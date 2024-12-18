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Британскую Imagination обвинили в передаче технологий ИИ компаниям Китая - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Британскую Imagination обвинили в передаче технологий ИИ компаниям Китая
Британскую Imagination обвинили в передаче технологий ИИ компаниям Китая - 18.12.2024, ПРАЙМ
Британскую Imagination обвинили в передаче технологий ИИ компаниям Китая
Британский производитель микроэлектроники Imagination Technologies предоставил китайским производителям чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Moore Threads и | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:26+0300
2024-12-18T16:26+0300
экономика
великобритания
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Британский производитель микроэлектроники Imagination Technologies предоставил китайским производителям чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Moore Threads и Biren Technology, находящимся под санкциями США, слишком широкий доступ к продвинутым технологиям, которые якобы могут быть использованы в военных целях, пишет Guardian со ссылкой на источники. В октябре 2023 года США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая за действия против интересов американской нацбезопасности, среди которых компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и прочие. Согласно документу американского минторга, микросхемы, производимые этими компаниями, якобы могут быть использованы для "оружия массового поражения, продвинутых систем вооружения и высокотехнологичных программ слежения". "Однако до занесения в черный список США в 2023 году эти две компании получили обширные лицензии у базирующейся в Великобритании Imagination Technologies... Два бывших высокопоставленных сотрудника Imagination утверждают, что "программы по передаче знаний", входящие в лицензии, были настолько всеобъемлющие, что был риск того, что китайские компании могли научиться, как скопировать технологии Imagination", - пишет издание. Один из источников также полагал, что предоставленная информация означала, что Imagination, возможно, дала китайским компаниям способность воспроизвести свои технологии. При этом Guardian отмечает, что оба инсайдера, ушли из компании до того, как программы по передаче знаний были полностью осуществлены. Представитель Imagination в комментарии газете опроверг информацию о том, что взаимодействия с третьими сторонами когда-либо были направлены на то, чтобы Китай или другая страна могли воспользоваться технологиями в военных целях. Он также заявил, что все программы были нацелены на передачу строго ограниченной информации, и добавил, что это частое явление в их сфере.
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великобритания, ии, китай
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИИ, КИТАЙ
16:26 18.12.2024
 
Британскую Imagination обвинили в передаче технологий ИИ компаниям Китая

Guardian: британская Imagination якобы передала компаниям КНР свои технологии ИИ

© Public domain/salamahdraИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Public domain/salamahdra
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Британский производитель микроэлектроники Imagination Technologies предоставил китайским производителям чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Moore Threads и Biren Technology, находящимся под санкциями США, слишком широкий доступ к продвинутым технологиям, которые якобы могут быть использованы в военных целях, пишет Guardian со ссылкой на источники.
В октябре 2023 года США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая за действия против интересов американской нацбезопасности, среди которых компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и прочие. Согласно документу американского минторга, микросхемы, производимые этими компаниями, якобы могут быть использованы для "оружия массового поражения, продвинутых систем вооружения и высокотехнологичных программ слежения".
"Однако до занесения в черный список США в 2023 году эти две компании получили обширные лицензии у базирующейся в Великобритании Imagination Technologies... Два бывших высокопоставленных сотрудника Imagination утверждают, что "программы по передаче знаний", входящие в лицензии, были настолько всеобъемлющие, что был риск того, что китайские компании могли научиться, как скопировать технологии Imagination", - пишет издание.
Один из источников также полагал, что предоставленная информация означала, что Imagination, возможно, дала китайским компаниям способность воспроизвести свои технологии. При этом Guardian отмечает, что оба инсайдера, ушли из компании до того, как программы по передаче знаний были полностью осуществлены.
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Представитель Imagination в комментарии газете опроверг информацию о том, что взаимодействия с третьими сторонами когда-либо были направлены на то, чтобы Китай или другая страна могли воспользоваться технологиями в военных целях. Он также заявил, что все программы были нацелены на передачу строго ограниченной информации, и добавил, что это частое явление в их сфере.
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯИИКИТАЙ
 
 
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