https://1prime.ru/20241218/inflyatsiya-853657016.html

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента - 18.12.2024, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента

Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли до 13,9% с 13,4 в ноябре, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T16:12+0300

2024-12-18T16:12+0300

2024-12-18T16:12+0300

россия

инфляционные ожидания

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли до 13,9% с 13,4 в ноябре, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. Ранее - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта, затем на 0,2 процентного пункта, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 п.п., в октябре - повысились на 0,9 п.п., а в ноябре остались на уровне октября. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря.

https://1prime.ru/20241211/inflyatsiya-853502506.html

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россия, инфляционные ожидания