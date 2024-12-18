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Эксперт рассказал, как отказаться от дополнительных услуг ЖКХ - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как отказаться от дополнительных услуг ЖКХ
Эксперт рассказал, как отказаться от дополнительных услуг ЖКХ - 18.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как отказаться от дополнительных услуг ЖКХ
Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие коммунальные платежи относятся к дополнительным услугам, следовательно, жильцы... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T02:32+0300
2024-12-18T02:32+0300
общество
москва
роспотребнадзор
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие коммунальные платежи относятся к дополнительным услугам, следовательно, жильцы могут от них отказаться, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. "Наиболее частая ситуация, когда можно отказаться от платежей, связана с дополнительными услугами. Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень. Если вы замечаете такие строки, необходимо внимательно проверить договор с управляющей компанией. Если услуги там не указаны, оплачивать их не нужно. Важно знать, что отказ от ненужных услуг оформляется через письменное заявление, направленное в УК или поставщику конкретной услуги", - объяснил Бондарь. Эксперт напомнил, что большая часть услуг в счетах от управляющих компаний остаются обязательными к оплате, так как они закреплены законом. Он уточнил, что речь идет о базовых коммунальных услугах, а именно о водоснабжении, отоплении, электроснабжении, водоотведении и содержании общего имущества дома. Тем не менее Бондарь предупредил и о появлении в платежках дополнительных услуг, которые могут быть навязаны, а иногда и вовсе не законными. "Например, установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка снега должны быть предварительно утверждены общим собранием жильцов. Без такого согласования УК не имеет права включать их в квитанцию", - подчеркнул эксперт. Бондарь добавил, что нередко управляющие компании включают в оплату услуги, которые уже оплачиваются другими способами. В качестве примера эксперт привел вывоз мусора, который оплачивают через регионального оператора, или ремонтные работы, которые не проводились. "Также в квитанции могут появляться дублирующие строки, создающие иллюзию новых обязательств. Иногда УК необоснованно завышают тарифы, особенно в период индексации. Подобные махинации необходимо пресекать на корню", - добавил Бондарь. Эксперт подчеркнул, что внимательное изучение платежки необходимо для понимания, обманывает ли жильца управляющая компания. Он назвал появление новых строк или необоснованное увеличение платежей поводами обратиться за разъяснениями. "Если объяснения УК неубедительны или она уклоняется от ответа, следует обратиться в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Коллективная жалоба от жильцов будет особенно весомым аргументом", - рассказал Бондарь.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , москва, роспотребнадзор
Общество , МОСКВА, Роспотребнадзор
02:32 18.12.2024
 
Эксперт рассказал, как отказаться от дополнительных услуг ЖКХ

Эксперт Бондарь: радиоточки и диспетчеризация могут стать дополнительными услугами

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Радиоточки, общедомовая антенна, страхование жилья, диспетчеризация и другие коммунальные платежи относятся к дополнительным услугам, следовательно, жильцы могут от них отказаться, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Наиболее частая ситуация, когда можно отказаться от платежей, связана с дополнительными услугами. Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень. Если вы замечаете такие строки, необходимо внимательно проверить договор с управляющей компанией. Если услуги там не указаны, оплачивать их не нужно. Важно знать, что отказ от ненужных услуг оформляется через письменное заявление, направленное в УК или поставщику конкретной услуги", - объяснил Бондарь.
Эксперт напомнил, что большая часть услуг в счетах от управляющих компаний остаются обязательными к оплате, так как они закреплены законом. Он уточнил, что речь идет о базовых коммунальных услугах, а именно о водоснабжении, отоплении, электроснабжении, водоотведении и содержании общего имущества дома. Тем не менее Бондарь предупредил и о появлении в платежках дополнительных услуг, которые могут быть навязаны, а иногда и вовсе не законными.
"Например, установка видеонаблюдения, консьерж-сервис или уборка снега должны быть предварительно утверждены общим собранием жильцов. Без такого согласования УК не имеет права включать их в квитанцию", - подчеркнул эксперт.
Бондарь добавил, что нередко управляющие компании включают в оплату услуги, которые уже оплачиваются другими способами. В качестве примера эксперт привел вывоз мусора, который оплачивают через регионального оператора, или ремонтные работы, которые не проводились.
"Также в квитанции могут появляться дублирующие строки, создающие иллюзию новых обязательств. Иногда УК необоснованно завышают тарифы, особенно в период индексации. Подобные махинации необходимо пресекать на корню", - добавил Бондарь.
Эксперт подчеркнул, что внимательное изучение платежки необходимо для понимания, обманывает ли жильца управляющая компания. Он назвал появление новых строк или необоснованное увеличение платежей поводами обратиться за разъяснениями.
"Если объяснения УК неубедительны или она уклоняется от ответа, следует обратиться в Жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Коллективная жалоба от жильцов будет особенно весомым аргументом", - рассказал Бондарь.
 
ОбществоМОСКВАРоспотребнадзор
 
 
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