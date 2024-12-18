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"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве

"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве - 18.12.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" сообщил о попытке взлома робота-доставщика в Москве

Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T02:26+0300

2024-12-18T02:26+0300

2024-12-18T02:26+0300

технологии

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Компания "Яндекс" сообщила РИА Новости о попытке взлома робота-доставщика в Москве, который перевозил средство для мытья раковины, однако товар остался на месте, кражи не произошло. Ранее ряд СМИ писал, что в центре Москвы неизвестные напали на робота-доставщика: его попытались взломать на Смоленском бульваре. "Была попытка взлома. … Кражи ценного груза не было. Средство для мытья раковины, которое перевозил робот-доставщик, не пострадало", - сообщили в "Яндексе". Там уточнили, что содержимое робота осталось на месте.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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