматах ЕАЭС и СНГ - Через две недели отпразднует первый юбилей Евразийский экономический союз. В преддверии круглой даты об экономическом партнерстве стран — участниц Союза и Содружества Независимых Государств, а также перспективах развития сотрудничества в интервью "Российской газете" рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
- Бак по расчету - По итогам года инфляцию сильно обгонят только цены на премиальный бензин - Несмотря на приближение новогодних праздников, цены на АЗС вопреки многолетней традиции даже не думают притормаживать. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), только за последнюю неделю в столице они выросли на 24—30 копеек в зависимости от марки бензина. На дизельное топливо (ДТ) повышение составило 39 копеек.
- Не будите должника - Поправки в КоАП усилили наказания для коллекторов - Поправки в КоАП усилили правила наказания для коллекторов. Теперь коллекторам и банкирам, взявшимся тревожить должника, будут грозить штрафы не только за грубость или звонки в неурочное время. В целом станет наказуемым любое нарушение коллекторами базовых требований.
- Подлецы против героя - Вчера в Москве были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник - Во вторник рано утром на Рязанском проспекте в Москве произошло заказное убийство. Жертвами стали двое мужчин, выходивших из подъезда. Сработало взрывное устройство, закрепленное на ручке арендного самоката, припаркованного поблизости.
- На одной волне - Крупные банки заранее повысили ставки по вкладам - Доходность вкладов в крупнейших банках продолжает бить рекорды. Повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 23%, которого ожидают большинство участников рынка, становится все более вероятным. Сейчас самые высокие ставки по депозитам действуют на сроки до шести месяцев, говорят опрошенные "РГ" эксперты.
- Капитал в движении - Михаил Мишустин: Государство гарантирует надежность долгосрочных сбережений граждан - Правительство продолжит разрабатывать специальные инструменты для привлечения в экономику длинных денег, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Надежность вложений населения будет защищать государство.
- Работа над ошибками - Валентина Матвиенко назвала деградацией "мусорную реформу" - Значительная часть вопросов президенту перед "Прямой линией" связана с работой систем ЖКХ и обращения с отходами. Об этом вчера сообщила Валентина Матвиенко, которая провела в подмосковной Истре заседание Совета законодателей.
- Грамоты с почетом - Вячеслав Володин наградил семьи из регионов - Одиннадцать семей из разных регионов России получили награды из рук председателя Госдумы Вячеслава Володина. Церемония под названием "Крепкая семья — достояние России" прошла в Москве в рамках Года семьи.
- Ситуации из жизни - Новый тип сервисов заработал на "Госуслугах" - О запуске нового сервиса на "Госуслугах" и о планах правительства в сфере цифровизации рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" на площадке национального центра "Россия".
- Тест на жительство - В Госдуме предложили проверять знания ипотечников - Центробанк с подачи Госдумы готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для людей, которые подают заявку на ипотеку. Такой тест может стать обязательным в России, но чтобы от него была польза, потребуется тщательно проработать эту инициативу, рассказали "РГ" эксперты.
- Наши войска продолжают освобождение ДНР - Противник выбит из села Анновка, это позволит перебросить освободившиеся подразделения в город Курахово - Вчера продвижение наших войск в зоне спецоперации, идущее в последние месяцы небывалыми темпами, продолжилось. Бойцы группировки российских войск "Юг" освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике.
- После боя самое время учиться - Обучение по программе "Время героев" для многих участников СВО проходит прямо на передовой - Инициированный президентом России проект "Время героев" в самом разгаре. Первый поток закончил обучение, уже стартовал второй набор. Корреспондент "Российской газеты" узнал, как проходит обучение в рамках президентской программы.
- Перезагрузка - Штрафы для фур могут вырасти - Все владельцы большегрузов обязаны компенсировать вред, наносимый дорогам. За каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн, нужно перечислять в госбюджет около 3 рублей, однако многие собственники считают, что им выгоднее заплатить штраф. Чтобы этого не происходило, правительство предложило увеличить санкцию за правонарушение с 5 до 20 тысяч рублей.
- Уроки ботаники - Вышел новый том Красной книги России - Вышел новый том Красной книги России "Растения и грибы", в него вошел 741 редкий вид. Копия книги есть в распоряжении "Российской газеты". "Выходу Красной книги по растениям и грибам предшествовала большая научная работа, так как список редких видов не обновлялся почти 20 лет.
- Арест класса люкс - 23 автомобиля и катер экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова — в счет ущерба - Сразу 23 автомобиля, принадлежащих бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, а также членам его семьи, арестовал Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
- Как Трюдо Христю довел - Премьер Канады избавился от слишком экономного министра - Премьер Канады может в ближайшие дни подать в отставку. Во вторник Джастин Трюдо выступит перед депутатами, после чего, видимо, примет решение, стоит ли ему уходить. Впрочем, причиной, по которой глава канадского правительства готов расстаться с должностью, стали отнюдь не насмешки над ним избранного президента США Дональда Трампа.
- Идите в баню. С Пушкиным - Журналист "РГ" составил путеводитель по безопасности для туристов в Тбилиси - За первые девять месяцев 2024 года Грузию посетили 1,1 млн туристов из России. Это официальные данные НАТГ (Национальной администрации туризма Грузии). Хотя некоторая часть из них никакие не путешественники, а релоканты.
