Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд - 18.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241218/kakao-boby-853653555.html
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд - 18.12.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд
Биржевые цены на какао-бобы в среду растут, впервые с поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:22+0300
2024-12-18T13:22+0300
мир
какао-бобы
биржа
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/17/757321717_0:34:309:208_1920x0_80_0_0_a43a5b78060dec9c09a593822122a2c6.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду растут, впервые с поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.53 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 2,04%, до 12 005 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов цена достигала максимальной отметки в 12 039 долларов за тонну. С начала недели какао-бобы подорожали уже на 6%, что может стать восьмой неделей роста стоимости подряд. При этом с начала декабря цена увеличилась на 27,5%. В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись - рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки. Так, фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай оказался под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев. Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов этого сырья на биржах. Так, на Лондонской бирже в ноябре запасы снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это говорит о том, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.
https://1prime.ru/20241213/kakao-853554208.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/17/757321717_0:5:309:237_1920x0_80_0_0_b9feb7107c1b9e5be39c07b531715d0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, какао-бобы, биржа
МИР, какао-бобы, биржа
13:22 18.12.2024
 
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд

Биржевые цены на какао-бобы в мире впервые поднялись выше $12 тысяч за тонну

Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду растут, впервые с поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 12.53 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 2,04%, до 12 005 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов цена достигала максимальной отметки в 12 039 долларов за тонну.
С начала недели какао-бобы подорожали уже на 6%, что может стать восьмой неделей роста стоимости подряд. При этом с начала декабря цена увеличилась на 27,5%.
В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись - рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки. Так, фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай оказался под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев.
Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов этого сырья на биржах. Так, на Лондонской бирже в ноябре запасы снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это говорит о том, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.
Производство кондитерских изделий в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2024
Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки
13 декабря, 15:23
 
МИРкакао-бобыбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала