https://1prime.ru/20241218/inflyatsiya-853673226.html

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции - 18.12.2024, ПРАЙМ

Минэкономразвития раскрыло актуальные данные об инфляции

Инфляция в России на 16 декабря составила 9,52% в годовом выражении после 9,32% на 9 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T19:08+0300

2024-12-18T19:08+0300

2024-12-18T19:08+0300

экономика

инфляция

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 16 декабря составила 9,52% в годовом выражении после 9,32% на 9 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Исходя из документа, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен ускорились до 0,8% после 0,76% неделей ранее. Темпы роста цен на плодоовощную продукцию ускорились до 3,4% с 3,24%, на продукты за исключением плодоовощной продукции - составили 0,56% против 0,54% на прошлой отчетной неделе. В сегменте непродовольственных товаров цены замедлили рост до 0,2% с 0,5% неделей ранее. "На строительные материалы темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,1%). Возобновилось снижение цен на медицинские товары (-0,1%). Также снизились темпы роста цен на бензин (до 0,3%), на дизельное топливо темпы роста цен сохранились практически на уровне предыдущей недели (0,4%)", - пишут авторы обзора.

https://1prime.ru/20241211/bank-rossii-853498725.html

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инфляция