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Все больше украинцев готовы уступить России территории в обмен на мир

Все больше украинцев готовы уступить России территории в обмен на мир - 18.12.2024, ПРАЙМ

Все больше украинцев готовы уступить России территории в обмен на мир

Дональд Трамп намерен сделать все возможное для завершения украинского конфликта, а в Европе неофициально смирились с необходимостью вести переговоры. На... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T12:54+0300

2024-12-18T12:54+0300

2024-12-18T13:26+0300

мировая экономика

украина

европа

киев

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Дональд Трамп намерен сделать все возможное для завершения украинского конфликта, а в Европе неофициально смирились с необходимостью вести переговоры. На Украине это понимают: почти треть граждан готовы отдать территории, чтобы сохранить независимость оставшейся части страны и завершить конфликт, пишет TNS.Все стороны понимают, что переговорный процесс потребует от Киева существенных территориальных уступок. Если говорить о заморозке по текущей линии фронта, Украина должна будет отдать России около 18% довоенной территории. В Европе тоже все чаще говорят, что с потерями придется смириться. Власти в Киеве на словах отвергают любые уступки, но за закрытыми дверями придерживаются более прагматичной позиции, соглашаясь вести переговоры в русле "земля в обмен на безопасность".Схожей точки зрения придерживается и население Украины. Согласно проведенному осенью опросу Киевского международного института социологии, 32% украинцев согласны отдать часть территории, чтобы прекратить конфликт и сохранить независимость остальной части страны. Годом ранее подобной позиции придерживались 14% опрошенных.При этом большая часть респондентов – почти 60% - отвергают подобные варианты. В этой ситуации Владимиру Зеленскому придется непросто – соперники готовы раскритиковать любой его промах, в том числе, территориальные уступки, которые многих не устраивают. Подобные меры могут вызвать конфликты и раскол общества.Вряд ли можно назвать победой ситуацию, когда Украина погрузится в гражданскую войну между радикально настроенными группами боевиков. Единственная возможность для Зеленского – обвинить во всем Америку, заявив украинцам, что иначе США прекратят помощь и другого выхода нет, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241218/ukraina-853647833.html

украина

европа

киев

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мировая экономика, украина, европа, киев, владимир зеленский, дональд трамп