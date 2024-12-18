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Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1% - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1%
Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1% - 18.12.2024, ПРАЙМ
Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1%
Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре 2024 года вырос на 16,1%, тогда как экспорт туда сократился на 8,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Главного | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T06:17+0300
2024-12-18T06:17+0300
экономика
мировая экономика
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ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре 2024 года вырос на 16,1%, тогда как экспорт туда сократился на 8,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Главного таможенного управления КНР. Всего за 11 месяцев текущего года Китай импортировал из КНДР товары на 309,486 миллиона долларов, тогда как КНДР закупила в Китае товары на 1,62 миллиарда долларов. В целом в январе-ноябре товарооборот двух стран сократился на 5,3%, до 1,93 миллиарда долларов.
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мировая экономика, китай, кндр, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНДР, КНР
06:17 18.12.2024
 
Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1%

Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1%, экспорт сократился на 8,5%

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ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре 2024 года вырос на 16,1%, тогда как экспорт туда сократился на 8,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Главного таможенного управления КНР.
Всего за 11 месяцев текущего года Китай импортировал из КНДР товары на 309,486 миллиона долларов, тогда как КНДР закупила в Китае товары на 1,62 миллиарда долларов.
В целом в январе-ноябре товарооборот двух стран сократился на 5,3%, до 1,93 миллиарда долларов.
 
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