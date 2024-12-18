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Дайджест российских СМИ - 14 февраля

Дайджест российских СМИ - 14 февраля - 18.12.2024, ПРАЙМ

Дайджест российских СМИ - 14 февраля

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T04:08+0300

2024-12-18T04:08+0300

2024-12-18T04:08+0300

россия

москва

рф

украина

тимур иванов

михаил мишустин

дональд трамп

госдума

ведомости

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853644109.jpg?1734484118

(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) КОММЕРСАНТ www.kommersant.ru - Ледосбор - Атомоходы для Севморпути предлагают строить за счет грузоотправителей - Как стало известно "Ъ", "Росатом" предлагает ввести с 2028 года новый арктический инвестиционный сбор для грузоотправителей Севморпути. Это позволит финансировать строительство ледоколов, так как сейчас средств на достройку новых мощных атомоходов у госкорпорации не хватает. - Генерала подорвали электросамокатом - В Москве убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты - В Москве совершено беспрецедентное преступление: с помощью заминированного электросамоката террористы взорвали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова. - Газпромоакция - Бумаги газовой монополии распродаются на бирже - Стоимость акций "Газпрома" опустилась до минимума с января 2009 года, приблизившись к отметке 106 рублей, с начала года компания подешевела на треть. На котировки монополии давят общее депрессивное состояние российского фондового рынка, рост геополитической напряженности, а также возможный отказ от выплат дивидендов. - Финансисты проявили стройкость - Девелоперские компании запасаются топ-менеджерами по прибылям и убыткам - В ожидании просадки рынка строительства жилья из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ управление компаниями все чаще переходит от профильных девелоперов к финансистам. Застройщики активно нанимают финансовых и коммерческих директоров, способных придерживаться в период турбулентности продуманной операционной стратегии. - Выход к коду через склад - Белый дом заводит государственную информатизацию к единому заказчику - Опыт построения государством сервисов "жизненных ситуаций" (комплекса госуслуг в рамках наиболее распространенных событий, с которыми сталкиваются люди и организации) привел правительство к идее их формирования по новой схеме. - Конфискат бесплатного вида - Минпромторг лишит Росимущество доходов от его продаж - Минпромторг разработал проект постановления правительства, по которому все товары с отсутствием обязательной маркировки, признанные судом контрафактом, будут уничтожены или направлены на гуманитарные цели. Инициатива призвана исключить вероятность попадания конфиската в повторный оборот — реализовывать его на торгах Росимущество, как сейчас, больше не сможет. - В поисках воды и перспективы - В АКРА обрисовали пути развития стран Центральной Азии - Развитие стран Центральной Азии будет зависеть от их способности найти баланс в отношениях с мировыми и региональными экономическими центрами, следует из нового исследования агентства АКРА. По мнению его экспертов, выросшая внешняя открытость позволяет странам региона развиваться быстрее, но несет в себе и риски. - Чуждых лишают ценностей - Депутаты одобрили закон о спецсчетах иноагентов и думают над новыми ужесточениями - Госдума 17 декабря приняла во втором чтении и в целом законопроект о зачислении доходов иностранных агентов на специальные рублевые счета, воспользоваться которыми они смогут лишь в случае исключения из реестра Минюста. - Героев переводят на местное время - Как в регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО - Как выяснил "Ъ", власти российских регионов планируют массовый запуск программ—аналогов президентского проекта "Время героев" в начале 2025 года. С такой идеей выступил Владимир Путин. Выступая на съезде "Единой России", он привел в пример ряд субъектов РФ, чье руководство самостоятельно запустило программы для участников специальной военной операции (СВО), пусть и не всегда похожие на федеральный образец. - Принуждение к исполнению - КС напомнил нижестоящим судам о непреодолимости своих решений - Конституционный суд (КС) напомнил, что пересмотр уголовных дел на основании его постановлений является обязательным для судов вне зависимости от того, ухудшает это положение обвиняемого или нет. Об этом говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте суда 17 декабря. - Тимуру Иванову оставили землю, автомобили и "Лефортово" - Бывшему замминистра и его имуществу продлили сроки ареста - До 23 марта продлили срок пребывания под стражей бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки на сумму 1 миллиарда 185 миллионов рублей. Слушания традиционно