- Умом побеждая - Из девяти отраслей союзного ВПК сохранить научные школы, единство и управляемость смогли только в атомной. Как удалось? - Где заточили "ядерный скальпель" и в чьих руках он теперь? Что испытывают создатели стратегических систем вооружения, когда слышат, что атом и наука служат миру? Почему из девяти министерств союзного ВПК сохранить научные школы, единство и управляемость смогли только в атомной отрасли?
- "Пошатались, поволынили…" - Борис Волынов об экстриме в космосе - Сегодня исполняется 90 лет дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту СССР Борису Волынову. Не верится! Харизматичный, подтянутый. Последний из ныне живущих легендарного "гагаринского" набора. Корреспонденту "РГ" посчастливилось не раз беседовать с Борисом Валентиновичем. И всегда он очень откровенен.
- У соседа лучше? - Чем привлекают путешественников зимние поездки выходного дня по регионам Черноземья - Проект "Воронеж — родина Нового года" запустили в городе. Он должен привлечь внимание потенциальных туристов. До конца января в столице Черноземья будет проходить гастрофестиваль.
- Нарушение и наказание - Верховный суд счел незаконным увольнение врача со стажем - Верховный суд РФ пересмотрел итоги спора врача и лечебного учреждения, руководство которого ее уволило. Ведь доктор была специалистом с большим и безупречным стажем, таких сотрудников нельзя увольнять, как говорится, одним росчерком пера, заявил ВС.
- Уходящая натура - Как спасти дом под Тарусой, где жил писатель Юрий Казаков - В деревне Марфино под калужской Тарусой на грани уничтожения дом, в котором писатель-шестидесятник Юрий Казаков написал одни из лучших своих произведений. Его рассказы вошли в школьные программы и хрестоматии, переведены на многие языки мира, он — лауреат престижных международных премий.
- Клёвый бизнес - В России появилась необычная услуга — "трезвый рыбак" - На одном из крупнейших агрегаторов объявлений появилось необычное предложение — "трезвый рыбак". Ростовчанин обещает клиентам наловить рыбы, организовать стол, сыграть на гитаре и отвезти домой после посиделок. Бизнес процветает даже зимой, рыбаки желают медитировать на поплавок в любое время года.
- Без дыма и пара - Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям - За неоднократную продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции будут привлекать к уголовной ответственности. Штрафы дойдут до 80 тысяч рублей, а срок исправительных работ составит до года. Такой закон приняла Госдума.
- "Сапсан" на чистом русском - Представлен скоростной поезд, полностью собранный из отечественных компонентов - К 1 5 -летию со дня запуска в России высокоскоростных поездов "Сапсан" РЖД представили первый состав, модернизированный с использованием отечественных компонентов. Обновленный "Сапсан" презентовали на Белорусском вокзале 17 декабря, в первый рейс его планируют отправить 23 декабря.
- Деньги останутся в стране - А Средства иноагентов отправят на спецсчета - Не только гонорары иноагентов будут поступать на специальные счета. Госдума существенно расширила эти нормы. Средства, вырученные от продажи любой недвижимости и транспорта, дивиденды и проценты по вкладам — таких "агентских" доходов тоже коснется новый закон, который единогласно приняли депутаты.
- Твердые знаки - В России построят систему национальных рыночных индикаторов - В России созданы правовые условия для построения национальной системы финансовых и товарных индикаторов. Законы об этом публикует "Российская газета". Согласно документам, в стране с 1 сентября 2025 года появятся новые участники рынка — администраторы финансовых и товарных индикаторов.
- Стреляли в упор - Факты казней мирных жителей Селидова установил Международный общественный трибунал - Резню и массовые расстрелы мирных жителей Селидова устроили украинские неонацисты при отступлении из этого города в Донбассе. Расследование фактов казней неонацистами беззащитных жителей города Селидово представил Международный общественный трибунал (МОТ), куда входят правозащитники 30 стран.
- С места не трогайся - Обжаловать штрафы надо будет по месту совершения нарушения - Обжаловать выявленные нарушения можно будет только по месту их совершения. Такой законопроект предложили депутаты. Это касается не только нарушений Правил дорожного движения, но и других статей Кодекса об административных правонарушениях.
- Черный песок - Мазут с потерпевших крушения танкеров загрязнил 35 километров пляжей Кубани - Режим ЧС ввели на территории Анапы и еще в четырех прибрежных населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края из-за выброшенного на берег мазута. Нефтепродукты уже больше двух суток вытекают с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе и загрязнили лучшие песчаные пляжи Черноморского побережья Кубани.
- Почти пять процентов - Китай обозначил приоритеты развития на 2025 год - Китай обозначил приоритеты развития на 2025 год на состоявшемся 11—12 декабря под председательством Си Цзиньпина Центральном совещании по экономической работе. Участники заседания традиционно начали с обозначения главных рисков, с которыми страна столкнется в наступающем году.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
- "Что такое космос — не знали ни мы, ни даже Королев" - Космонавт Борис Волынов — о том, как готовился к полетам на Луну и как правильно принимать пищу в невесомости - Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов готовился к высадке на Луну. Об этом он сообщил в интервью "Известиям". Беседа с участником первого набора в группу космонавтов состоялась в преддверии его 90-летнего юбилея.
