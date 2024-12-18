https://1prime.ru/20241218/kirillov-853647992.html
Задержан исполнитель теракта против генерала Кириллова
Задержан исполнитель теракта против генерала Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ
Задержан исполнитель теракта против генерала Кириллова
Задержан исполнитель теракта, завербованный украинскими спецслужбами, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, сообщает ЦОС ФСБ РФ. | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T09:35+0300
2024-12-18T09:35+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Задержан исполнитель теракта, завербованный украинскими спецслужбами, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установила и задержала гражданина Республики Узбекистан, 1995 года рождения. Он подорвал самодельное взрывное устройство у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, что привело к гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, 1970 года рождения, и его помощника - майора Поликарпова И.В., 1983 года рождения", - говорится в заявлении. По информации ФСБ, задержанный исполнял указания украинских спецслужб и по их заданию прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и установил его на электросамокате, припаркованном у подъезда дома Кириллова. Также отмечается, что украинские спецслужбы обещали исполнителю теракта 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. На текущий момент с задержанным проводятся следственные дейстия.Для наблюдения за местом проживания генерала он арендовал каршеринговый автомобиль, в котором установил Wi-Fi видеокамеру для передачи изображения организаторам в Днепр (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда самодельное взрывное устройство было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.
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россия, фсб, ск
Задержан исполнитель теракта против генерала Кириллова
Задержан завербованный Украиной исполнитель теракта против генерала Кириллова
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Задержан исполнитель теракта, завербованный украинскими спецслужбами, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий совместно с МВД России и СК России установила и задержала гражданина Республики Узбекистан, 1995 года рождения. Он подорвал самодельное взрывное устройство у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве, что привело к гибели начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, 1970 года рождения, и его помощника - майора Поликарпова И.В., 1983 года рождения", - говорится в заявлении.
По информации ФСБ, задержанный исполнял указания украинских спецслужб и по их заданию прибыл в Москву, получил мощное самодельное взрывное устройство и установил его на электросамокате, припаркованном у подъезда дома Кириллова.
Также отмечается, что украинские спецслужбы обещали исполнителю теракта 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз. На текущий момент с задержанным проводятся следственные дейстия.
Для наблюдения за местом проживания генерала он арендовал каршеринговый автомобиль, в котором установил Wi-Fi видеокамеру для передачи изображения организаторам в Днепр (Украина). После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда самодельное взрывное устройство было дистанционно активировано, отметили в ФСБ.
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