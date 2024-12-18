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ФРС США понизила базовую процентную ставку - 18.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241218/frs-853675728.html
ФРС США понизила базовую процентную ставку
ФРС США понизила базовую процентную ставку - 18.12.2024, ПРАЙМ
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых,... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T22:08+0300
2024-12-18T22:32+0300
экономика
ключевая ставка фрс сша
понижение
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют, что базовая ставка на конец следующего года составит 3,75-4%.Из 19 участников заседания десять ждут ставку на уровне 3,75-4%, трое - 4-4,25% и столько же - 3,5-3,75%, один участник прогнозирует ее на уровне 3-3,25%, также один участник ждет ставку в 3,25-3,5% и еще один - 4,25-4,5%. В сентябре шесть человек ждали ставку на конец 2025 года на отметках 3-3,25%, столько же - на уровне 3,25-3,5%.Вместе с тем ФРС понизила прогноз по безработице в США на текущий год и улучшила ожидания по росту ВВП и повысила прогноз по инфляции.Так, безработица в США по итогам 2024 года теперь ожидается на уровне 4,2% вместо 4,4%. В следующем году показатель прогнозируется на уровне 4,3% против сентябрьских 4,4%.ВВП страны, как ожидает ФРС, в текущем году увеличится на 2,5%, в то время как ранее прогноз составлял 2%. В 2025 году американская экономика вырастет на 2,1%, а не на 2%, как ожидалось в сентябре.Ожидания по инфляции на 2024 год повышены до 2,4% с 2,3%, на 2025 год – до 2,5% с 2,1%.
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ключевая ставка фрс сша, понижение
Экономика, ключевая ставка ФРС США, понижение
22:08 18.12.2024 (обновлено: 22:32 18.12.2024)
 
ФРС США понизила базовую процентную ставку

ФРС США понизила базовую процентную ставку на 25 б.п. - до 4,25-4,5% годовых

© Фото : Federal ReserveФедеральная резервная система, США
Федеральная резервная система, США - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
При этом большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС прогнозируют, что базовая ставка на конец следующего года составит 3,75-4%.
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Из 19 участников заседания десять ждут ставку на уровне 3,75-4%, трое - 4-4,25% и столько же - 3,5-3,75%, один участник прогнозирует ее на уровне 3-3,25%, также один участник ждет ставку в 3,25-3,5% и еще один - 4,25-4,5%. В сентябре шесть человек ждали ставку на конец 2025 года на отметках 3-3,25%, столько же - на уровне 3,25-3,5%.
Вместе с тем ФРС понизила прогноз по безработице в США на текущий год и улучшила ожидания по росту ВВП и повысила прогноз по инфляции.
Так, безработица в США по итогам 2024 года теперь ожидается на уровне 4,2% вместо 4,4%. В следующем году показатель прогнозируется на уровне 4,3% против сентябрьских 4,4%.
ВВП страны, как ожидает ФРС, в текущем году увеличится на 2,5%, в то время как ранее прогноз составлял 2%. В 2025 году американская экономика вырастет на 2,1%, а не на 2%, как ожидалось в сентябре.
Ожидания по инфляции на 2024 год повышены до 2,4% с 2,3%, на 2025 год – до 2,5% с 2,1%.
 
Экономикаключевая ставка ФРС СШАпонижение
 
 
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