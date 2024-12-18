https://1prime.ru/20241218/dipfeyki-853673958.html
Сбербанк и МВД РФ будут бороться с дипфейками сообща
Сбербанк и МВД РФ будут бороться с дипфейками сообща - 18.12.2024, ПРАЙМ
Сбербанк и МВД РФ будут бороться с дипфейками сообща
Сбербанк и МВД РФ будут разрабатывать новые технологии для борьбы с дипфейками, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в среду, сообщили в... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T19:59+0300
2024-12-18T19:59+0300
2024-12-18T20:00+0300
сбербанк
дипфейк
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Сбербанк и МВД РФ будут разрабатывать новые технологии для борьбы с дипфейками, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в среду, сообщили в пресс-службе Сбербанка. "Сбер и Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД будут вместе разрабатывать высокотехнологичные решения для выявления дипфейков, совершенствовать существующие решения и использовать их для раскрытия преступлений. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и генерал-лейтенант полиции, начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадим Казьмин", - говорится в сообщении. Соглашение предусматривает обмен опытом и совместные исследования, которые могут помочь в раскрытии преступлений с использованием современных технологий. "Два года назад мы запатентовали технологии по выявлению дипфейков, которые позволяют обнаружить подделку с точностью 98%. Но успешно противодействовать преступникам можно только сообща", - заключил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении. Дипфейк (deepfake) - технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. С ее помощью можно изменить внешность и голос человека. Мошенники используют данную технологию в преступных целях, чтобы войти в доверие к своим жертвам, имитируя знакомых им людей.
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сбербанк, дипфейк
Сбербанк и МВД РФ будут бороться с дипфейками сообща
Сбербанк и МВД РФ подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с дипфейками
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Сбербанк и МВД РФ будут разрабатывать новые технологии для борьбы с дипфейками, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в среду, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
"Сбер и Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД будут вместе разрабатывать высокотехнологичные решения для выявления дипфейков, совершенствовать существующие решения и использовать их для раскрытия преступлений. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении подписали заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и генерал-лейтенант полиции, начальник Экспертно-криминалистического центра МВД России Вадим Казьмин", - говорится в сообщении.
Соглашение предусматривает обмен опытом и совместные исследования, которые могут помочь в раскрытии преступлений с использованием современных технологий.
"Два года назад мы запатентовали технологии по выявлению дипфейков, которые позволяют обнаружить подделку с точностью 98%. Но успешно противодействовать преступникам можно только сообща", - заключил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении.
Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с применением дипфейков
Дипфейк (deepfake) - технология синтеза изображений на основе искусственного интеллекта и нейросетей. С ее помощью можно изменить внешность и голос человека. Мошенники используют данную технологию в преступных целях, чтобы войти в доверие к своим жертвам, имитируя знакомых им людей.