- Сбросят лишнее: в РФ запретят продажи БАДов без госрегистрации на маркетплейсах - Обычно такие добавки продаются как средства для похудения - Власти намерены запретить продажи БАДов без государственной регистрации на маркетплейсах уже с 1 сентября 2025 года. Об этом сказано в законопроекте Минкономразвития.
- "Для Евросоюза санкционная политика оборачивается тройным провалом" - Депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картхайзер — о перспективах мирного урегулирования на Украине, назначении Кайи Каллас и сближении с БРИКС - Без помощи Соединенных Штатов страны Евросоюза будут не в состоянии предоставить достаточно военных ресурсов Киеву, чтобы повлиять на исход кризиса на Украине, сказал "Известиям" люксембургский евродепутат Фернан Картхайзер.
- "Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году" - Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — об универсальном QR-коде, периоде охлаждения при выдаче кредитов, ключевой ставке и льготной ипотеке - В этом году в России прошли первые трансграничные сделки с ЦФА, рассказал в интервью "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Операции протестировали с Белоруссией.
- Доминиканская публика: Санто-Доминго хочет восстановить турпоток из РФ - ВВП страны напрямую зависит от трат путешественников — кем пока там заменяют русских гостей - Доминикана заинтересована восстановить турпоток из России, заявил "Известиям" министр финансов этой страны Хочи Висенте. По его словам, это станет возможным после завершения конфликта на Украине, пока же кооперация с Москвой затруднена.
- Летательный исход: у "Азимута" вскрыли массовые нарушения в безопасности полетов - Ространснадзор и Росавиация обнаружили сокрытие посадок SSJ-100 с повышенной перегрузкой - остранснадзор и Росавиация после аварии с загоревшимся Superjet 100 в Анталье выявили у авиакомпании "Азимут" свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы, узнали "Известия".
- Усилитель рубля: выдачи автокредитов выросли на 70% за год - Почему люди готовы переплачивать почти двойную стоимость машины и каким будет этот рынок в 2025-м - С начала года банки выдали на 70% больше автозаймов, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом "Известиям" сообщили в Объединенном кредитном бюро, тренд подтвердили участники рынка. Этот сегмент — единственный, который может показать рост по итогам года.
- Импортная надежда: водители массово судятся из-за проблем с европейскими авто - На чью сторону — потребителей или брендов — встают суды - С 2022 года одни только московские автовладельцы подали более ста исков в отношении представителей европейских автопроизводителей, выяснили "Известия". Они требуют компенсации за неисправности в своих машинах — ранее в таком случае им заменяли транспортное средство, но с уходом из страны евробрендов это стало невозможно.
- Из списка стран не выкинешь: Венгрия и Словакия останутся в перечне недружественных - Несмотря на диалог с Москвой, Будапешт и Братислава следуют политике ЕС и НАТО - Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет, заявили "Известиям" в МИД РФ. Эти государства продолжают соблюдать западную блоковую дисциплину и следуют антироссийским санкциям, несмотря на готовность поддерживать политический контакт с Москвой.
- Забота по дому: более 60% россиян недовольны работой своих управляющих компаний - Какие решения помогут повысить прозрачность системы ЖКХ и наладить связь жильцов с УК - Больше половины граждан (62%) недовольны работой своих управляющих компаний в сфере ЖКХ. Об этом говорят результаты исследования, проведенного на основе опроса клиентов Т-Банка (есть у "Известий").
москва
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рф, украина, тимур иванов, михаил мишустин, дональд трамп, госдума, ведомости, минпромторг
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, УКРАИНА, Тимур Иванов, Михаил Мишустин, Дональд Трамп, Госдума, Ведомости, Минпромторг
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
- Ледосбор - Атомоходы для Севморпути предлагают строить за счет грузоотправителей - Как стало известно "Ъ", "Росатом" предлагает ввести с 2028 года новый арктический инвестиционный сбор для грузоотправителей Севморпути. Это позволит финансировать строительство ледоколов, так как сейчас средств на достройку новых мощных атомоходов у госкорпорации не хватает.
- Генерала подорвали электросамокатом - В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты - В Москве совершено беспрецедентное преступление: с помощью заминированного электросамоката террористы взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова.
- Газпромоакция - Бумаги газовой монополии распродаются на бирже - Стоимость акций "Газпрома" опустилась до минимума с января 2009 года, приблизившись к отметке 106 рублей, с начала года компания подешевела на треть. На котировки монополии давят общее депрессивное состояние российского фондового рынка, рост геополитической напряженности, а также возможный отказ от выплат дивидендов.
- Финансисты проявили стройкость - Девелоперские компании запасаются топ-менеджерами по прибылям и убыткам - В ожидании просадки рынка строительства жилья из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ управление компаниями все чаще переходит от профильных девелоперов к финансистам. Застройщики активно нанимают финансовых и коммерческих директоров, способных придерживаться в период турбулентности продуманной операционной стратегии.
- Выход к коду через склад - Белый дом заводит государственную информатизацию к единому заказчику - Опыт построения государством сервисов "жизненных ситуаций" (комплекса госуслуг в рамках наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди и организации) привел правительство к идее их формирования по новой схеме.
