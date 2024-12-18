https://1prime.ru/20241218/elektrichestvo-853651456.html
В "Интер РАО" спрогнозировали экспорт электроэнергии из России в 2024 году
В "Интер РАО" спрогнозировали экспорт электроэнергии из России в 2024 году - 18.12.2024, ПРАЙМ
В "Интер РАО" спрогнозировали экспорт электроэнергии из России в 2024 году
Экспорт электроэнергии из РФ по итогам года составит около 8,5 миллиарда КВт.ч., это ниже, чем было в прошлом году, так как поставки в Китай уменьшились на 2... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T11:42+0300
2024-12-18T11:42+0300
2024-12-18T11:42+0300
энергетика
россия
электроэнергия
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ по итогам года составит около 8,5 миллиарда КВт.ч., это ниже, чем было в прошлом году, так как поставки в Китай уменьшились на 2 миллиарда КВт.ч., заявила журналистам член правления компании Александра Панина. "Предварительно мы идем по объемам экспортно-импортной операции более 10 миллиардов КВт.ч. Это включая и экспорт, и импорт. Из них экспорт... порядка 8,5 миллиарда КВт.ч., 1,8 (миллиарда КВт.ч.) примерно, мы ожидаем импорт. В принципе, это неплохие объемы", - сказала она в кулуарах II ежегодной конференции "Возобновляемая энергетика России. Технологии энергоперехода". "Это немного ниже, чем факт прошлого года, но он ровно ниже на одну страну - это Китай, который у нас снижен заметно. Если в прошлом году мы поставляли в Китай порядка 3 миллиардов (КВт.ч. - ред.), то сейчас мы поставляем порядка, наверное, будет 0,9 (миллиарда - ред.), Такое соотношение. То есть у нас получается более 2 миллиардов снижения по Китаю", - добавила Панина. Она отметила, что компания сумела улучшить показатели экспорта за счет роста потребления некоторыми другими странами. Но, тем не менее, снижение поставок есть, что обусловлено дефицитом в энергосистеме Востока. "Ситуация не улучшилась, и тем более зимой она остается достаточно напряженной. Поэтому у нас буквально минимальная поставка, которая только может быть, и которая в любой момент может быть сведена до нуля", - сказала Панина.
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россия, электроэнергия, интер рао
Энергетика, РОССИЯ, электроэнергия, Интер РАО
В "Интер РАО" спрогнозировали экспорт электроэнергии из России в 2024 году
"Интер РАО": экспорт электроэнергии из РФ в 2024 году снизится до 8,5 млрд КВт.ч
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из РФ по итогам года составит около 8,5 миллиарда КВт.ч., это ниже, чем было в прошлом году, так как поставки в Китай уменьшились на 2 миллиарда КВт.ч., заявила журналистам член правления компании Александра Панина.
"Предварительно мы идем по объемам экспортно-импортной операции более 10 миллиардов КВт.ч. Это включая и экспорт, и импорт. Из них экспорт... порядка 8,5 миллиарда КВт.ч., 1,8 (миллиарда КВт.ч.) примерно, мы ожидаем импорт. В принципе, это неплохие объемы", - сказала она в кулуарах II ежегодной конференции "Возобновляемая энергетика России. Технологии энергоперехода".
Вся Абхазия осталась без электричества
"Это немного ниже, чем факт прошлого года, но он ровно ниже на одну страну - это Китай, который у нас снижен заметно. Если в прошлом году мы поставляли в Китай порядка 3 миллиардов (КВт.ч. - ред.), то сейчас мы поставляем порядка, наверное, будет 0,9 (миллиарда - ред.), Такое соотношение. То есть у нас получается более 2 миллиардов снижения по Китаю", - добавила Панина.
Она отметила, что компания сумела улучшить показатели экспорта за счет роста потребления некоторыми другими странами. Но, тем не менее, снижение поставок есть, что обусловлено дефицитом в энергосистеме Востока. "Ситуация не улучшилась, и тем более зимой она остается достаточно напряженной. Поэтому у нас буквально минимальная поставка, которая только может быть, и которая в любой момент может быть сведена до нуля", - сказала Панина.