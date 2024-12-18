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В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году
Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро,... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:33+0300
2024-12-18T12:33+0300
европа
украина
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро, который будет погашён за счёт доходов от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства помогут поддержать экономическую и финансовую стабильность Украины. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге она отметила, что в следующем году из украинского фонда будет выделено 13 миллиардов евро, а с января начнётся перевод части кредита G7, финансируемого за счёт доходов от замороженных активов России, суммой более 18 миллиардов евро. В свою очередь, МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством, утверждая, что ЕС нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом, подчеркнув возможность не возвращать средства, которые находятся на Западе.
https://1prime.ru/20241212/ssha-853535884.html
европа
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европа, украина, военная помощь украине
ЕВРОПА, УКРАИНА, военная помощь Украине
12:33 18.12.2024
 
В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году

ЕК: ЕС переведет Киеву более 30 миллиардов помощи, включая кредит под активы РФ

ЕК по-прежнему поддерживает идею создания единых облигаций еврозоны
ЕК по-прежнему поддерживает идею создания единых облигаций еврозоны
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БРЮССЕЛЬ, 18 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро, который будет погашён за счёт доходов от замороженных российских активов.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства помогут поддержать экономическую и финансовую стабильность Украины.
На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге она отметила, что в следующем году из украинского фонда будет выделено 13 миллиардов евро, а с января начнётся перевод части кредита G7, финансируемого за счёт доходов от замороженных активов России, суммой более 18 миллиардов евро.
В свою очередь, МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством, утверждая, что ЕС нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные активы страны.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом, подчеркнув возможность не возвращать средства, которые находятся на Западе.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2024
США выделят Украине новый пакет военной помощи
12 декабря, 22:11
 
ЕВРОПАУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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