- Конфискат бесплатного вида - Минпромторг лишит Росимущество доходов от его продаж - Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому все товары с отсутствием обязательной маркировки, признанные судом контрафактом, будут уничтожены или направлены на гуманитарные цели. Инициатива призвана исключить вероятность попадания конфиската в повторный оборот — реализовывать его на торгах Росимущество, как сейчас, больше не сможет.
- В поисках воды и перспективы - В АКРА обрисовали пути развития стран Центральной Азии - Развитие стран Центральной Азии будет зависеть от их способности найти баланс в отношениях с мировыми и региональными экономическими центрами, следует из нового исследования агентства АКРА. По мнению его экспертов, выросшая внешняя открытость позволяет странам региона развиваться быстрее, но несет в себе и риски.
- Чуждых лишают ценностей - Депутаты одобрили закон о спецсчетах иноагентов и думают над новыми ужесточениями - Госдума 17 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о зачислении доходов иностранных агентов на специальные рублевые счета, воспользоваться которыми они смогут лишь в случае исключения из реестра Минюста.
- Героев переводят на местное время - Как в регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО - Как выяснил "Ъ", власти российских регионов планируют массовый запуск программ—аналогов президентского проекта "Время героев" в начале 2025 года. С такой идеей выступил Владимир Путин. Выступая на съезде "Единой России", он привел в пример ряд субъектов РФ, чье руководство самостоятельно запустило программы для участников специальной военной операции (СВО), пусть и не всегда похожие на федеральный образец.
- Принуждение к исполнению - КС напомнил нижестоящим судам о непреодолимости своих решений - Конституционный суд (КС) напомнил, что пересмотр уголовных дел на основании его постановлений является обязательным для судов вне зависимости от того, ухудшает это положение обвиняемого или нет. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда 17 декабря.
- Тимуру Иванову оставили землю, автомобили и "Лефортово" - Бывшему замминистра и его имуществу продлили сроки ареста - До 23 марта продлили срок пребывания под стражей бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки на сумму 1 миллиарда 185 миллионов рублей. Слушания традиционно прошли за закрытыми дверями, несмотря на возражение защиты, которая утверждала, что фигуранту "нечего скрывать от общественности", и обвиняла оппонентов в организации "контролируемой утечки".
- Банкир расплатился заочно - Экс-бенефициар Внешпромбанка получил срок за растрату - В Москве заочно вынесен приговор бывшему бенефициару некогда одного из крупнейших в стране кредитных учреждений — Внешнеэкономического промышленного банка — Георгию Беджамову. Банкир, давно уехавший в Великобританию, обвинялся в растрате средств банка на общую сумму около полутора сотен миллиардов рублей.
- "Век" кредитов не видал - В хищении средств из банка обвиняют его бывших председателя правления и начальника отдела - Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении путем выдачи невозвратных кредитов из банка "Век" более 3,7 миллиардов рублей с их последующей легализацией.
- МКАД продублировали за кольцевой - В Подмосковье открылась первая региональная платная дорога - В Подмосковье открылась первая платная дорога регионального значения. Мытищинская скоростная хорда свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, выполняя роль северного дублера МКАД. На главный для автомобилистов вопрос — сколько будет стоить проезд — ответа нет.
- Врачам сбили градус уголовной ответственности - Их больше не будут судить по статье об оказании небезопасных услуг - Статья 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности не будет распространяться на процесс оказания медпомощи. Соответствующий законопроект во вторник приняла Госдума.
- На черноморском побережье отмывают птиц - Спасатели и волонтеры ликвидируют последствия аварии танкеров в Керченском проливе - Сотни спасателей МЧС и волонтеров очищают черноморский берег от Веселовки до Анапы от пятен мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. От загрязнения пострадал берег у курортных поселков Веселовка и Витязево, а также станица Благовещенская.
- Госдума разрешила переселение в реновационные квартиры в других районах - Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий предоставлять участникам программы реновации в Москве равнозначное жилье в других районах города. Речь идет о коррекции Градостроительного кодекса РФ и профильных законодательных актов – соответствующие поправки в июле 2024 года внесли в парламент депутаты разных фракций, включая главу думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова (ЕР).
- Запад делает поставку на мир - Союзники пытаются усилить переговорные позиции Украины, отправляя ей оружие - Россия созывает 20 декабря заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам западного оружия Украине. Москва и ранее неоднократно поднимала этот вопрос в Совбезе, однако на этот раз обсуждение должно пройти на фоне настойчивых заявлений избранного президента США Дональда Трампа о необходимости немедленно прекратить боевые действия.
- Встреча в IT-пути - МТС реструктуризирует свои активы - МТС (MOEX: MTSS) проводит реструктуризацию собственных активов, в рамках которой намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру. По данным "Ъ", в компанию МТС Web Services, созданную еще в 2021 году, помимо облачного бизнеса и центров обработки данных (ЦОД) войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасность и другие.
- Игры раздора - Участники рынка выступают за доработку регулирования отрасли - АНО "Организация развития видеоигровой индустрии" (РВИ) направила в комитет по информационной политике Госдумы возражения к предложениям по регулированию видеоигровой индустрии. В частности, они выступают против процедуры идентификации пользователей видеоигр и экспертизы контентного содержания продуктов.
- У банков не заводятся автокредиты - Вывезут ли рынок новые меры господдержки - Минпромторг планирует увеличить поддержку льготного автокредитования, направив в 2025 году на эти цели 36 миллиардов рублей. Однако этой суммы не хватит, чтобы глобально изменить негативный тренд в сегменте автокредитования и избежать прогнозируемого падения выдач на 10–20%, полагают эксперты.
