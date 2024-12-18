https://1prime.ru/20241218/gaz-853676576.html

Украина и Польша хотят создать альтернативную модель транзита газа

Украина и Польша хотят создать альтернативную модель транзита газа - 18.12.2024, ПРАЙМ

Украина и Польша хотят создать альтернативную модель транзита газа

Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита, утверждают в украинском министерстве энергетики. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T22:55+0300

2024-12-18T22:55+0300

2024-12-18T22:56+0300

экономика

украина

польша

транзит газа

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Украина и Польша думают над созданием альтернативной модели транзита газа вместо российского транзита, утверждают в украинском министерстве энергетики. "Украинские подземные хранилища газа и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита", - говорится в сообщении на сайте минэнерго Украины. В ведомстве отметили, что Киев официально обратился к партнерам с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек "входа-выхода" газотранспортной системы между Украиной и Польшей, а также для увеличения установленной мощности. "Мы ожидаем введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном бизнес-моделям в США. Это поможет Украине и Польше хранить столько газа, сколько нужно для всей Восточной Европы. В данном конкретном случае эта дерегулированная и физически развитая пропускная способность между нашими правительствами поможет перенаправить ту часть природного газа, которая ранее поставлялась россиянами", - приводит ведомство слова замминистра энергетики Николая Колесника. Действующий договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, однако нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из РФ морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в Германию и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словакии и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Украина с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит российской нефти через Украину.

https://1prime.ru/20241204/polsha-853312544.html

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украина, польша, транзит газа