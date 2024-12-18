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ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку - 18.12.2024, ПРАЙМ
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ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку
ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку - 18.12.2024, ПРАЙМ
ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос Российскому союзу мукомольных и крупяных предприятий, проведет анализ обоснованности... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T20:04+0300
2024-12-18T20:04+0300
экономика
фас рф
гречка
цены
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос Российскому союзу мукомольных и крупяных предприятий, проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на гречку, сообщили в пресс-службе ведомства. "Ведомство запросило у Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий информацию о причинах и факторах, оказавших влияние на увеличение себестоимости гречневой крупы в ноябре-декабре 2024 года, а также предложения по мерам, направленным на стабилизацию оптово-отпускных цен на этот товар", - сообщили в пресс-службе. "В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проведет проверку в отношении производителей гречневой крупы", - добавили там.
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фас рф, гречка, цены
Экономика, ФАС РФ, гречка, цены
20:04 18.12.2024
 
ФАС проверит, насколько обоснованы цены на гречку

ФАС РФ проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на гречку

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкУпаковки с гречневой крупой
Упаковки с гречневой крупой - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запрос Российскому союзу мукомольных и крупяных предприятий, проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на гречку, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Ведомство запросило у Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий информацию о причинах и факторах, оказавших влияние на увеличение себестоимости гречневой крупы в ноябре-декабре 2024 года, а также предложения по мерам, направленным на стабилизацию оптово-отпускных цен на этот товар", - сообщили в пресс-службе.
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"В случае, если полученные данные будут свидетельствовать о необоснованном повышении цен, ФАС России проведет проверку в отношении производителей гречневой крупы", - добавили там.
 
ЭкономикаФАС РФгречкацены
 
 
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