https://1prime.ru/20241218/kraski-853646676.html

Бренд красок Dulux заявил о смене название в России

Бренд красок Dulux заявил о смене название в России - 18.12.2024, ПРАЙМ

Бренд красок Dulux заявил о смене название в России

Декоративные лакокрасочные материалы Dulux будут продаваться в России под названием Luxium, сообщили РИА Недвижимость в российском подразделении международного... | 18.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-18T08:25+0300

2024-12-18T08:25+0300

2024-12-18T08:25+0300

россия

краска

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МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Декоративные лакокрасочные материалы Dulux будут продаваться в России под названием Luxium, сообщили РИА Недвижимость в российском подразделении международного концерна AkzoNobel – ЗАО "Акзо Нобель Декор". "Акзо Нобель Декор" делает еще один шаг в рамках локализации российского бизнеса и проводит ребрендинг своего ведущего бренда Dulux. Его новое название – Luxium. Ребрендинг будет проходить в течение первой половины 2025 года", – рассказал представитель компании. Как подчеркнул он, изменятся только название и логотип, а ассортимент, формулы и ценовое позиционирование продукции останутся прежними. Кроме того, производитель намерен провести ребрендинг других своих лакокрасочных марок: Pinotex, Hammerite, Marshall, добавили в компании. ЗАО "Акзо Нобель Декор" – часть международной корпорации AkzoNobel со штаб-квартирой в Амстердаме. Производственная площадка компании "Акзо Нобель Декор" Россия расположена в подмосковной Балашихе. В России ЗАО производит и продает декоративные лакокрасочные материалы под брендами Dulux, Pinotex, Hammerite и Marshall.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, краска