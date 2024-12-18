https://1prime.ru/20241218/ek-853652695.html

В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году

В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году - 18.12.2024, ПРАЙМ

В ЕК анонсировали кредит Киеву под активы России в 2025 году

Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро,... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T12:33+0300

2024-12-18T12:33+0300

2024-12-18T12:33+0300

европа

украина

военная помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75818/16/758181610_0:0:300:170_1920x0_80_0_0_fc6db312ced4adb556052a05ea21a155.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 дек – ПРАЙМ. Европейский Союз планирует оказать Украине макрофинансовую помощь в размере 13 миллиардов евро в 2025 году, а также предоставить кредит на 18 миллиардов евро, который будет погашён за счёт доходов от замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти средства помогут поддержать экономическую и финансовую стабильность Украины. На пленарной сессии Европарламента в Страсбурге она отметила, что в следующем году из украинского фонда будет выделено 13 миллиардов евро, а с января начнётся перевод части кредита G7, финансируемого за счёт доходов от замороженных активов России, суммой более 18 миллиардов евро. В свою очередь, МИД России неоднократно называл заморозку активов в Европе воровством, утверждая, что ЕС нацелен как на средства частных лиц, так и на государственные активы страны. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на конфискацию замороженных активов Западом, подчеркнув возможность не возвращать средства, которые находятся на Западе.

https://1prime.ru/20241212/ssha-853535884.html

европа

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, украина, военная помощь украине