- Цифровым активам разъяснили риски - ЦБ уточнил регулирование ЦФА - Центробанк разъяснил кредитным организациям, как рассчитывать риски на цифровых финансовых активах (ЦФА), а также учитывать их в нормативе краткосрочной ликвидности. Пока они не могут быть отражены как высоколиквидные активы и, по мнению экспертов, проигрывают классическим облигациям из-за отсутствия вторичного рынка ЦФА.
- Уголь пропускают через тариф - Терминал ОТЭКО снижает ставки перевалки - Столкнувшийся с оттоком поставок угля в этом году терминал ОТЭКО в Тамани вновь снижает ставки перевалки. При новом тарифе в 18,9 долларов за тонну, считают аналитики, экспорт энергетического угля становится рентабельным. Но далее все зависит от объемов.
- Сталь прокатили с ценами - Внутренние котировки снижаются вслед за экспортными - Стоимость горячекатаного проката на российском рынке снижается вслед за экспортными котировками. По данным БКС, месяц к месяцу цены снизились на 1% и 3% — до 54,75 тысяч рублей за тонну и 490 долларов за тонну соответственно.
- Медицинские технологии подкрутили цифру - Рост рынка обеспечили программное обеспечение и бионические протезы - Основной рост рынка медицинских технологий в третьем квартале пришелся на разработку медицинского программного обеспечения (ПО), а также высокотехнологические протезы. В целом сегмент медтех показал рост на 40% год к году во многом благодаря государственным контрактам.
- Спирт растет как на дрожжах - Его крупнейший производитель снова поднимает цены - "Росспиртпром", на долю которого приходится более трети производства спирта в стране, анонсировал уже четвертое в этом году повышение для производителей алкоголя отпускных цен на свою продукцию, в этот раз почти на 25%, до 1,06 тысяч рублей за декалитр (дал).
- Accent на распродажу - Инвесткомпания избавилась от крупного логистического комплекса - Инвесткомпания Accent Capital продолжает распродавать свои активы. На этот раз реализован крупный логистический парк "А-Терминал" на юге Подмосковья оценочной стоимостью до 6 миллиардов рублей. Покупателем объекта мог стать пока малоизвестный на рынке недвижимости фонд Romeda Capital.
- Что известно о подрыве генерала Кириллова в Москве - Заказчики известны, это военно-политическое руководство Украины, заявил Медведев - Центральный аппарат Следственного комитета (СК) взял на особый контроль расследование уголовного дела о теракте в Москве, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
- Азиатская премия на газ может сохраниться на весь 2025 год - Ситуацию может изменить полное прекращение транзита российского топлива через Украину - Цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 года. Такой прогноз дают эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в декабрьском обзоре организации, с которым ознакомились "Ведомости".
- Госдума приняла закон о спецсчетах для иностранных агентов - На них будут зачисляться авторские отчисления, доходы от продажи жилья, автомобилей, дивиденды и проценты по вкладам - Госдума 17 декабря единогласно приняла закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иностранных агентов.
- За повторную продажу вейпов детям установят уголовную ответственность - Нарушителям будут грозить штрафы и исправительные работы на срок до года - Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним.
- Уголовная статья об оказании небезопасных услуг не будет применяться к медикам - По ней врачей чаще всего привлекают к ответственности - Статья 238 Уголовного кодекса (УК) РФ, предполагающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет применяться при оказании медицинской помощи.
- Космодром "Восточный" не смог взыскать с подрядчика неустойку в 3,5 миллиарда рублей - Судебное разбирательство связано со строительством стартового комплекса для ракеты "Ангара" - Арбитражный суд Москвы в конце ноября отказал ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный", входящему в "Роскосмос", в удовлетворении двух исков к его подрядчику "Производственно-строительное объединение "Казань" (ПСО "Казань") на общую сумму более 3,5 миллиардов рублей, следует из данных в судебной картотеке, с которыми ознакомились "Ведомости".
- Китай снова поставил цель роста экономики на уровне 5% - При этом страна увеличит дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП в 2025 году - По итогам ежегодного центрального совещания по экономической работе, которое в этот раз проходило в Пекине 11 и 12 декабря с участием членов Политбюро Компартии Китая и Госсовета, власти КНР традиционно определились с целями в наступающем 2025 году.
- Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакам - Такие атаки обрушились на финансовый сектор летом 2024 года - Спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе – ноябре 2024 г. вырос в 3 раза относительно аналогичного периода год назад.
- Демографический бум в Центральной Азии позитивно сказался на экономике - Но безработица среди молодежи держит регион в напряжении, указывают эксперты - Рост населения в Центральной Азии (ЦА) и полноценный демографический бум в отдельных странах усилили экономический потенциал всего региона. На это обратили внимание эксперты агентства АКРА в исследовании "Между Востоком и Западом", посвященном пяти государствам: Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Киргизии – авторы объединили их аббревиатурой ЦА-5.
- Алексей Илясов: "Новый рынок на базе блокчейна может работать в партнерстве с классическим" - Гендиректор "Атомайза" об интеграции и целях по развитию рынка цифровых финансовых активов в России - В середине лета оператор по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) "Атомайз" вошел в состав группы "Т-технологии" и сразу приступил к интеграции в экосистему Т-банка.
