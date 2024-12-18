https://1prime.ru/20241218/gazprombank-853671860.html
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком - 18.12.2024, ПРАЙМ
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
Минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии, исключив из генеральной лицензии АЭС "Пакш-2". | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T18:20+0300
2024-12-18T18:20+0300
2024-12-18T18:28+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии, исключив из генеральной лицензии АЭС "Пакш-2". Опубликованный документ предусматривает разрешение транзакций, включающих Газпромбанк, относящихся к гражданской ядерной энергии до 30 июня. При этом в документе указано, что им не разрешаются любые транзакции, связанные с АЭС "Пакш-2".
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сша, газпромбанк, сделки
Экономика, США, Газпромбанк, сделки
США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком
США разрешили сделки с Газпромбанком по атомной энергии, кроме АЭС "Пакш-2"
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Минфин США разрешил до 30 июня сделки с Газпромбанком по атомной энергии, исключив из генеральной лицензии АЭС "Пакш-2".
Опубликованный документ предусматривает разрешение транзакций, включающих Газпромбанк, относящихся к гражданской ядерной энергии до 30 июня. При этом в документе указано, что им не разрешаются любые транзакции, связанные с АЭС "Пакш-2".
В Турции сообщили о ситуации с санкциями против Газпромбанка