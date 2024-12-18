https://1prime.ru/20241218/gosduma-853642918.html
В Госдуме назвали арест российских активов воровством
В Госдуме назвали арест российских активов воровством - 18.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали арест российских активов воровством
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T00:17+0300
2024-12-18T00:17+0300
2024-12-18T00:17+0300
экономика
россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853642918.jpg?1734470230
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта.
"Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов.
"Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы
Экономика, РОССИЯ, Финансы
В Госдуме назвали арест российских активов воровством
Депутат Шеремет назвал арест российских активов воровством
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне.
Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта.
"Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов.
"Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.