- "Яндекс" выделил роботов-доставщиков в отдельное юрлицо - После галопирующего роста зарплат курьеров IT-компания задумалась о преимуществах роверов и дронов - Российское юрлицо "Яндекса" ООО "Технояк" 16 декабря учредило ООО "Рободоставка" с уставным капиталом 10 000 рублей, обнаружили "Ведомости" в "СПАРК-Интерфаксе".
- В будущем году серебро будет дорожать быстрее золота - Динамику цен определят геополитика, зеленая энергетика и спрос в Индии - Цена серебра на мировом рынке в 2025 году будет находиться в диапазоне от 28 до 40 долларов за тройскую унцию. Об этом говорится в отчете немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals, специализирующейся на драгметаллах (есть у "Ведомостей").
- Ввод гостиничных номеров в Москве вырос за год в 2 раза - Открытию новых отелей в городе способствуют развитие внутреннего туризма и господдержка - В этом году в Москве открылось пять гостиниц на 633 номера. Это следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это рекордный показатель за последние шесть лет.
- "Росспиртпром" в январе поднимет цены на свою продукцию - Компания объясняет это ростом стоимости сырья и высокой ставкой ЦБ - Крупнейший производитель этилового спирта в России АО "Росспиртпром" уведомил производителей водки о повышении отпускных цен с 1 января 2025 года, следует из письма компании, с которым ознакомились "Ведомости".
- В "Альфа-инвестициях" заявили о беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже - Отношение капитализации акций к средствам на вкладах физлиц достигло исторического минимума - Соотношение стоимости акций на Московской бирже и средств на вкладах физических лиц к декабрю 2024 года достигло исторического минимума в 0,89. Это означает, что капитализация акций составляет 89% от объема депозитов.
- Пространство для маневра - Михаил Мишустин — о ключевых задачах партнерства в форматах ЕАЭС и СНГ - Через две недели отпразднует первый юбилей Евразийский экономический союз. В преддверии круглой даты об экономическом партнерстве стран — участниц Союза и Содружества Независимых Государств, а также перспективах развития сотрудничества в интервью "Российской газете" рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
- Бак по расчету - По итогам года инфляцию сильно обгонят только цены на премиальный бензин - Несмотря на приближение новогодних праздников, цены на АЗС вопреки многолетней традиции даже не думают притормаживать. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), только за последнюю неделю в столице они выросли на 24—30 копеек в зависимости от марки бензина. На дизельное топливо (ДТ) повышение составило 39 копеек.
- Не будите должника - Поправки в КоАП усилили наказания для коллекторов - Поправки в КоАП усилили правила наказания для коллекторов. Теперь коллекторам и банкирам, взявшимся тревожить должника, будут грозить штрафы не только за грубость или звонки в неурочное время. В целом станет наказуемым любое нарушение коллекторами базовых требований.
- Подлецы против героя - Вчера в Москве были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник - Во вторник рано утром на Рязанском проспекте в Москве произошло заказное убийство. Жертвами стали двое мужчин, выходивших из подъезда. Сработало взрывное устройство, закрепленное на ручке арендного самоката, припаркованного поблизости.
- На одной волне - Крупные банки заранее повысили ставки по вкладам - Доходность вкладов в крупнейших банках продолжает бить рекорды. Повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 23%, которого ожидают большинство участников рынка, становится все более вероятным. Сейчас самые высокие ставки по депозитам действуют на сроки до шести месяцев, говорят опрошенные "РГ" эксперты.
- Капитал в движении - Михаил Мишустин: Государство гарантирует надежность долгосрочных сбережений граждан - Правительство продолжит разрабатывать специальные инструменты для привлечения в экономику длинных денег, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Надежность вложений населения будет защищать государство.
- Работа над ошибками - Валентина Матвиенко назвала деградацией "мусорную реформу" - Значительная часть вопросов президенту перед "Прямой линией" связана с работой систем ЖКХ и обращения с отходами. Об этом вчера сообщила Валентина Матвиенко, которая провела в подмосковной Истре заседание Совета законодателей.
- Грамоты с почетом - Вячеслав Володин наградил семьи из регионов - Одиннадцать семей из разных регионов России получили награды из рук председателя Госдумы Вячеслава Володина. Церемония под названием "Крепкая семья — достояние России" прошла в Москве в рамках Года семьи.
- Ситуации из жизни - Новый тип сервисов заработал на "Госуслугах" - О запуске нового сервиса на "Госуслугах" и о планах правительства в сфере цифровизации рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" на площадке национального центра "Россия".
- Тест на жительство - В Госдуме предложили проверять знания ипотечников - Центробанк с подачи Госдумы готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для людей, которые подают заявку на ипотеку. Такой тест может стать обязательным в России, но чтобы от него была польза, потребуется тщательно проработать эту инициативу, рассказали "РГ" эксперты.
- Наши войска продолжают освобождение ДНР - Противник выбит из села Анновка, это позволит перебросить освободившиеся подразделения в город Курахово - Вчера продвижение наших войск в зоне спецоперации, идущее в последние месяцы небывалыми темпами, продолжилось. Бойцы группировки российских войск "Юг" освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике.
