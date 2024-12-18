https://1prime.ru/20241218/konflikt-853652289.html
На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта
На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта - 18.12.2024, ПРАЙМ
На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта
Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и... | 18.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-18T12:26+0300
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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — указал он.Российская сторона выдвигала свои условия прекращения конфликта: вывод украинских войск с новых территорий России, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация. Кроме того, Украина должна придерживаться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Кроме того, президент Владимир Путин заявил о необходимости отмены антироссийских санкций.В настоящее время в СМИ обсуждаются подвижки в переговорном процессе, успех которого многие связывают с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Однако никаких конкретных предложений в адрес российских властей пока не поступало.
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мировая экономика, украина, киев, запад, владимир путин, дональд трамп, нато
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАТО
На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта
Профессор Малинен: признание НАТО и Украины в поражении станет шагом к миру
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ.
Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X
профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — указал он.
Российская сторона выдвигала свои условия прекращения конфликта: вывод украинских войск с новых территорий России, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация. Кроме того, Украина должна придерживаться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Кроме того, президент Владимир Путин заявил о необходимости отмены антироссийских санкций.
В настоящее время в СМИ обсуждаются подвижки в переговорном процессе, успех которого многие связывают с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Однако никаких конкретных предложений в адрес российских властей пока не поступало.
Зеленский признал, что боится заморозки конфликта с Россией