Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали арест российских активов воровством - 18.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241218/gosduma-853642918.html
В Госдуме назвали арест российских активов воровством
В Госдуме назвали арест российских активов воровством - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали арест российских активов воровством
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T00:17+0300
2024-12-18T00:17+0300
экономика
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853642918.jpg?1734470230
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта. "Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов. "Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, Финансы
00:17 18.12.2024
 
В Госдуме назвали арест российских активов воровством

Депутат Шеремет назвал арест российских активов воровством

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта.
"Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов.
"Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала