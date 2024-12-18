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"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве - 18.12.2024, ПРАЙМ
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T02:26+0300
2024-12-18T02:26+0300
2024-12-18T02:26+0300
технологии
россия
бизнес
москва
яндекс
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло.
Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре.
"Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало", - сообщили в "Яндексе".
Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.
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Технологии, РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Яндекс
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве
"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота, перевозившего средство для мытья раковины
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло.
Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре.
"Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало", - сообщили в "Яндексе".
Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.