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Госдума приняла проект о штрафах за продажу табака и вейпов детям

Госдума приняла проект о штрафах за продажу табака и вейпов детям - 18.12.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла проект о штрафах за продажу табака и вейпов детям

Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий поднять административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T11:18+0300

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2024-12-18T11:50+0300

бизнес

россия

вячеслав володин

госдума

оборот табака

незаконный оборот табака

вейпы

продажа вейпов

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий поднять административные штрафы за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов до двух миллионов рублей. Проект внесла группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Он вносит изменения в статью 14.53 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Речь идет об установке штрафов за продажу детям табачной и никотинсодержащей продукции или сырья для ее производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или сырья для их производства в размере от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей - для должностных лиц и от 1,5 до 2 миллионов рублей для юридических лиц. Несоблюдение ограничений или нарушение запретов влечет за собой штрафы от 10 тысяч рублей для граждан до 150 тысяч рублей для юридических лиц. Оптовая торговля никотинсодержащей продукции для жевания, сосания или нюханья чревата штрафами от 150 тысяч рублей для граждан до 1,5 миллионов рублей юрлицам. Документ предлагает увеличить штрафы за производство алкогольной или табачной продукции либо производство без маркировки до миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. Оборот подобной продукции чреват штрафом от 100 тысяч до 1,5 миллионов рублей с конфискацией. Ранее принятых решений в этой сфере недостаточно, поэтому законопроект призван навести порядок, пояснил Володин."Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей. За прошлый год было возбуждено 6496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - сообщал председатель Госдумы. Поддержавшие законопроект депутаты указывают, что в Российской Федерации каждый год из-за заболеваний, связанных с курением, умирают сотни человек. А молодежь в результате употребления "парилок" к 18 годам нередко обзаводится целым букетом проблем, которых могло не быть, если бы не вейпы. Ранее Госдума приняла в трех чтениях проект закона о введении уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачных изделий и вейпов. Согласно документу, такое нарушение карается штрафом в размере 50-80 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период от трех месяцев до полугода, либо исправительными работами на срок до года с запретом заниматься определенными видами деятельности.

https://1prime.ru/20241128/tabak-853179007.html

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