прошли за закрытыми дверями, несмотря на возражение защиты, которая утверждала, что фигуранту "нечего скрывать от общественности", и обвиняла оппонентов в организации "контролируемой утечки". - Банкир расплатился заочно - Экс-бенефициар Внешпромбанка получил срок за растрату - В Москве заочно вынесен приговор бывшему бенефициару некогда одного из крупнейших в стране кредитных учреждений — Внешнеэкономического промышленного банка — Георгию Беджамову. Банкир, давно уехавший в Великобританию, обвинялся в растрате средств банка на общую сумму около полутора сотен миллиардов рублей. - "Век" кредитов не видал - В хищении средств из банка обвиняют его бывших председателя правления и начальника отдела - Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении путем выдачи невозвратных кредитов из банка "Век" более 3,7 миллиардов рублей с их последующей легализацией. - МКАД продублировали за кольцевой - В Подмосковье открылась первая региональная платная дорога - В Подмосковье открылась первая платная дорога регионального значения. Мытищинская скоростная хорда свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, выполняя роль северного дублера МКАД. На главный для автомобилистов вопрос — сколько будет стоить проезд — ответа нет. - Врачам сбили градус уголовной ответственности - Их больше не будут судить по статье об оказании небезопасных услуг - Статья 238 Уголовного кодекса о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности не будет распространяться на процесс оказания медпомощи. Соответствующий законопроект во вторник приняла Госдума. - На черноморском побережье отмывают птиц - Спасатели и волонтеры ликвидируют последствия аварии танкеров в Керченском проливе - Сотни спасателей МЧС и волонтеров очищают черноморский берег от Веселовки до Анапы от пятен мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. От загрязнения пострадал берег у курортных поселков Веселовка и Витязево, а также станица Благовещенская. - Госдума разрешила переселение в реновационные квартиры в других районах - Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий предоставлять участникам программы реновации в Москве равнозначное жилье в других районах города. Речь идет о коррекции Градостроительного кодекса РФ и профильных законодательных актов – соответствующие поправки в июле 2024 года внесли в парламент депутаты разных фракций, включая главу думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова (ЕР). - Запад делает поставку на мир - Союзники пытаются усилить переговорные позиции Украины, отправляя ей оружие - Россия созывает 20 декабря заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное поставкам западного оружия Украине. Москва и ранее неоднократно поднимала этот вопрос в Совбезе, однако на этот раз обсуждение должно пройти на фоне настойчивых заявлений избранного президента США Дональда Трампа о необходимости немедленно прекратить боевые действия. - Встреча в IT-пути - МТС реструктуризирует свои активы - МТС (MOEX: MTSS) проводит реструктуризацию собственных активов, в рамках которой намерена вывести IT-подразделения в самостоятельную структуру. По данным "Ъ", в компанию МТС Web Services, созданную еще в 2021 году, помимо облачного бизнеса и центров обработки данных (ЦОД) войдут подразделения больших данных, направление искусственного интеллекта (ИИ), кибербезопасность и другие. - Игры раздора - Участники рынка выступают за доработку регулирования отрасли - АНО "Организация развития видеоигровой индустрии" (РВИ) направила в комитет по информационной политике Госдумы возражения к предложениям по регулированию видеоигровой индустрии. В частности, они выступают против процедуры идентификации пользователей видеоигр и экспертизы контентного содержания продуктов. - У банков не заводятся автокредиты - Вывезут ли рынок новые меры господдержки - Минпромторг планирует увеличить поддержку льготного автокредитования, направив в 2025 году на эти цели 36 миллиардов рублей. Однако этой суммы не хватит, чтобы глобально изменить негативный тренд в сегменте автокредитования и избежать прогнозируемого падения выдач на 10–20%, полагают эксперты. - Цифровым активам разъяснили риски - ЦБ уточнил регулирование ЦФА - Центробанк разъяснил кредитным организациям, как рассчитывать риски на цифровых финансовых активах (ЦФА), а также учитывать их в нормативе краткосрочной ликвидности. Пока они не могут быть отражены как высоколиквидные активы и, по мнению экспертов, проигрывают классическим облигациям из-за отсутствия вторичного рынка ЦФА. - Уголь пропускают через тариф - Терминал ОТЭКО снижает ставки перевалки - Столкнувшийся с оттоком поставок угля в этом году терминал ОТЭКО в Тамани вновь снижает ставки перевалки. При новом тарифе в 18,9 долларов за тонну, считают аналитики, экспорт энергетического угля становится рентабельным. Но далее все зависит от объемов. - Сталь прокатили с ценами - Внутренние котировки снижаются вслед за экспортными - Стоимость горячекатаного проката на российском рынке снижается вслед за экспортными котировками. По данным БКС, месяц к месяцу цены снизились на 1% и 3% — до 54,75 тысяч рублей за тонну и 490 долларов за тонну соответственно. - Медицинские технологии подкрутили цифру - Рост рынка обеспечили программное обеспечение и бионические протезы - Основной рост рынка медицинских технологий в третьем квартале пришелся на разработку медицинского программного обеспечения (ПО), а также высокотехнологические протезы. В целом сегмент медтех показал рост на 40% год к году во многом благодаря государственным контрактам. - Спирт растет как на дрожжах - Его крупнейший производитель снова поднимает цены - "Росспиртпром", на долю которого приходится более трети производства спирта в стране, анонсировал уже четвертое в этом году повышение для производителей алкоголя отпускных цен на свою продукцию, в этот раз почти на 25%, до 1,06 тысяч рублей за декалитр (дал). - Accent на распродажу - Инвесткомпания избавилась от крупного логистического комплекса - Инвесткомпания Accent Capital продолжает распродавать свои активы. На этот раз реализован крупный логистический парк "А-Терминал" на юге Подмосковья оценочной стоимостью до 6 миллиардов рублей. Покупателем объекта мог стать пока малоизвестный на рынке недвижимости фонд Romeda Capital. ВЕДОМОСТИ www.vedomosti.ru - Что известно о подрыве генерала Кириллова в Москве - Заказчики известны, это военно-политическое руководство Украины, заявил Медведев - Центральный аппарат Следственного комитета (СК) взял на особый контроль расследование уголовного дела о теракте в Москве, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. - Азиатская премия на газ может сохраниться на весь 2025 год - Ситуацию может изменить полное прекращение транзита российского топлива через Украину - Цена на газ на рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 года. Такой прогноз дают эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в декабрьском обзоре организации, с которым ознакомились "Ведомости". - Госдума приняла закон о спецсчетах для иностранных агентов - На них будут зачисляться авторские отчисления, доходы от продажи жилья, автомобилей, дивиденды и проценты по вкладам - Госдума 17 декабря единогласно приняла закон о спецсчетах для авторских отчислений, средств от продажи недвижимости и транспорта, дивидендов и процентов по вкладам иностранных агентов. - За повторную продажу вейпов детям установят уголовную ответственность - Нарушителям будут грозить штрафы и исправительные работы на срок до года - Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект, предполагающий уголовную ответственность за повторную продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. - Уголовная статья об оказании небезопасных услуг не будет применяться к медикам - По ней врачей чаще всего привлекают к ответственности - Статья 238 Уголовного кодекса (УК) РФ, предполагающая ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет применяться при оказании медицинской помощи. - Космодром "Восточный" не смог взыскать с подрядчика неустойку в 3,5 миллиарда рублей - Судебное разбирательство связано со строительством стартового комплекса для ракеты "Ангара" - Арбитражный суд Москвы в конце ноября отказал ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный", входящему в "Роскосмос", в удовлетворении двух исков к его подрядчику "Производственно-строительное объединение "Казань" (ПСО "Казань") на общую сумму более 3,5 миллиардов рублей, следует из данных в судебной картотеке, с которыми ознакомились "Ведомости". - Китай снова поставил цель роста экономики на уровне 5% - При этом страна увеличит дефицит бюджета до рекордных 4% ВВП в 2025 году - По итогам ежегодного центрального совещания по экономической работе, которое в этот раз проходило в Пекине 11 и 12 декабря с участием членов Политбюро Компартии Китая и Госсовета, власти КНР традиционно определились с целями в наступающем 2025 году. - Банки активизировали проверку устойчивости к ковровым DDoS-атакам - Такие атаки обрушились на финансовый сектор летом 2024 года - Спрос российского финансового сектора на проверку устойчивости IT-систем от DDoS-атак в августе – ноябре 2024 г. вырос в 3 раза относительно аналогичного периода год назад. - Демографический бум в Центральной Азии позитивно сказался на экономике - Но безработица среди молодежи держит регион в напряжении, указывают эксперты - Рост населения в Центральной Азии (ЦА) и полноценный демографический бум в отдельных странах усилили экономический потенциал всего региона. На это обратили внимание эксперты агентства АКРА в исследовании "Между Востоком и Западом", посвященном пяти государствам: Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Киргизии – авторы объединили их аббревиатурой ЦА-5. - Алексей Илясов: "Новый рынок на базе блокчейна может работать в партнерстве с классическим" - Гендиректор "Атомайза" об интеграции и целях по развитию рынка цифровых финансовых активов в России - В середине лета оператор по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) "Атомайз" вошел в состав группы "Т-технологии" и сразу приступил к интеграции в экосистему Т-банка. - "Яндекс" выделил роботов-доставщиков в отдельное юрлицо - После галопирующего роста зарплат курьеров IT-компания задумалась о преимуществах роверов и дронов - Российское юрлицо "Яндекса" ООО "Технояк" 16 декабря учредило ООО "Рободоставка" с уставным капиталом 10 000 рублей, обнаружили "Ведомости" в "СПАРК-Интерфаксе". - В будущем году серебро будет дорожать быстрее золота - Динамику цен определят геополитика, зеленая энергетика и спрос в Индии - Цена серебра на мировом рынке в 2025 году будет находиться в диапазоне от 28 до 40 долларов за тройскую унцию. Об этом говорится в отчете немецкой технологической компании Heraeus Precious Metals, специализирующейся на драгметаллах (есть у "Ведомостей"). - Ввод гостиничных номеров в Москве вырос за год в 2 раза - Открытию новых отелей в городе способствуют развитие внутреннего туризма и господдержка - В этом году в Москве открылось пять гостиниц на 633 номера. Это следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. По ее данным, это рекордный показатель за последние шесть лет. - "Росспиртпром" в январе поднимет цены на свою продукцию - Компания объясняет это ростом стоимости сырья и высокой ставкой ЦБ - Крупнейший производитель этилового спирта в России АО "Росспиртпром" уведомил производителей водки о повышении отпускных цен с 1 января 2025 года, следует из письма компании, с которым ознакомились "Ведомости". - В "Альфа-инвестициях" заявили о беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже - Отношение капитализации акций к средствам на вкладах физлиц достигло исторического минимума - Соотношение стоимости акций на Московской бирже и средств на вкладах физических лиц к декабрю 2024 года достигло исторического минимума в 0,89. Это означает, что капитализация акций составляет 89% от объема депозитов. РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА www.rg.ru - Пространство для маневра - Михаил Мишустин — о ключевых задачах партнерства в форматах ЕАЭС и СНГ - Через две недели отпразднует первый юбилей Евразийский экономический союз. В преддверии круглой даты об экономическом партнерстве стран — участниц Союза и Содружества Независимых Государств, а также перспективах развития сотрудничества в интервью "Российской газете" рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. - Бак по расчету - По итогам года инфляцию сильно обгонят только цены на премиальный бензин - Несмотря на приближение новогодних праздников, цены на АЗС вопреки многолетней традиции даже не думают притормаживать. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), только за последнюю неделю в столице они выросли на 24—30 копеек в зависимости от марки бензина. На дизельное топливо (ДТ) повышение составило 39 копеек. - Не будите должника - Поправки в КоАП усилили наказания для коллекторов - Поправки в КоАП усилили правила наказания для коллекторов. Теперь коллекторам и банкирам, взявшимся тревожить должника, будут грозить штрафы не только за грубость или звонки в неурочное время. В целом станет наказуемым любое нарушение коллекторами базовых требований. - Подлецы против героя - Вчера в Москве были убиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник - Во вторник рано утром на Рязанском проспекте в Москве произошло заказное убийство. Жертвами стали двое мужчин, выходивших из подъезда. Сработало взрывное устройство, закрепленное на ручке арендного самоката, припаркованного поблизости. - На одной волне - Крупные банки заранее повысили ставки по вкладам - Доходность вкладов в крупнейших банках продолжает бить рекорды. Повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 23%, которого ожидают большинство участников рынка, становится все более вероятным. Сейчас самые высокие ставки по депозитам действуют на сроки до шести месяцев, говорят опрошенные "РГ" эксперты. - Капитал в движении - Михаил Мишустин: Государство гарантирует надежность долгосрочных сбережений граждан - Правительство продолжит разрабатывать специальные инструменты для привлечения в экономику длинных денег, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Надежность вложений населения будет защищать государство. - Работа над ошибками - Валентина Матвиенко назвала деградацией "мусорную реформу" - Значительная часть вопросов президенту перед "Прямой линией" связана с работой систем ЖКХ и обращения с отходами. Об этом вчера сообщила Валентина Матвиенко, которая провела в подмосковной