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Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ
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Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова
Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова - 18.12.2024, ПРАЙМ
Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова
Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с правоохранительными органами России по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T17:32+0300
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россия
москва
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 дек – ПРАЙМ. Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с правоохранительными органами России по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба диппредставительства республики в своем Telegram-канал."Посольство Республики Узбекистан в Москве обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании "выходца из Республики Узбекистан" в рамках дела о теракте в Москве 17 декабря 2024 года. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния", - говорится в сообщении.Гибель Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошла утром 17 декабря при взрыве бомбы, заложенной в самокат, находящейся около подъезда его дома на Рязанском проспекте в Москве. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ сообщили о задержании завербованного украинскими спецслужбами исполнителя теракта - гражданина Узбекистана. Ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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россия, москва, узбекистан
РОССИЯ, МОСКВА, УЗБЕКИСТАН
17:32 18.12.2024
 
Узбекистан контактирует с Россией о делу об убийстве генерала Кириллова

Посольство Узбекистана контактирует с РФ по делу об убийстве генерала Кириллова

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкДень образования войск РХБЗ
День образования войск РХБЗ - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ТАШКЕНТ, 18 дек – ПРАЙМ. Посольство Узбекистана в Москве находится в контакте с правоохранительными органами России по делу об убийстве начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, сообщает пресс-служба диппредставительства республики в своем Telegram-канал.
"Посольство Республики Узбекистан в Москве обратило внимание на распространившуюся информацию о задержании "выходца из Республики Узбекистан" в рамках дела о теракте в Москве 17 декабря 2024 года. Дипмиссия находится в контакте с правоохранительными органами страны пребывания и уточняет информацию о задержанном по подозрению в совершении данного деяния", - говорится в сообщении.
Гибель Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова произошла утром 17 декабря при взрыве бомбы, заложенной в самокат, находящейся около подъезда его дома на Рязанском проспекте в Москве.
По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Утром 18 декабря в ФСБ сообщили о задержании завербованного украинскими спецслужбами исполнителя теракта - гражданина Узбекистана. Ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
Кадры допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Задержан предполагаемый исполнитель теракта против генерала Кириллова
09:35
 
РОССИЯМОСКВАУЗБЕКИСТАН
 
 
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