https://1prime.ru/20241218/dollar-853676206.html
После решения ФРС США доллар ускорил рост к мировым валютам
После решения ФРС США доллар ускорил рост к мировым валютам - 18.12.2024, ПРАЙМ
После решения ФРС США доллар ускорил рост к мировым валютам
Курс доллара к другим мировым валютам ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T22:49+0300
2024-12-18T22:49+0300
2024-12-18T22:49+0300
экономика
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_13674a7e0678684f80dc770e96021ccc.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 22.30 мск курс евро к доллару опускался до 1,0412 доллара с 1,0489 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 154,45 иены с уровня прошлого закрытия в 153,48 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,62%, до 107,62 пункта. До публикации решений американского центробанка доллар дорожал к евро до 1,049 доллара, к иене - до 153,8 иены, а индекс рос до 106,98 пункта. ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Регулятор также улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, однако повысил ожидания по инфляции. Следующее заседание пройдет 28-29 января.
https://1prime.ru/20241217/dollar-853630024.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849147521_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_0a272109f7c7ef4edf38387b0075b021.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доллар сша
После решения ФРС США доллар ускорил рост к мировым валютам
Торги: доллар ускорил рост к мировым валютам после выхода решений ФРС США
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам ускорил рост после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 22.30 мск курс евро к доллару опускался до 1,0412 доллара с 1,0489 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 154,45 иены с уровня прошлого закрытия в 153,48 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,62%, до 107,62 пункта.
До публикации решений американского центробанка доллар дорожал к евро до 1,049 доллара, к иене - до 153,8 иены, а индекс рос до 106,98 пункта.
ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых. Регулятор также улучшил прогнозы по безработице и росту ВВП на текущий год, однако повысил ожидания по инфляции.
Трамп погубит доллар: уже ясно, как это произойдет
Следующее заседание пройдет 28-29 января.