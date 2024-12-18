https://1prime.ru/20241218/kellog-853652442.html
Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога
Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога - 18.12.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:28+0300
2024-12-18T12:28+0300
2024-12-18T12:28+0300
россия
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога. Песков отметил, что слышали сообщения СМИ о таких поездках, но контактов с командой Трампа не было. В то же время официальный представитель Кремля добавил, что контактов с командой лидера президентской гонки в США Дональда Трампа насчёт поездок Келлога у Москвы не было.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Келлог намерен посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, так как новая администрация США стремится быстро решить конфликт на Украине. Уточняется, что Келлог не планирует поездку в Москву. Источники указали, что Келлог собирается посетить Лондон, Париж и Рим, сосредоточив свой визит на сборе информации, а не на конкретных политических действиях. Трамп заявил о своем намерении решить украинский конфликт через переговоры, подчеркивая, что можно сделать это за один день, но в России считают, что задача слишком сложна для такого подхода.
https://1prime.ru/20241209/peskov-853435643.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, дональд трамп
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков рассказал о контактах Москвы насчёт поездок спецпосланника Келлога
Песков: Москва не располагает деталями о поездках посланника Трампа по Украине
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не имеет информации о запланированных поездках специального посланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.
Песков отметил, что слышали сообщения СМИ о таких поездках, но контактов с командой Трампа не было.
В то же время официальный представитель Кремля добавил, что контактов с командой лидера президентской гонки в США Дональда Трампа насчёт поездок Келлога у Москвы не было.
Песков прокомментировал информацию о нахождении Асада в Москве
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Келлог намерен посетить Киев и несколько европейских столиц в начале января, так как новая администрация США стремится быстро решить конфликт на Украине.
Уточняется, что Келлог не планирует поездку в Москву. Источники указали, что Келлог собирается посетить Лондон, Париж и Рим, сосредоточив свой визит на сборе информации, а не на конкретных политических действиях.
Трамп заявил о своем намерении решить украинский конфликт через переговоры, подчеркивая, что можно сделать это за один день, но в России считают, что задача слишком сложна для такого подхода.