Истре заседание Совета законодателей. - Грамоты с почетом - Вячеслав Володин наградил семьи из регионов - Одиннадцать семей из разных регионов России получили награды из рук председателя Госдумы Вячеслава Володина. Церемония под названием "Крепкая семья — достояние России" прошла в Москве в рамках Года семьи. - Ситуации из жизни - Новый тип сервисов заработал на "Госуслугах" - О запуске нового сервиса на "Госуслугах" и о планах правительства в сфере цифровизации рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" на площадке национального центра "Россия". - Тест на жительство - В Госдуме предложили проверять знания ипотечников - Центробанк с подачи Госдумы готов рассмотреть вопрос введения тестирования финансовой грамотности для людей, которые подают заявку на ипотеку. Такой тест может стать обязательным в России, но чтобы от него была польза, потребуется тщательно проработать эту инициативу, рассказали "РГ" эксперты. - Наши войска продолжают освобождение ДНР - Противник выбит из села Анновка, это позволит перебросить освободившиеся подразделения в город Курахово - Вчера продвижение наших войск в зоне спецоперации, идущее в последние месяцы небывалыми темпами, продолжилось. Бойцы группировки российских войск "Юг" освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике. - После боя самое время учиться - Обучение по программе "Время героев" для многих участников СВО проходит прямо на передовой - Инициированный президентом России проект "Время героев" в самом разгаре. Первый поток закончил обучение, уже стартовал второй набор. Корреспондент "Российской газеты" узнал, как проходит обучение в рамках президентской программы. - Перезагрузка - Штрафы для фур могут вырасти - Все владельцы большегрузов обязаны компенсировать вред, наносимый дорогам. За каждый километр, пройденный фурой массой более 12 тонн, нужно перечислять в госбюджет около 3 рублей, однако многие собственники считают, что им выгоднее заплатить штраф. Чтобы этого не происходило, правительство предложило увеличить санкцию за правонарушение с 5 до 20 тысяч рублей. - Уроки ботаники - Вышел новый том Красной книги России - Вышел новый том Красной книги России "Растения и грибы", в него вошел 741 редкий вид. Копия книги есть в распоряжении "Российской газеты". "Выходу Красной книги по растениям и грибам предшествовала большая научная работа, так как список редких видов не обновлялся почти 20 лет. - Арест класса люкс - 23 автомобиля и катер экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова — в счет ущерба - Сразу 23 автомобиля, принадлежащих бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, а также членам его семьи, арестовал Басманный районный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. - Как Трюдо Христю довел - Премьер Канады избавился от слишком экономного министра - Премьер Канады может в ближайшие дни подать в отставку. Во вторник Джастин Трюдо выступит перед депутатами, после чего, видимо, примет решение, стоит ли ему уходить. Впрочем, причиной, по которой глава канадского правительства готов расстаться с должностью, стали отнюдь не насмешки над ним избранного президента США Дональда Трампа. - Идите в баню. С Пушкиным - Журналист "РГ" составил путеводитель по безопасности для туристов в Тбилиси - За первые девять месяцев 2024 года Грузию посетили 1,1 млн туристов из России. Это официальные данные НАТГ (Национальной администрации туризма Грузии). Хотя некоторая часть из них никакие не путешественники, а релоканты. - Умом побеждая - Из девяти отраслей союзного ВПК сохранить научные школы, единство и управляемость смогли только в атомной. Как удалось? - Где заточили "ядерный скальпель" и в чьих руках он теперь? Что испытывают создатели стратегических систем вооружения, когда слышат, что атом и наука служат миру? Почему из девяти министерств союзного ВПК сохранить научные школы, единство и управляемость смогли только в атомной отрасли? - "Пошатались, поволынили…" - Борис Волынов об экстриме в космосе - Сегодня исполняется 90 лет дважды Герою Советского Союза летчику-космонавту СССР Борису Волынову. Не верится! Харизматичный, подтянутый. 