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Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента
Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента - 18.12.2024, ПРАЙМ
Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента
Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли до 13,9% с 13,4 в ноябре, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:12+0300
2024-12-18T16:12+0300
россия
инфляционные ожидания
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли до 13,9% с 13,4 в ноябре, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. Ранее - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта, затем на 0,2 процентного пункта, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 п.п., в октябре - повысились на 0,9 п.п., а в ноябре остались на уровне октября. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря.
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россия, инфляционные ожидания
РОССИЯ, инфляционные ожидания
16:12 18.12.2024
 
Инфляционные ожидания россиян на год вперед выросли до 13,9 процента

Инфляционные ожидания россиян на год вперед в декабре выросли до 13,9%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев в декабре выросли до 13,9% с 13,4 в ноябре, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России.
Ранее - с декабря прошлого года по апрель текущего года - инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти: сначала на 0,7 процентного пункта, затем на 0,2 процентного пункта, в июле и августе повышение составило по 0,5 процентного пункта. В сентябре инфляционные ожидания снизились на 0,4 п.п., в октябре - повысились на 0,9 п.п., а в ноябре остались на уровне октября.
По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 9 декабря составила 9,32% в годовом выражении после 9,07% на 2 декабря.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2024
В Минэкономразвития сообщил актуальные данные по инфляции
11 декабря, 19:18
 
РОССИЯинфляционные ожидания
 
 
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