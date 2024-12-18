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США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком - 18.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241218/gazprombank-853671860.html
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком - 18.12.2024, ПРАЙМ
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
Минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии, исключив из генеральной лицензии АЭС "Пакш-2". | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T18:20+0300
2024-12-18T18:28+0300
экономика
сша
газпромбанк
сделки
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии, исключив из генеральной лицензии АЭС "Пакш-2". Опубликованный документ предусматривает разрешение транзакций, включающих Газпромбанк, относящихся к гражданской ядерной энергии до 30 июня. При этом в документе указано, что им не разрешаются любые транзакции, связанные с АЭС "Пакш-2".
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сша, газпромбанк, сделки
Экономика, США, Газпромбанк, сделки
18:20 18.12.2024 (обновлено: 18:28 18.12.2024)
 
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком

США разрешили сделки с Газпромбанком по атомной энергии, кроме АЭС "Пакш-2"

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии, исключив из генеральной лицензии АЭС "Пакш-2".
Опубликованный документ предусматривает разрешение транзакций, включающих Газпромбанк, относящихся к гражданской ядерной энергии до 30 июня. При этом в документе указано, что им не разрешаются любые транзакции, связанные с АЭС "Пакш-2".
Газпромбанк - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2024
В Турции сообщили о ситуации с санкциями против Газпромбанка
16 декабря, 10:31
 
ЭкономикаСШАГазпромбанксделки
 
 
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