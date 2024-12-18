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В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году
Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро,... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:33+0300
2024-12-18T12:33+0300
2024-12-18T12:33+0300
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военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро, который будет погашён за счёт доходов от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства помогут поддержать экономическую и финансовую стабильность Украины. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге она отметила, что в следующем году из украинского фонда будет выделено 13 миллиардов евро, а с января начнётся перевод части кредита G7, финансируемого за счёт доходов от замороженных активов России, суммой более 18 миллиардов евро. В свою очередь, МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством, утверждая, что ЕС нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом, подчеркнув возможность не возвращать средства, которые находятся на Западе.
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европа, украина, военная помощь украине
ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году
ЕК: ЕС переведет Киеву более 30 миллиардов помощи, включая кредит под активы РФ
БРЮССЕЛЬ, 18 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро, который будет погашён за счёт доходов от замороженных российских активов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства помогут поддержать экономическую и финансовую стабильность Украины.
На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге она отметила, что в следующем году из украинского фонда будет выделено 13 миллиардов евро, а с января начнётся перевод части кредита G7, финансируемого за счёт доходов от замороженных активов России, суммой более 18 миллиардов евро.
В свою очередь, МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством, утверждая, что ЕС нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные активы страны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом, подчеркнув возможность не возвращать средства, которые находятся на Западе.
США выделят Украине новый пакет военной помощи