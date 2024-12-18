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Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд - 18.12.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд
Биржевые цены на какао-бобы в среду растут, впервые с поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T13:22+0300
2024-12-18T13:22+0300
2024-12-18T13:22+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду растут, впервые с поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.53 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 2,04%, до 12 005 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов цена достигала максимальной отметки в 12 039 долларов за тонну. С начала недели какао-бобы подорожали уже на 6%, что может стать восьмой неделей роста стоимости подряд. При этом с начала декабря цена увеличилась на 27,5%. В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись - рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки. Так, фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай оказался под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев. Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов этого сырья на биржах. Так, на Лондонской бирже в ноябре запасы снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это говорит о том, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.
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мир, какао-бобы, биржа
Биржевые цены на какао-бобы в мире обновили рекорд
Биржевые цены на какао-бобы в мире впервые поднялись выше $12 тысяч за тонну
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на какао-бобы в среду растут, впервые с поднявшись выше 12 тысяч долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По состоянию на 12.53 мск стоимость мартовского фьючерса на какао-бобы росла на 2,04%, до 12 005 долларов за тонну. Ранее в ходе торгов цена достигала максимальной отметки в 12 039 долларов за тонну.
С начала недели какао-бобы подорожали уже на 6%, что может стать восьмой неделей роста стоимости подряд. При этом с начала декабря цена увеличилась на 27,5%.
В предыдущем месяце котировки также заметно поднялись - рост составил почти 30%. Согласно отчету Международной организации по какао, цены на какао-бобы в мире в ноябре выросли из-за опасений дефицита, несмотря на увеличение поставок этого сырья на рынки. Так, фермеры еще не закрыли долги по прошлогодним контрактам, а новый урожай оказался под угрозой из-за плохой погоды и болезни деревьев.
Среди других факторов, усугубляющих ситуацию с ценами на какао-бобы, эксперты назвали уровень запасов этого сырья на биржах. Так, на Лондонской бирже в ноябре запасы снизились на 20%, а в США биржевые запасы за тот же период сократились на 11%. Это говорит о том, что запасы не пополняются, несмотря на увеличение поставок на рынки.
Биржевые цены на какао-бобы в мире достигли максимальной отметки