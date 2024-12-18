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ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку

ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку - 18.12.2024, ПРАЙМ

ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос Российскому союзу мукомольных и крупяных предприятий, проведет анализ обоснованности... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T20:04+0300

2024-12-18T20:04+0300

2024-12-18T20:04+0300

экономика

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос Российскому союзу мукомольных и крупяных предприятий, проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на гречку, сообщили в пресс-службе ведомства. "Ведомство запросило у Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий информацию о причинах и факторах, оказавших влияние на увеличение себестоимости гречневой крупы в ноябре-декабре 2024 года, а также предложения по мерам, направленным на стабилизацию оптово-отпускных цен на этот товар", - сообщили в пресс-службе. "В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проведет проверку в отношении производителей гречневой крупы", - добавили там.

https://1prime.ru/20241213/produkty-853555382.html

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фас рф, гречка, цены