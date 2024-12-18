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Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов
Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов - 18.12.2024, ПРАЙМ
Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов
Лидером продаж среди новых иномарок на российском рынке в декабре стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, передает аналитическое агентство "Автостат". | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T16:15+0300
2024-12-18T16:16+0300
экономика
россия
иномарки
продажи
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Лидером продаж среди новых иномарок на российском рынке в декабре стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, передает аналитическое агентство "Автостат". По данным аналитиков, с 9 по 15 декабря в России было продано 1166 этих кроссоверов. В результате Chery Tiggo 7 Pro Max занял первое место по продажам в России среди новых иномарок и третье - в общем рейтинге самых продаваемых авто в стране. На вершине этого рейтинга остались отечественные LADA Granta и LADA Vesta с результатами 3331 и 1709 автомобилей соответственно.После недавнего подорожания, как указывают в "Автостате", цена на этот кроссовер в версии с передним приводом составила 2,7 - 3,1 миллиона рублей, а на версию с полным приводом - 3,0 - 3,3 миллиона рублей.Вместе с тем отмечается, что в целом авторынок России продолжает сокращаться. За указанный период в стране было продано 25,2 тыс. новых автомобилей, что на 16,5% ниже результатов предыдущей недели.
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россия, иномарки, продажи
Экономика, РОССИЯ, иномарки, продажи
16:15 18.12.2024 (обновлено: 16:16 18.12.2024)
 
Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов

"Автостат": кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max - самая продаваемая иномарка в РФ

© Фото : CheryАвтомобили Chery Tiggo 7 Pro Max
Автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© Фото : Chery
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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Лидером продаж среди новых иномарок на российском рынке в декабре стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, передает аналитическое агентство "Автостат".
По данным аналитиков, с 9 по 15 декабря в России было продано 1166 этих кроссоверов. В результате Chery Tiggo 7 Pro Max занял первое место по продажам в России среди новых иномарок и третье - в общем рейтинге самых продаваемых авто в стране. На вершине этого рейтинга остались отечественные LADA Granta и LADA Vesta с результатами 3331 и 1709 автомобилей соответственно.
После недавнего подорожания, как указывают в "Автостате", цена на этот кроссовер в версии с передним приводом составила 2,7 - 3,1 миллиона рублей, а на версию с полным приводом - 3,0 - 3,3 миллиона рублей.
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Вместе с тем отмечается, что в целом авторынок России продолжает сокращаться. За указанный период в стране было продано 25,2 тыс. новых автомобилей, что на 16,5% ниже результатов предыдущей недели.
 
ЭкономикаРОССИЯиномаркипродажи
 
 
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