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Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка
Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка - 18.12.2024, ПРАЙМ
Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка
Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка, сообщило ведомство. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:03+0300
2024-12-18T10:03+0300
россия
суд
альфа-банк
фас рф
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка, сообщило ведомство. "Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-Банка. Банк пытался оспорить законность решения службы", - говорится в сообщении. Уточняется, что ранее в ФАС РФ обратились граждане с жалобами на рекламу вклада Альфа-банка. Служба установила, что в 2023 году реклама демонстрировалась на цифровых рекламных конструкциях в нескольких регионах. В ней сообщалось: "Альфа Банк. Лучшая в стране ставка по вкладу 15%". Кроме того, реклама распространялась и в эфирах радиостанций. В рекламе содержалась следующая информация: "Лучшая ставка в стране в Альфа-Банке. Получайте 15% годовых по Альфа-Вкладу. Не просто выгодно: Альфа-Выгодно". На момент распространения этой рекламы иными банками размещались предложения по вкладам с равными или более высокими ставками. ФАС признала рекламу недостоверной, выдало Альфа-банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовало банк. Кредитная организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания. Сообщается, что в сентябре 2024 года служба воспользовалась своим правом и обратилась с иском в Арбитражный суд города Москвы с просьбой обязать Альфа-банк разместить за свой счет контррекламу. Суд полностью удовлетворил иск ведомства. В контррекламе банк обязан указать, что ФАС РФ признала рекламу вклада недостоверной, ставка по нему не является лучшей в стране. Контрреклама должна транслироваться в эфире радиостанций "Русское радио" и "Радио Монте-Карло" в течение 7 дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске на 10 цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение 7 дней подряд 10 раз в сутки. Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС отчет о размещении контррекламы.
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россия, суд, альфа-банк, фас рф
РОССИЯ, суд, Альфа-банк, ФАС РФ
10:03 18.12.2024
 
Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка

Суд поддержал ФАС по поводу размещения контррекламы вклада Альфа-банка

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкАльфа-банк
Альфа-банк - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд города Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-банка, сообщило ведомство.
"Суд поддержал ФАС в деле о размещении контррекламы вклада Альфа-Банка. Банк пытался оспорить законность решения службы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ранее в ФАС РФ обратились граждане с жалобами на рекламу вклада Альфа-банка. Служба установила, что в 2023 году реклама демонстрировалась на цифровых рекламных конструкциях в нескольких регионах. В ней сообщалось: "Альфа Банк. Лучшая в стране ставка по вкладу 15%". Кроме того, реклама распространялась и в эфирах радиостанций.
В рекламе содержалась следующая информация: "Лучшая ставка в стране в Альфа-Банке. Получайте 15% годовых по Альфа-Вкладу. Не просто выгодно: Альфа-Выгодно". На момент распространения этой рекламы иными банками размещались предложения по вкладам с равными или более высокими ставками.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2024
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Вчера, 15:51
ФАС признала рекламу недостоверной, выдало Альфа-банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовало банк. Кредитная организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания.
Сообщается, что в сентябре 2024 года служба воспользовалась своим правом и обратилась с иском в Арбитражный суд города Москвы с просьбой обязать Альфа-банк разместить за свой счет контррекламу. Суд полностью удовлетворил иск ведомства.
В контррекламе банк обязан указать, что ФАС РФ признала рекламу вклада недостоверной, ставка по нему не является лучшей в стране. Контрреклама должна транслироваться в эфире радиостанций "Русское радио" и "Радио Монте-Карло" в течение 7 дней подряд один раз в сутки в прайм-тайм, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске на 10 цифровых рекламных конструкциях в каждом городе в течение 7 дней подряд 10 раз в сутки.
Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС отчет о размещении контррекламы.
 
РОССИЯсудАльфа-банкФАС РФ
 
 
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