https://1prime.ru/20241218/dollar-853676206.html

После решения ФРС США доллар ускорил рост к мировым валютам

После решения ФРС США доллар ускорил рост к мировым валютам - 18.12.2024, ПРАЙМ

После решения ФРС США доллар ускорил рост к мировым валютам

Курс доллара к другим мировым валютам ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T22:49+0300

2024-12-18T22:49+0300

2024-12-18T22:49+0300

экономика

доллар сша

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 22.30 мск курс евро к доллару опускался до 1,0412 доллара с 1,0489 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 154,45 иены с уровня прошлого закрытия в 153,48 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,62%, до 107,62 пункта. До публикации решений американского центробанка доллар дорожал к евро до 1,049 доллара, к иене - до 153,8 иены, а индекс рос до 106,98 пункта. ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Регулятор также улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, однако повысил ожидания по инфляции. Следующее заседание пройдет 28-29 января.

https://1prime.ru/20241217/dollar-853630024.html

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