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Расследование фактов казней неонацистами беззащитных жителей города Селидово представил Международный общественный трибунал (МОТ), куда входят правозащитники 30 стран. - С места не трогайся - Обжаловать штрафы надо будет по месту совершения нарушения - Обжаловать выявленные нарушения можно будет только по месту их совершения. Такой законопроект предложили депутаты. Это касается не только нарушений Правил дорожного движения, но и других статей Кодекса об административных правонарушениях. - Черный песок - Мазут с потерпевших крушения танкеров загрязнил 35 километров пляжей Кубани - Режим ЧС ввели на территории Анапы и еще в четырех прибрежных населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края из-за выброшенного на берег мазута. Нефтепродукты уже больше двух суток вытекают с потерпевших крушение танкеров в Керченском проливе и загрязнили лучшие песчаные пляжи Черноморского побережья Кубани. - Почти пять процентов - Китай обозначил приоритеты развития на 2025 год - Китай обозначил приоритеты развития на 2025 год на состоявшемся 11—12 декабря под председательством Си Цзиньпина Центральном совещании по экономической работе. Участники заседания традиционно начали с обозначения главных рисков, с которыми страна столкнется в наступающем году. ИЗВЕСТИЯ www.izvestia.ru - "Что такое космос — не знали ни мы, ни даже Королев" - Космонавт Борис Волынов — о том, как готовился к полетам на Луну и как правильно принимать пищу в невесомости - Дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов готовился к высадке на Луну. Об этом он сообщил в интервью "Известиям". Беседа с участником первого набора в группу космонавтов состоялась в преддверии его 90-летнего юбилея. - Сбросят лишнее: в РФ запретят продажи БАДов без госрегистрации на маркетплейсах - Обычно такие добавки продаются как средства для похудения - Власти намерены запретить продажи БАДов без государственной регистрации на маркетплейсах уже с 1 сентября 2025 года. Об этом сказано в законопроекте Минкономразвития. - "Для Евросоюза санкционная политика оборачивается тройным провалом" - Депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картхайзер — о перспективах мирного урегулирования на Украине, назначении Кайи Каллас и сближении с БРИКС - Без помощи Соединенных Штатов страны Евросоюза будут не в состоянии предоставить достаточно военных ресурсов Киеву, чтобы повлиять на исход кризиса на Украине, сказал "Известиям" люксембургский евродепутат Фернан Картхайзер. - "Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году" - Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — об универсальном QR-коде, периоде охлаждения при выдаче кредитов, ключевой ставке и льготной ипотеке - В этом году в России прошли первые трансграничные сделки с ЦФА, рассказал в интервью "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Операции протестировали с Белоруссией. - Доминиканская публика: Санто-Доминго хочет восстановить турпоток из РФ - ВВП страны напрямую зависит от трат путешественников — кем пока там заменяют русских гостей - Доминикана заинтересована восстановить турпоток из России, заявил "Известиям" министр финансов этой страны Хочи Висенте. По его словам, это станет возможным после завершения конфликта на Украине, пока же кооперация с Москвой затруднена. - Летательный исход: у "Азимута" вскрыли массовые нарушения в безопасности полетов - Ространснадзор и Росавиация обнаружили сокрытие посадок SSJ-100 с повышенной перегрузкой - остранснадзор и Росавиация после аварии с загоревшимся Superjet 100 в Анталье выявили у авиакомпании "Азимут" свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы, узнали "Известия". - Усилитель рубля: выдачи автокредитов выросли на 70% за год - Почему люди готовы переплачивать почти двойную стоимость машины и каким будет этот рынок в 2025-м - С начала года банки выдали на 70% больше автозаймов, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом "Известиям" сообщили в Объединенном кредитном бюро, тренд подтвердили участники рынка. Этот сегмент — единственный, который может показать рост по итогам года. - Импортная надежда: водители массово судятся из-за проблем с европейскими авто - На чью сторону — потребителей или брендов — встают суды - С 2022 года одни только московские автовладельцы подали более ста исков в отношении представителей европейских автопроизводителей, выяснили "Известия". Они требуют компенсации за неисправности в своих машинах — ранее в таком случае им заменяли транспортное средство, но с уходом из страны евробрендов это стало невозможно. - Из списка стран не выкинешь: Венгрия и Словакия останутся в перечне недружественных - Несмотря на диалог с Москвой, Будапешт и Братислава следуют политике ЕС и НАТО - Достаточных оснований для исключения Венгрии и Словакии из списка недружественных стран нет, заявили "Известиям" в МИД РФ. Эти государства продолжают соблюдать западную блоковую дисциплину и следуют антироссийским санкциям, несмотря на готовность поддерживать политический контакт с Москвой. - Забота по дому: более 60% россиян недовольны работой своих управляющих компаний - Какие решения помогут повысить прозрачность системы ЖКХ и наладить связь жильцов с УК - Больше половины граждан (62%) недовольны работой своих управляющих компаний в сфере ЖКХ. Об этом говорят результаты исследования, проведенного на основе опроса клиентов Т-Банка (есть у "Известий").

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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