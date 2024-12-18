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Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд
Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд - 18.12.2024, ПРАЙМ
Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд
Госдума приняла закон, который оптимизирует порядок закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе позволяет заключать многосторонние офсетные... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T10:41+0300
2024-12-18T10:41+0300
россия
госдума
госзакупки
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который оптимизирует порядок закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе позволяет заключать многосторонние офсетные контракты. Документ, в частности, вводит возможность заключать многосторонние контракты при проведении совместного электронного конкурса, по результатам которого заключается несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты). Речь идет о закупках для нужд двух и более заказчиков одного региона и (или) находящихся на его территории муниципальных образований. Таким образом заказчики смогут проводить совместную закупку, а поставщик - одновременно удовлетворить потребности нескольких заказчиков в одном регионе. "Офсет" хорошо работает с теми продуктами, которые ранее не выходили на рынок: он гарантирует закупку в определенных объемах, что позволяет окупить инвестиции, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Кроме того, при закупке у единственного поставщика в пределах установленных ограничений годового объема закупок и цены контракта (закупки на сумму до 600 тысяч рублей, закупки лекарств по решению врачебной комиссии, закупки через электронный магазин) можно будет заключать несколько контрактов в отношении однородных либо идентичных товаров, работ, услуг. При этом информация о контрактах с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей, которые содержат сведения, составляющие гостайну, не будет включаться в реестр заключенных контрактов. А в уведомлении о заключении контракта с единственным поставщиком, направляемом заказчиком в ФАС России, должны быть обоснованы причины его заключения и указаны статьи закона, на основании которых он заключен. Помимо этого, закон уточняет условия заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания закупки несостоявшейся и вносит некоторые другие изменения. Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
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россия, госдума, госзакупки
РОССИЯ, Госдума, госзакупки
10:41 18.12.2024
 
Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд

Госдума разрешила заключать многосторонние офсетные контракты при госзакупках

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который оптимизирует порядок закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе позволяет заключать многосторонние офсетные контракты.
Документ, в частности, вводит возможность заключать многосторонние контракты при проведении совместного электронного конкурса, по результатам которого заключается несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты). Речь идет о закупках для нужд двух и более заказчиков одного региона и (или) находящихся на его территории муниципальных образований.
Таким образом заказчики смогут проводить совместную закупку, а поставщик - одновременно удовлетворить потребности нескольких заказчиков в одном регионе. "Офсет" хорошо работает с теми продуктами, которые ранее не выходили на рынок: он гарантирует закупку в определенных объемах, что позволяет окупить инвестиции, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров.
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Кроме того, при закупке у единственного поставщика в пределах установленных ограничений годового объема закупок и цены контракта (закупки на сумму до 600 тысяч рублей, закупки лекарств по решению врачебной комиссии, закупки через электронный магазин) можно будет заключать несколько контрактов в отношении однородных либо идентичных товаров, работ, услуг.
При этом информация о контрактах с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей, которые содержат сведения, составляющие гостайну, не будет включаться в реестр заключенных контрактов. А в уведомлении о заключении контракта с единственным поставщиком, направляемом заказчиком в ФАС России, должны быть обоснованы причины его заключения и указаны статьи закона, на основании которых он заключен.
Помимо этого, закон уточняет условия заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания закупки несостоявшейся и вносит некоторые другие изменения.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
 
РОССИЯГосдумагосзакупки
 
 
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