https://1prime.ru/20241218/gretsija-853645432.html
Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ
Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ - 18.12.2024, ПРАЙМ
Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ
Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T06:17+0300
2024-12-18T06:17+0300
2024-12-18T06:17+0300
энергетика
газ
греция
москва
евростат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853645432.jpg?1734491877
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Греция прекратила регулярные закупки этого топлива у России в апреле 2024 года. В октябре импорт возобновился - его стоимость составила 27,3 миллиона евро, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В то же время закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. С начала года греческий импорт составил 1,2 миллиарда евро, столько же было и в январе-октябре прошлого года.
В результате всего за десять месяцев этого года Греция приобрела у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 10% меньше прошлогодних закупок.
греция
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, греция, москва, евростат
Энергетика, Газ, ГРЕЦИЯ, МОСКВА, Евростат
Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ
Евростат: Греция в октябре впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Греция прекратила регулярные закупки этого топлива у России в апреле 2024 года. В октябре импорт возобновился - его стоимость составила 27,3 миллиона евро, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В то же время закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. С начала года греческий импорт составил 1,2 миллиарда евро, столько же было и в январе-октябре прошлого года.
В результате всего за десять месяцев этого года Греция приобрела у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 10% меньше прошлогодних закупок.