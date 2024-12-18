https://1prime.ru/20241218/kellog-853652442.html

Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога

Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога - 18.12.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T12:28+0300

2024-12-18T12:28+0300

2024-12-18T12:28+0300

россия

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Песков отметил, что слышали сообщения СМИ о таких поездках, но контактов с командой Трампа не было. В то же время официальный представитель Кремля добавил, что контактов с командой лидера президентской гонки в США Дональда Трампа насчёт поездок Келлога у Москвы не было.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Келлог намерен посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, так как новая администрация США стремится быстро решить конфликт на Украине. Уточняется, что Келлог не планирует поездку в Москву. Источники указали, что Келлог собирается посетить Лондон, Париж и Рим, сосредоточив свой визит на сборе информации, а не на конкретных политических действиях. Трамп заявил о своем намерении решить украинский конфликт через переговоры, подчеркивая, что можно сделать это за один день, но в России считают, что задача слишком сложна для такого подхода.

https://1prime.ru/20241209/peskov-853435643.html

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россия, дмитрий песков, дональд трамп