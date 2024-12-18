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Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину - 18.12.2024, ПРАЙМ
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Страны центральной Европы, такие как Австрия и Словакия, окажутся в трудной ситуации после возможного прекращения транзита российского газа через Украину из-за... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T04:32+0300
2024-12-18T04:32+0300
2024-12-18T04:32+0300
газ
энергетика
мировая экономика
венгрия
украина
будапешт
денис шмыгаль
петер сийярто
александр новак
газпром
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БУДАПЕШТ, 18 дек - ПРАЙМ. Страны центральной Европы, такие как Австрия и Словакия, окажутся в трудной ситуации после возможного прекращения транзита российского газа через Украину из-за отсутствия приемлемых альтернатив, в перспективе повышение цены на газ может затронуть и Венгрию, несмотря на то, что она подстраховалась, переведя большую часть поставок топлива на "Турецкий поток", заявил РИА Новости венгерский юрист в области энергетики Мате Тот.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом".
"Страны центральной Европы, главным образом, Словакия и Австрия, в очень трудной ситуации. У них нет выхода к морю, поэтому альтернативные поставки - только через посредничество других стран. Это значительно дороже, цена СПГ в несколько раз выше. Плюс у альтернативных маршрутов, как морских, так и сухопутных, не такая количественная проходимость, как у трубопроводов с Востока", - сказал Тот.
По его словам, "из-за неясности с российско-украинским транзитом на панических настроениях растут биржевые цены, в долгосрочной перспективе это, конечно, повлияет на ценовую формулу для Венгрии с опозданием в несколько месяцев", несмотря на то, что Будапешт заранее подстраховался и перевел большую часть поставок на "Турецкий поток".
"Украинская сторона практически с начала конфликта несколько раз угрожала транзиту газа и нефти из России. Такие предупреждения поступали уже с июня 2022 года – украинское правительство прямо заявляло, что с транзитом газа может случиться что угодно. Венгерская сторона, уменьшая риски, перевела на южный маршрут через Балканы большую часть транзита газа благодаря гибкому сотрудничеству с российской стороной уже к лету 2023 года", - сказал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что исторически транзит газа через Украину играл для Венгрии очень большую роль, но "благодаря хорошему партнерству Венгрии и России, в том числе в этой сфере, этот ядовитый клык удалось вырвать".
Тот также добавил, что дополнительную стабильность в Венгрии создает большой объем подземных газохранилищ, которые вмещают до 66% общегодового потребления, в других центральноевропейских странах этот показатель ниже, поэтому они не имеют возможность заранее запасти газ и не зависеть от колебаний. "Турецкий поток" при этом загружен почти по максимуму, так что получать прежние объемы через Венгрию Австрия и Словакия не смогут, отметил он.
"Для этих стран нет приемлемой и конкурентной по цене альтернативы прибывающему с Востока газа... Единственное решение и отмена рисков для этих стран в условиях недостатка альтернативы такого же количества газа - это прекращение конфликта и восстановление изначальных торговых связей между странами", - заключил эксперт.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает".
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.
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газ, мировая экономика, венгрия, украина, будапешт, денис шмыгаль, петер сийярто, александр новак, газпром, газопровод "турецкий поток"
Газ, Энергетика, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Будапешт, Денис Шмыгаль, Петер Сийярто, Александр Новак, Газпром, Газопровод "Турецкий поток"
Юрист рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Юрист Тот: Венгрия и Австрия окажутся в трудной ситуации после прекращения транзита газа
БУДАПЕШТ, 18 дек - ПРАЙМ. Страны центральной Европы, такие как Австрия и Словакия, окажутся в трудной ситуации после возможного прекращения транзита российского газа через Украину из-за отсутствия приемлемых альтернатив, в перспективе повышение цены на газ может затронуть и Венгрию, несмотря на то, что она подстраховалась, переведя большую часть поставок топлива на "Турецкий поток", заявил РИА Новости венгерский юрист в области энергетики Мате Тот.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в понедельник заявил, что украинская сторона готова рассматривать транзит любого газа, кроме российского, после прекращения 31 декабря текущего контракта с "Газпромом".
"Страны центральной Европы, главным образом, Словакия и Австрия, в очень трудной ситуации. У них нет выхода к морю, поэтому альтернативные поставки - только через посредничество других стран. Это значительно дороже, цена СПГ в несколько раз выше. Плюс у альтернативных маршрутов, как морских, так и сухопутных, не такая количественная проходимость, как у трубопроводов с Востока", - сказал Тот.
По его словам, "из-за неясности с российско-украинским транзитом на панических настроениях растут биржевые цены, в долгосрочной перспективе это, конечно, повлияет на ценовую формулу для Венгрии с опозданием в несколько месяцев", несмотря на то, что Будапешт заранее подстраховался и перевел большую часть поставок на "Турецкий поток".
"Украинская сторона практически с начала конфликта несколько раз угрожала транзиту газа и нефти из России. Такие предупреждения поступали уже с июня 2022 года – украинское правительство прямо заявляло, что с транзитом газа может случиться что угодно. Венгерская сторона, уменьшая риски, перевела на южный маршрут через Балканы большую часть транзита газа благодаря гибкому сотрудничеству с российской стороной уже к лету 2023 года", - сказал эксперт.
Аналитик подчеркнул, что исторически транзит газа через Украину играл для Венгрии очень большую роль, но "благодаря хорошему партнерству Венгрии и России, в том числе в этой сфере, этот ядовитый клык удалось вырвать".
Тот также добавил, что дополнительную стабильность в Венгрии создает большой объем подземных газохранилищ, которые вмещают до 66% общегодового потребления, в других центральноевропейских странах этот показатель ниже, поэтому они не имеют возможность заранее запасти газ и не зависеть от колебаний. "Турецкий поток" при этом загружен почти по максимуму, так что получать прежние объемы через Венгрию Австрия и Словакия не смогут, отметил он.
"Для этих стран нет приемлемой и конкурентной по цене альтернативы прибывающему с Востока газа... Единственное решение и отмена рисков для этих стран в условиях недостатка альтернативы такого же количества газа - это прекращение конфликта и восстановление изначальных торговых связей между странами", - заключил эксперт.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает".
Пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину был заключен в 2019 году и истекает в конце 2024 года. Украинские власти неоднократно заявляли, что продлевать его не планируют. Европейские страны заинтересованы в продолжении транзита газа через Украину, но она остается ненадежным транзитером, заявил 6 ноября вице-премьер РФ Александр Новак.