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Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1%

Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1% - 18.12.2024, ПРАЙМ

Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре вырос на 16,1%

Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре 2024 года вырос на 16,1%, тогда как экспорт туда сократился на 8,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Главного | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T06:17+0300

2024-12-18T06:17+0300

2024-12-18T06:17+0300

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ПЕКИН, 18 дек - ПРАЙМ. Импорт Китая из КНДР в январе-ноябре 2024 года вырос на 16,1%, тогда как экспорт туда сократился на 8,5%, свидетельствуют обнародованные в среду данные Главного таможенного управления КНР. Всего за 11 месяцев текущего года Китай импортировал из КНДР товары на 309,486 миллиона долларов, тогда как КНДР закупила в Китае товары на 1,62 миллиарда долларов. В целом в январе-ноябре товарооборот двух стран сократился на 5,3%, до 1,93 миллиарда долларов.

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мировая экономика, китай, кндр, кнр