- После боя самое время учиться - Обучение по программе "Время героев" для многих участников СВО проходит прямо на передовой - Инициированный президентом России проект "Время героев" в самом разгаре. Первый поток закончил обучение, уже стартовал второй набор. Корреспондент "Российской газеты" узнал, как проходит обучение в рамках президентской программы.
- Перезагрузка - Штрафы для фур могут вырасти - Все владельцы большегрузов обязаны компенсировать вред, наносимый дорогам. За каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн, нужно перечислять в госбюджет около 3 рублей, однако многие собственники считают, что им выгоднее заплатить штраф. Чтобы этого не происходило, правительство предложило увеличить санкцию за правонарушение с 5 до 20 тысяч рублей.
- Уроки ботаники - Вышел новый том Красной книги России - Вышел новый том Красной книги России "Растения и грибы", в него вошел 741 редкий вид. Копия книги есть в распоряжении "Российской газеты". "Выходу Красной книги по растениям и грибам предшествовала большая научная работа, так как список редких видов не обновлялся почти 20 лет.
- Арест класса люкс - 23 автомобиля и катер экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова — в счет ущерба - Сразу 23 автомобиля, принадлежащих бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, а также членам его семьи, арестовал Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
- Как Трюдо Христю довел - Премьер Канады избавился от слишком экономного министра - Премьер Канады может в ближайшие дни подать в отставку. Во вторник Джастин Трюдо выступит перед депутатами, после чего, видимо, примет решение, стоит ли ему уходить. Впрочем, причиной, по которой глава канадского правительства готов расстаться с должностью, стали отнюдь не насмешки над ним избранного президента США Дональда Трампа.
- Идите в баню. С Пушкиным - Журналист "РГ" составил путеводитель по безопасности для туристов в Тбилиси - За первые девять месяцев 2024 года Грузию посетили 1,1 млн туристов из России. Это официальные данные НАТГ (Национальной администрации туризма Грузии). Хотя некоторая часть из них никакие не путешественники, а релоканты.
- Умом побеждая - Из девяти отраслей союзного ВПК сохранить научные школы, единство и управляемость смогли только в атомной. Как удалось? - Где заточили "ядерный скальпель" и в чьих руках он теперь? Что испытывают создатели стратегических систем вооружения, когда слышат, что атом и наука служат миру? Почему из девяти министерств союзного ВПК сохранить научные школы, единство и управляемость смогли только в атомной отрасли?
- "Пошатались, поволынили…" - Борис Волынов об экстриме в космосе - Сегодня исполняется 90 лет дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту СССР Борису Волынову. Не верится! Харизматичный, подтянутый. Последний из ныне живущих легендарного "гагаринского" набора. Корреспонденту "РГ" посчастливилось не раз беседовать с Борисом Валентиновичем. И всегда он очень откровенен.
- У соседа лучше? - Чем привлекают путешественников зимние поездки выходного дня по регионам Черноземья - Проект "Воронеж — родина Нового года" запустили в городе. Он должен привлечь внимание потенциальных туристов. До конца января в столице Черноземья будет проходить гастрофестиваль.
- Нарушение и наказание - Верховный суд счел незаконным увольнение врача со стажем - Верховный суд РФ пересмотрел итоги спора врача и лечебного учреждения, руководство которого ее уволило. Ведь доктор была специалистом с большим и безупречным стажем, таких сотрудников нельзя увольнять, как говорится, одним росчерком пера, заявил ВС.
- Уходящая натура - Как спасти дом под Тарусой, где жил писатель Юрий Казаков - В деревне Марфино под калужской Тарусой на грани уничтожения дом, в котором писатель-шестидесятник Юрий Казаков написал одни из лучших своих произведений. Его рассказы вошли в школьные программы и хрестоматии, переведены на многие языки мира, он — лауреат престижных международных премий.
- Клёвый бизнес - В России появилась необычная услуга — "трезвый рыбак" - На одном из крупнейших агрегаторов объявлений появилось необычное предложение — "трезвый рыбак". Ростовчанин обещает клиентам наловить рыбы, организовать стол, сыграть на гитаре и отвезти домой после посиделок. Бизнес процветает даже зимой, рыбаки желают медитировать на поплавок в любое время года.
- Без дыма и пара - Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям - За неоднократную продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции будут привлекать к уголовной ответственности. Штрафы дойдут до 80 тысяч рублей, а срок исправительных работ составит до года. Такой закон приняла Госдума.
- "Сапсан" на чистом русском - Представлен скоростной поезд, полностью собранный из отечественных компонентов - К 1 5 -летию со дня запуска в России высокоскоростных поездов "Сапсан" РЖД представили первый состав, модернизированный с использованием отечественных компонентов. Обновленный "Сапсан" презентовали на Белорусском вокзале 17 декабря, в первый рейс его планируют отправить 23 декабря.
- Деньги останутся в стране - А Средства иноагентов отправят на спецсчета - Не только гонорары иноагентов будут поступать на специальные счета. Госдума существенно расширила эти нормы. Средства, вырученные от продажи любой недвижимости и транспорта, дивиденды и проценты по вкладам — таких "агентских" доходов тоже коснется новый закон, который единогласно приняли депутаты.
