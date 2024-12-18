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Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога
Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога - 18.12.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:28+0300
2024-12-18T12:28+0300
россия
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Песков отметил, что слышали сообщения СМИ о таких поездках, но контактов с командой Трампа не было. В то же время официальный представитель Кремля добавил, что контактов с командой лидера президентской гонки в США Дональда Трампа насчёт поездок Келлога у Москвы не было.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Келлог намерен посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, так как новая администрация США стремится быстро решить конфликт на Украине. Уточняется, что Келлог не планирует поездку в Москву. Источники указали, что Келлог собирается посетить Лондон, Париж и Рим, сосредоточив свой визит на сборе информации, а не на конкретных политических действиях. Трамп заявил о своем намерении решить украинский конфликт через переговоры, подчеркивая, что можно сделать это за один день, но в России считают, что задача слишком сложна для такого подхода.
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россия, дмитрий песков, дональд трамп
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
12:28 18.12.2024
 
Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога

Песков: Москва не располагает деталями о поездках посланника Трампа по Украине

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.
Песков отметил, что слышали сообщения СМИ о таких поездках, но контактов с командой Трампа не было.
В то же время официальный представитель Кремля добавил, что контактов с командой лидера президентской гонки в США Дональда Трампа насчёт поездок Келлога у Москвы не было.
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9 декабря, 12:48
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Келлог намерен посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, так как новая администрация США стремится быстро решить конфликт на Украине.
Уточняется, что Келлог не планирует поездку в Москву. Источники указали, что Келлог собирается посетить Лондон, Париж и Рим, сосредоточив свой визит на сборе информации, а не на конкретных политических действиях.
Трамп заявил о своем намерении решить украинский конфликт через переговоры, подчеркивая, что можно сделать это за один день, но в России считают, что задача слишком сложна для такого подхода.
 
РОССИЯДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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