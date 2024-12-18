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Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ
Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ - 18.12.2024, ПРАЙМ
Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ
Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T06:17+0300
2024-12-18T06:17+0300
энергетика
газ
греция
москва
евростат
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Греция прекратила регулярные закупки этого топлива у России в апреле 2024 года. В октябре импорт возобновился - его стоимость составила 27,3 миллиона евро, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. С начала года греческий импорт составил 1,2 миллиарда евро, столько же было и в январе-октябре прошлого года. В результате всего за десять месяцев этого года Греция приобрела у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 10% меньше прошлогодних закупок.    
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газ, греция, москва, евростат
Энергетика, Газ, ГРЕЦИЯ, МОСКВА, Евростат
06:17 18.12.2024
 
Греция впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ

Евростат: Греция в октябре впервые с марта 2024 года приобрела у России СПГ

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Греция в октябре приобрела у России сжиженный природный газ (СПГ) впервые с марта 2024 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Греция прекратила регулярные закупки этого топлива у России в апреле 2024 года. В октябре импорт возобновился - его стоимость составила 27,3 миллиона евро, что вдвое меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
В то же время закупки трубопроводного газа не прекращались, а в октябре они выросли в годовом выражении в 2,3 раза и составили 149,6 миллиона евро. С начала года греческий импорт составил 1,2 миллиарда евро, столько же было и в январе-октябре прошлого года.
В результате всего за десять месяцев этого года Греция приобрела у России газа на 1,3 миллиарда евро, что на 10% меньше прошлогодних закупок.
 
 
 
ЭнергетикаГазГРЕЦИЯМОСКВАЕвростат
 
 
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