- Твердые знаки - В России построят систему национальных рыночных индикаторов - В России созданы правовые условия для построения национальной системы финансовых и товарных индикаторов. Законы об этом публикует "Российская газета". Согласно документам, в стране с 1 сентября 2025 года появятся новые участники рынка — администраторы финансовых и товарных индикаторов.
- Стреляли в упор - Факты казней мирных жителей Селидова установил Международный общественный трибунал - Резню и массовые расстрелы мирных жителей Селидова устроили украинские неонацисты при отступлении из этого города в Донбассе. Расследование фактов казней неонацистами беззащитных жителей города Селидово представил Международный общественный трибунал (МОТ), куда входят правозащитники 30 стран.
- С места не трогайся - Обжаловать штрафы надо будет по месту совершения нарушения - Обжаловать выявленные нарушения можно будет только по месту их совершения. Такой законопроект предложили депутаты. Это касается не только нарушений Правил дорожного движения, но и других статей Кодекса об административных правонарушениях.
- Черный песок - Мазут с потерпевших крушения танкеров загрязнил 35 километров пляжей Кубани - Режим ЧС ввели на территории Анапы и еще в четырех прибрежных населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края из-за выброшенного на берег мазута. Нефтепродукты уже больше двух суток вытекают с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе и загрязнили лучшие песчаные пляжи Черноморского побережья Кубани.
- Почти пять процентов - Китай обозначил приоритеты развития на 2025 год - Китай обозначил приоритеты развития на 2025 год на состоявшемся 11—12 декабря под председательством Си Цзиньпина Центральном совещании по экономической работе. Участники заседания традиционно начали с обозначения главных рисков, с которыми страна столкнется в наступающем году.
- "Что такое космос — не знали ни мы, ни даже Королев" - Космонавт Борис Волынов — о том, как готовился к полетам на Луну и как правильно принимать пищу в невесомости - Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов готовился к высадке на Луну. Об этом он сообщил в интервью "Известиям". Беседа с участником первого набора в группу космонавтов состоялась в преддверии его 90-летнего юбилея.
- Сбросят лишнее: в РФ запретят продажи БАДов без госрегистрации на маркетплейсах - Обычно такие добавки продаются как средства для похудения - Власти намерены запретить продажи БАДов без государственной регистрации на маркетплейсах уже с 1 сентября 2025 года. Об этом сказано в законопроекте Минкономразвития.
- "Для Евросоюза санкционная политика оборачивается тройным провалом" - Депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картхайзер — о перспективах мирного урегулирования на Украине, назначении Кайи Каллас и сближении с БРИКС - Без помощи Соединенных Штатов страны Евросоюза будут не в состоянии предоставить достаточно военных ресурсов Киеву, чтобы повлиять на исход кризиса на Украине, сказал "Известиям" люксембургский евродепутат Фернан Картхайзер.
- "Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году" - Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — об универсальном QR-коде, периоде охлаждения при выдаче кредитов, ключевой ставке и льготной ипотеке - В этом году в России прошли первые трансграничные сделки с ЦФА, рассказал в интервью "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Операции протестировали с Белоруссией.
- Доминиканская публика: Санто-Доминго хочет восстановить турпоток из РФ - ВВП страны напрямую зависит от трат путешественников — кем пока там заменяют русских гостей - Доминикана заинтересована восстановить турпоток из России, заявил "Известиям" министр финансов этой страны Хочи Висенте. По его словам, это станет возможным после завершения конфликта на Украине, пока же кооперация с Москвой затруднена.
- Летательный исход: у "Азимута" вскрыли массовые нарушения в безопасности полетов - Ространснадзор и Росавиация обнаружили сокрытие посадок SSJ-100 с повышенной перегрузкой - остранснадзор и Росавиация после аварии с загоревшимся Superjet 100 в Анталье выявили у авиакомпании "Азимут" свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы, узнали "Известия".
- Усилитель рубля: выдачи автокредитов выросли на 70% за год - Почему люди готовы переплачивать почти двойную стоимость машины и каким будет этот рынок в 2025-м - С начала года банки выдали на 70% больше автозаймов, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом "Известиям" сообщили в Объединенном кредитном бюро, тренд подтвердили участники рынка. Этот сегмент — единственный, который может показать рост по итогам года.
- Импортная надежда: водители массово судятся из-за проблем с европейскими авто - На чью сторону — потребителей или брендов — встают суды - С 2022 года одни только московские автовладельцы подали более ста исков в отношении представителей европейских автопроизводителей, выяснили "Известия". Они требуют компенсации за неисправности в своих машинах — ранее в таком случае им заменяли транспортное средство, но с уходом из страны евробрендов это стало невозможно.
- Из списка стран не выкинешь: Венгрия и Словакия останутся в перечне недружественных - Несмотря на диалог с Москвой, Будапешт и Братислава следуют политике ЕС и НАТО - Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет, заявили "Известиям" в МИД РФ. Эти государства продолжают соблюдать западную блоковую дисциплину и следуют антироссийским санкциям, несмотря на готовность поддерживать политический контакт с Москвой.
- Забота по дому: более 60% россиян недовольны работой своих управляющих компаний - Какие решения помогут повысить прозрачность системы ЖКХ и наладить связь жильцов с УК - Больше половины граждан (62%) недовольны работой своих управляющих компаний в сфере ЖКХ. Об этом говорят результаты исследования, проведенного на основе опроса клиентов Т-Банка (есть у "Известий").