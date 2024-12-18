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В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором - 18.12.2024, ПРАЙМ
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В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором
В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором
Вице-спикер парламента Греции от партии "Эллиники лиси" Василиос Вилиардос раскритиковал антироссийскую резолюцию Европарламента, принятую 28 ноября, назвав её... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:56+0300
2024-12-18T12:56+0300
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АФИНЫ, 18 дек – ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Греции от партии "Эллиники лиси" Василиос Вилиардос раскритиковал антироссийскую резолюцию Европарламента, принятую 28 ноября, назвав её позором и призывом к Третьей мировой войне. Он выступил во время обсуждения законопроекта, касающегося работы минвнешторга Греции, и заявил, что этот законопроект не затрагивает важные обществу вопросы, такие как тайная дипломатия министра. Вилиардос указал на угрозы, исходящие от "двух зон войны, начиная с Украины". Он отметил, что резолюция Европарламента, поддержанная множеством консерваторов и социалистов, вызывает возмущение даже у нейтральных наблюдателей. Ссылаясь на предыдущую резолюцию, он подчеркнул, что новая делает ещё один шаг вперёд и звучит как призыв к Третьей мировой войне, так как ЕС продолжит военную и экономическую поддержку Украины, несмотря на угрозы России. По его словам, резолюция требует немедленной поставки боевых самолётов и крылатых ракет, не устанавливая ограничений на их применение, что ставит под угрозу всю Россию. Вилиардос также указал на то, что уже поставляются российские ракеты для ударов по российской территории, что предполагает возможное прямое участие НАТО в конфликте. Он отметил, что в резолюции отсутствует обсуждение опасностей, связанных с нападением НАТО на Россию, что может привести к Третьей мировой войне и её последствиям для европейских граждан. Вилиардос подчеркнул, что резолюция представляет собой список обвинений и угроз, а обсуждение мирного урегулирования конфликта полностью отсутствует. Он назвал этот документ источником ненависти и паники, утверждая, что он позорен для цивилизованного региона, каковым является ЕС.
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россия, европа, греция, санкции против рф
РОССИЯ, ЕВРОПА, ГРЕЦИЯ, санкции против РФ
12:56 18.12.2024
 
В Греции назвали антироссийскую резолюцию Европарламента позором

Вице-спикер парламента Греции Вилиардос назвал резолюцию ЕП позором

© РИА Новости . Марина Катина#Митинг сторонников соглашения с кредиторами на площади Синтагма в Афинах, Греция
#Митинг сторонников соглашения с кредиторами на площади Синтагма в Афинах, Греция - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Марина Катина
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АФИНЫ, 18 дек – ПРАЙМ. Вице-спикер парламента Греции от партии "Эллиники лиси" Василиос Вилиардос раскритиковал антироссийскую резолюцию Европарламента, принятую 28 ноября, назвав её позором и призывом к Третьей мировой войне.
Он выступил во время обсуждения законопроекта, касающегося работы минвнешторга Греции, и заявил, что этот законопроект не затрагивает важные обществу вопросы, такие как тайная дипломатия министра.
Вилиардос указал на угрозы, исходящие от "двух зон войны, начиная с Украины". Он отметил, что резолюция Европарламента, поддержанная множеством консерваторов и социалистов, вызывает возмущение даже у нейтральных наблюдателей. Ссылаясь на предыдущую резолюцию, он подчеркнул, что новая делает ещё один шаг вперёд и звучит как призыв к Третьей мировой войне, так как ЕС продолжит военную и экономическую поддержку Украины, несмотря на угрозы России.
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По его словам, резолюция требует немедленной поставки боевых самолётов и крылатых ракет, не устанавливая ограничений на их применение, что ставит под угрозу всю Россию. Вилиардос также указал на то, что уже поставляются российские ракеты для ударов по российской территории, что предполагает возможное прямое участие НАТО в конфликте.
Он отметил, что в резолюции отсутствует обсуждение опасностей, связанных с нападением НАТО на Россию, что может привести к Третьей мировой войне и её последствиям для европейских граждан.
Вилиардос подчеркнул, что резолюция представляет собой список обвинений и угроз, а обсуждение мирного урегулирования конфликта полностью отсутствует. Он назвал этот документ источником ненависти и паники, утверждая, что он позорен для цивилизованного региона, каковым является ЕС.
 
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