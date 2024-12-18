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На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта - 18.12.2024, ПРАЙМ
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На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта
На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта - 18.12.2024, ПРАЙМ
На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта
Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:26+0300
2024-12-18T12:26+0300
мировая экономика
украина
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — указал он.Российская сторона выдвигала свои условия прекращения конфликта: вывод украинских войск с новых территорий России, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация. Кроме того, Украина должна придерживаться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Кроме того, президент Владимир Путин заявил о необходимости отмены антироссийских санкций.В настоящее время в СМИ обсуждаются подвижки в переговорном процессе, успех которого многие связывают с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Однако никаких конкретных предложений в адрес российских властей пока не поступало.
https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853649706.html
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мировая экономика, украина, киев, запад, владимир путин, дональд трамп, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
12:26 18.12.2024
 
На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта

Профессор Малинен: признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные действия
Военные действия - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — указал он.
Российская сторона выдвигала свои условия прекращения конфликта: вывод украинских войск с новых территорий России, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация. Кроме того, Украина должна придерживаться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Кроме того, президент Владимир Путин заявил о необходимости отмены антироссийских санкций.
В настоящее время в СМИ обсуждаются подвижки в переговорном процессе, успех которого многие связывают с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Однако никаких конкретных предложений в адрес российских властей пока не поступало.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2024
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией
10:53
 
Мировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДВладимир ПутинДональд ТрампНАТО
 
 
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