https://1prime.ru/20241218/gosduma-853649542.html

Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд

Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд - 18.12.2024, ПРАЙМ

Госдума оптимизировала порядок закупок для государственных нужд

Госдума приняла закон, который оптимизирует порядок закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе позволяет заключать многосторонние офсетные... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T10:41+0300

2024-12-18T10:41+0300

2024-12-18T10:41+0300

россия

госдума

госзакупки

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который оптимизирует порядок закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе позволяет заключать многосторонние офсетные контракты. Документ, в частности, вводит возможность заключать многосторонние контракты при проведении совместного электронного конкурса, по результатам которого заключается несколько контрактов со встречными инвестиционными обязательствами (офсетные контракты). Речь идет о закупках для нужд двух и более заказчиков одного региона и (или) находящихся на его территории муниципальных образований. Таким образом заказчики смогут проводить совместную закупку, а поставщик - одновременно удовлетворить потребности нескольких заказчиков в одном регионе. "Офсет" хорошо работает с теми продуктами, которые ранее не выходили на рынок: он гарантирует закупку в определенных объемах, что позволяет окупить инвестиции, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Кроме того, при закупке у единственного поставщика в пределах установленных ограничений годового объема закупок и цены контракта (закупки на сумму до 600 тысяч рублей, закупки лекарств по решению врачебной комиссии, закупки через электронный магазин) можно будет заключать несколько контрактов в отношении однородных либо идентичных товаров, работ, услуг. При этом информация о контрактах с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей, которые содержат сведения, составляющие гостайну, не будет включаться в реестр заключенных контрактов. А в уведомлении о заключении контракта с единственным поставщиком, направляемом заказчиком в ФАС России, должны быть обоснованы причины его заключения и указаны статьи закона, на основании которых он заключен. Помимо этого, закон уточняет условия заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания закупки несостоявшейся и вносит некоторые другие изменения. Закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20241217/gosduma-853635954.html

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россия, госдума, госзакупки