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Эксперты рассказали о схемах мошенничества при получении ипотеки - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о схемах мошенничества при получении ипотеки
Эксперты рассказали о схемах мошенничества при получении ипотеки - 18.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о схемах мошенничества при получении ипотеки
Мошенники при получении ипотеки, потребительских и автокредитов в 2024 году использовали в основном схемы с подменой адреса регистрации и с некорректной... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T03:26+0300
2024-12-18T03:26+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мошенники при получении ипотеки, потребительских и автокредитов в 2024 году использовали в основном схемы с подменой адреса регистрации и с некорректной идентификацией клиентов, говорится в исследовании финтех-компании "Баланс-Платформа", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Большинство примеров мошенничества при получении потребительских, ипотечных и автокредитов в 2024 году было связано с подменой адреса регистрации и с некорректной идентификацией клиентов. В ряде случаев злоумышленники использовали возможности искусственного интеллекта (ИИ)", - говорится в исследовании финтех-компании, предлагающей программное обеспечение и кредитные конвейеры для банков, дилеров, страховых, лизинговых и других компаний финансового сектора. В свою очередь, CEO "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский обратил внимание на рост числа дипфейков и искусственного интеллекта. "Основные случаи кредитного мошенничества в 2024 году связаны с подменой анкетных данных. При этом мы отмечаем увеличение количества дипфейков и использования злоумышленниками ИИ при идентификации", - приводятся в исследовании слова Сеньковского. Топ-менеджер отметил, что цифровые технологии, в том числе генеративный искусственный интеллект, развиваются стремительно и становятся доступнее широкому кругу пользователей, включая кибермошенников, поэтому подделывать документы профессионально становится все дешевле. Ответом на эти вызовы для финансовых организаций может стать усиление антифрод-процедур и онлайн-проверки данных о клиентах из верифицированных источников. Согласно исследованию, при получении в российских банковских и финансовых организациях ипотечных кредитов искажение информации об адресе, доходе, количестве иждивенцев, наличии брака стало самым распространенным способом мошенничества. Изменения были зафиксированы в 7% от общего объема заявок, поступивших с января по ноябрь 2024 года в кредитные организации, которые используют ПО и кредитные конвейеры "Баланс-Платформы". Случаи искажения данных для повышения вероятности одобрения и лимита автокредитов составили около 9% от общего объема заявок на автокредиты в финансовых организациях, с которыми сотрудничает "Баланс-Платформа". Мошенники пытались повысить вероятность одобрения кредитов на автомобиль, включая в кредитные заявки информацию о дополнительном доходе, меняя адреса места жительства и работы. Кроме того, были зафиксированы единичные случаи выдачи автокредитов на чужие документы. В этом году также были зафиксированы попытки получения кредитной карты, кредита по чужому паспорту или генерации поддельного паспорта с помощью ИИ. Попытки получения кредитной карты без предъявления оригинала паспорта, когда идентификация клиента происходит некорректно, среди клиентов "Баланс-Платформы", входящих в топ-10 банков по объему потребкредитования, составили около 2,5% от общего объема идентификации за январь-ноябрь текущего года. В отношении кредитных карт и потребительских кредитов за 11 месяцев подмена адреса регистрации для повышения вероятности одобрения и увеличения одобренного кредитного лимита составила 0,9% от общего объема заявок.
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
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финансы, банки
Финансы, Банки
03:26 18.12.2024
 
Эксперты рассказали о схемах мошенничества при получении ипотеки

"Баланс-Платформа": мошенники в 2024 году использовали схемы с подменой адреса регистрации

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Мошенники при получении ипотеки, потребительских и автокредитов в 2024 году использовали в основном схемы с подменой адреса регистрации и с некорректной идентификацией клиентов, говорится в исследовании финтех-компании "Баланс-Платформа", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство примеров мошенничества при получении потребительских, ипотечных и автокредитов в 2024 году было связано с подменой адреса регистрации и с некорректной идентификацией клиентов. В ряде случаев злоумышленники использовали возможности искусственного интеллекта (ИИ)", - говорится в исследовании финтех-компании, предлагающей программное обеспечение и кредитные конвейеры для банков, дилеров, страховых, лизинговых и других компаний финансового сектора.
В свою очередь, CEO "Баланс-Платформы" Евгений Сеньковский обратил внимание на рост числа дипфейков и искусственного интеллекта. "Основные случаи кредитного мошенничества в 2024 году связаны с подменой анкетных данных. При этом мы отмечаем увеличение количества дипфейков и использования злоумышленниками ИИ при идентификации", - приводятся в исследовании слова Сеньковского.
Топ-менеджер отметил, что цифровые технологии, в том числе генеративный искусственный интеллект, развиваются стремительно и становятся доступнее широкому кругу пользователей, включая кибермошенников, поэтому подделывать документы профессионально становится все дешевле. Ответом на эти вызовы для финансовых организаций может стать усиление антифрод-процедур и онлайн-проверки данных о клиентах из верифицированных источников.
Согласно исследованию, при получении в российских банковских и финансовых организациях ипотечных кредитов искажение информации об адресе, доходе, количестве иждивенцев, наличии брака стало самым распространенным способом мошенничества. Изменения были зафиксированы в 7% от общего объема заявок, поступивших с января по ноябрь 2024 года в кредитные организации, которые используют ПО и кредитные конвейеры "Баланс-Платформы".
Случаи искажения данных для повышения вероятности одобрения и лимита автокредитов составили около 9% от общего объема заявок на автокредиты в финансовых организациях, с которыми сотрудничает "Баланс-Платформа". Мошенники пытались повысить вероятность одобрения кредитов на автомобиль, включая в кредитные заявки информацию о дополнительном доходе, меняя адреса места жительства и работы. Кроме того, были зафиксированы единичные случаи выдачи автокредитов на чужие документы.
В этом году также были зафиксированы попытки получения кредитной карты, кредита по чужому паспорту или генерации поддельного паспорта с помощью ИИ.
Попытки получения кредитной карты без предъявления оригинала паспорта, когда идентификация клиента происходит некорректно, среди клиентов "Баланс-Платформы", входящих в топ-10 банков по объему потребкредитования, составили около 2,5% от общего объема идентификации за январь-ноябрь текущего года. В отношении кредитных карт и потребительских кредитов за 11 месяцев подмена адреса регистрации для повышения вероятности одобрения и увеличения одобренного кредитного лимита составила 0,9% от общего объема заявок.
 
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