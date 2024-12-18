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Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка

Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка - 18.12.2024, ПРАЙМ

Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка

Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка, сообщило ведомство. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T10:03+0300

2024-12-18T10:03+0300

2024-12-18T10:03+0300

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суд

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка, сообщило ведомство. "Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-Банка. Банк пытался оспорить законность решения службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что ранее в ФАС РФ обратились граждане с жалобами на рекламу вклада Альфа-банка. Служба установила, что в 2023 году реклама демонстрировалась на цифровых рекламных конструкциях в нескольких регионах. В ней сообщалось: "Альфа Банк. Лучшая в стране ставка по вкладу 15%". Кроме того, реклама распространялась и в эфирах радиостанций. В рекламе содержалась следующая информация: "Лучшая ставка в стране в Альфа-Банке. Получайте 15% годовых по Альфа-Вкладу. Не просто выгодно: Альфа-Выгодно". На момент распространения этой рекламы иными банками размещались предложения по вкладам с равными или более высокими ставками. ФАС признала рекламу недостоверной, выдало Альфа-банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовало банк. Кредитная организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания. Сообщается, что в сентябре 2024 года служба воспользовалась своим правом и обратилась с иском в Арбитражный суд города Москвы с просьбой обязать Альфа-банк разместить за свой счет контррекламу. Суд полностью удовлетворил иск ведомства. В контррекламе банк обязан указать, что ФАС РФ признала рекламу вклада недостоверной, ставка по нему не является лучшей в стране. Контрреклама должна транслироваться в эфире радиостанций "Русское радио" и "Радио Монте-Карло" в течение 7 дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске на 10 цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение 7 дней подряд 10 раз в сутки. Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС отчет о размещении контррекламы.

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