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Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов

Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов - 18.12.2024, ПРАЙМ

Сколько стоит самая продаваемая иномарка в России. Данные от экспертов

Лидером продаж среди новых иномарок на российском рынке в декабре стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, передает аналитическое агентство "Автостат". | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T16:15+0300

2024-12-18T16:15+0300

2024-12-18T16:16+0300

экономика

россия

иномарки

продажи

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Лидером продаж среди новых иномарок на российском рынке в декабре стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, передает аналитическое агентство "Автостат". По данным аналитиков, с 9 по 15 декабря в России было продано 1166 этих кроссоверов. В результате Chery Tiggo 7 Pro Max занял первое место по продажам в России среди новых иномарок и третье - в общем рейтинге самых продаваемых авто в стране. На вершине этого рейтинга остались отечественные LADA Granta и LADA Vesta с результатами 3331 и 1709 автомобилей соответственно.После недавнего подорожания, как указывают в "Автостате", цена на этот кроссовер в версии с передним приводом составила 2,7 - 3,1 миллиона рублей, а на версию с полным приводом - 3,0 - 3,3 миллиона рублей.Вместе с тем отмечается, что в целом авторынок России продолжает сокращаться. За указанный период в стране было продано 25,2 тыс. новых автомобилей, что на 16,5% ниже результатов предыдущей недели.

https://1prime.ru/20241216/avto-853602899.html

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россия, иномарки, продажи