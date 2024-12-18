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В Госдуме назвали арест российских активов воровством

В Госдуме назвали арест российских активов воровством - 18.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали арест российских активов воровством

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T00:17+0300

2024-12-18T00:17+0300

2024-12-18T00:17+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал воровством арест российских активов и их передачу украинской стороне. Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта. "Мелони хвастается воровством, что, мол, им удалось что-то урвать у России. Сегодня она бравирует, обнадеживая украденными российскими дивидендами и очередными бессмысленными санкциями киевский режим, но завтра она в числе первых от него и открестится", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны еще ответят за свое решение об аресте российских активов. "Пусть не тешат себя иллюзией безнаказанности, а лучше готовятся возвращать украденные у России деньги с процентами", - сказал депутат.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы