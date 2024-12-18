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"Дочка" IKEA согласилась с взысканием в 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС

"Дочка" IKEA согласилась с взысканием в 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС - 18.12.2024, ПРАЙМ

"Дочка" IKEA согласилась с взысканием в 9,3 миллиарда рублей по иску ФНС

Одна из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA ООО "Торг" в Десятом арбитражном апелляционном суде согласилась с требованием | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T16:06+0300

2024-12-18T16:06+0300

2024-12-18T16:06+0300

россия

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суд

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Одна из структур прекратившего работу в России шведского мебельного ритейлера IKEA ООО "Торг" в Десятом арбитражном апелляционном суде согласилась с требованием Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ о взыскании с нее около 9,3 миллиарда из более чем 12,9 миллиарда и отказалась от обжалования этой части решения нижестоящей инстанции, полностью удовлетворившей иск ФНС. "Через канцелярию суда… от ООО "Торг" поступило ходатайство о признании части иска в размере 9 268 156 797 руб. 78 коп… поступило ходатайство о частичном отказе от апелляционной жалобы", - говорится в определении суда. Суд в среду рассматривал апелляцию ответчика и объявил в слушаниях перерыв. Арбитражный суд Московской области в апреле по иску ФНС признал недействительной сделкой перечисление ООО "Торг" более 12,9 миллиарда рублей в адрес ирландской Fami Limited, также связанной с IKEA, и применила последствия недействительности в виде взыскания c ООО "Торг" всей суммы в доход государства. Как установил суд, в 2020 году "Торг" получил от Fami Limited заем на 9,6 миллиарда рублей, в 2021 году вернул кредитору 1,5 миллиарда. В марте 2022 года в России вышел указ президента "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Он предусматривает, что для исполнения обязательств перед иностранным кредитором в размере более 10 миллионов рублей в месяц российский заемщик должен открыть в российском банке на имя иностранного кредитора счет типа "С" и перечислить деньги на него. Распоряжение деньгами с этого счета происходит с разрешения правительственной комиссии. Суд пришел к выводу, что для обхода этого регулирования ООО "Торг" заключило ряд сделок. В частности, организовало перевод компанией "Маркет.Трейд" (маркетплейс "Яндекс Маркет"), которой продало остававшиеся на складах в России товары IKEA, денег от сделки (более 12,9 миллиарда рублей) в адрес своего кредитора Fami Limited через механизм заключения с ним договора залога прав по договору поставки. При этом, отметил суд, ООО "Торг" не представило доказательств невозможности самостоятельного принятия исполнения от ООО "Маркет.Трейд" по договору поставки и доказательств того, что у него не имелось возможности погашения долга перед Fami Limited в порядке, предусмотренном указом с использованием счета типа "С". В решении говорится, что "за счет последовательных сделок и действий через оспариваемую сделку осуществлен вывод денежных средств с территории Российской Федерации в значительном размере в обход действующих ограничений". Суд отметил, что действия ответчика противоречат публичному порядку России. IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2022 года остановила продажи в России. В сентябре 2023 года группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA.

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россия, ikea, фнс, суд