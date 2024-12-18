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Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова

Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ

Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова

Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с правоохранительными органами России по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T17:32+0300

2024-12-18T17:32+0300

2024-12-18T17:32+0300

россия

москва

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 дек – ПРАЙМ. Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с правоохранительными органами России по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба диппредставительства республики в своем Telegram-канал."Посольство Республики Узбекистан в Москве обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании "выходца из Республики Узбекистан" в рамках дела о теракте в Москве 17 декабря 2024 года. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния", - говорится в сообщении.Гибель Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошла утром 17 декабря при взрыве бомбы, заложенной в самокат, находящейся около подъезда его дома на Рязанском проспекте в Москве. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ сообщили о задержании завербованного украинскими спецслужбами исполнителя теракта - гражданина Узбекистана. Ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

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москва

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