https://1prime.ru/20241218/konflikt-853652289.html

На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта

На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта - 18.12.2024, ПРАЙМ

На Западе дали нетрадиционный совет Киеву по завершению конфликта

Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T12:26+0300

2024-12-18T12:26+0300

2024-12-18T12:26+0300

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владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Признание Украиной и НАТО своего поражения в конфликте станет важным шагом к урегулированию, написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен."Путь к миру на Украине нетрадиционен, но он существует. Он также сильно отличается от предыдущих, потому что Украина и, соответственно, НАТО находятся на стороне проигравших. Признание этого — первый шаг к миру на Украине", — указал он.Российская сторона выдвигала свои условия прекращения конфликта: вывод украинских войск с новых территорий России, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация. Кроме того, Украина должна придерживаться нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Кроме того, президент Владимир Путин заявил о необходимости отмены антироссийских санкций.В настоящее время в СМИ обсуждаются подвижки в переговорном процессе, успех которого многие связывают с возвращением в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа. Однако никаких конкретных предложений в адрес российских властей пока не поступало.

https://1prime.ru/20241218/zelenskiy-853649706.html

украина

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мировая экономика, украина, киев, запад, владимир путин, дональд трамп, нато