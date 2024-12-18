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В "Яндекс Маркете" рассказали о росте интереса россиян к елочным игрушкам

В "Яндекс Маркете" рассказали о росте интереса россиян к елочным игрушкам - 18.12.2024, ПРАЙМ

В "Яндекс Маркете" рассказали о росте интереса россиян к елочным игрушкам

Интерес россиян к елочным игрушкам в ноябре вырос в 1,7 раза по сравнению с ноябрем 2023 года, а в декабре аналитики "Яндекс Маркета" ожидают удвоения спроса на | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T06:27+0300

2024-12-18T06:27+0300

2024-12-18T06:27+0300

бизнес

россия

гарри поттер

яндекс маркет

яндекс.маркет

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Интерес россиян к елочным игрушкам в ноябре вырос в 1,7 раза по сравнению с ноябрем 2023 года, а в декабре аналитики "Яндекс Маркета" ожидают удвоения спроса на такие товары, говорится в исследовании компании, которое есть у РИА Новости. "Рост интереса к новогоднему декору подтверждает и статистика "Маркета". В ноябре 2024 года спрос на самые популярные новогодние украшения ― елочные игрушки ― увеличился в 1,7 раза по сравнению с ноябрем прошлого года. По прогнозам сервиса, в декабре рост интереса к этой категории товара может достигнуть 2,2 раза год к году", - сказано в исследовании. В этом году на платформе наблюдают высокий спрос на тематические адвент-календари: самыми популярными товарами этой категории стали наборы-конструкторы Lego, а в лидерах по продажам - календарь-конструктор по миру Гарри Поттера. По прогнозам компании, высокий спрос на адвент-календари сохранится и в следующем году. Новогодние товары чаще всего добавляют в свой ассортимент продавцы, которые торгуют хозяйственными товарами, декором и посудой. К примеру, продавцы посуды начинают продавать елочные игрушки, а те, кто занимается освещением - гирлянды. Число продавцов товаров для дома на "Яндекс Маркете" за 2024 год выросло в 1,6 раза - и среди таких продавцов на 12% увеличилось количество тех, кто добавляет новогодние товары в свой ассортимент в предпраздничный сезон. При этом пользователи интересуются новогодними товарами не только в ноябре-декабре: они заказывают искусственные елки даже летом, чтобы сэкономить на их покупке перед Новым годом. "В топ-3 категорий подарков для мужчин обычно входят компьютеры и электроника, товары для гейминга и автотовары. Женщинам традиционно дарят косметику и парфюмерию, ювелирные изделия, товары для дома и интерьера, одежду и обувь, а также цветы. Самая популярная категория для подарков детям – это игрушки. Также детям часто дарят сладости и смартфоны", - рассказали также аналитики.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, гарри поттер, яндекс маркет, яндекс.маркет